            < Lo que Lety no dijo en el video      

1.- Los Observadores políticos de Matamoros se preguntan, si el nombramiento de Verónica Salazar Vázquez será suficiente para impulsar la nave azul en la que van Carlos García González y Héctor Escobar Salazar.

Por lo pronto despertó la reacción inmediata de la hermana de la susodicha, la exalcaldesa Leticia Salazar Vázquez, quien lanzó a las redes un video lo suficientemente descriptivo cuyo mensaje subliminal para los matamorenses en particular, es que ella no está con el proyecto político que se impulsa desde el centro del estado y del que forma parte su hermana.

Así se entiende porque el video se lanza casi a la par del momento en que se entrega nombramiento a su hermana Verónica como representante del gobernador en la zona noreste, acto relevante porque incluso lo recibe de manos del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, lo cual no es muy usual.

Leticia Salazar no dice abiertamente que pone distancia del proyecto de su hermana, pero de alguna forma lo deja de entrever cuando se manifiesta víctima de versiones falsas que deben afectar su imagen. En medio de esta tormenta el padre de ambas Ramiro Salazar Rodríguez, diputado local, tendrá respuestas interesantes en la primera oportunidad en que se pare en el Congreso del Estado.

Definitivamente falta mucha operación política en el tema de Matamoros y eso tendrá que hacerlo el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, porque va más allá de lo que pudiera maniobrar el presidente del PAN, Francisco Elizondo Salazar.

Los expertos que conocen la arena política de ese punto fronterizo, aseguran que ningún candidato panista puede ganar si no cuenta con el apoyo de los Salazar, donde la voz cantante la lleva el jerarca, Ramiro Salazar. Eso sin que pueda considerarse invencible, puesto que en 2015 cuando fue candidato a diputado federal perdió (esa ocasión los 8 distritos los ganó el PRI).

Por otra parte, en el video, Lety Salazar asegura que ya resolvió las observaciones que el Municipio le notificó. Se dijo respetuosa de los que ahora están en el gobierno, “y quiero seguir así, pero no voy a permitir que se me difame de manera dolosa”. Asimismo expresó que ella vive en Matamoros y que no tiene propiedades en Estados Unidos, como algunos medios han difundido.

2.- Para quienes ven en este conflicto con un enfoque local, surgido de la Auditoría Superior del Estado, déjeme comentarle que el organismo fiscalizador Federal encontró quebrantos a las finanzas superior a las del ASE de Tamaulipas.

Los dictámenes que provienen del Auditor Superior de la Federación plantean que la administración de Leticia Salazar tiene que aclarar observaciones por un monto de 756.3 millones de pesos que van del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016, día en que concluyó su función la ex alcaldesa. De esto no dijo nada en el video la ex edil.

En ese mismo periodo la Auditoría Superior del Estado localizó 64 observaciones por un monto de 550 millones de pesos, es decir 206.3 millones de pesos menos que la Federación.

Con esto queda claro que las faltas, que pueden haber sido mal sustentadas, nadie ha dicho que la exalcaldesa actuó de la mala fe, pero de que hay inconsistencias, las hay, lo mismo visto con la lente Federal que con la del Estado. De tal manera que no se trata de enfoques particulares contaminados por el ambiente político.

Ahora falta ver de acuerdo al arqueo Federal como le va a Lety en los años 2014 y 2015, en los cuales la Auditoría Superior del Estado le detecta en el primer caso 21 observaciones que ascienden a 587 millones de pesos en números redondos; en el siguiente año, el 2º de su gobierno otras 29 observaciones por 224 millones de pesos; mientras que en 2016 localizaron 64 observaciones por un monto de 550 millones de pesos, que suman 1,361 millones de pesos en total.

Mismos que la ex Edil asegura en el video que ya justificó, asimismo el viernes la contralora del ayuntamiento de Matamoros, Rebeca Ramírez, dio declaraciones al periódico Contacto de ese municipio, que más de 80 cajas con documentación que le hizo llegar la administración de Salazar, fue remitida al Congreso de Tamaulipas, con lo cual la administración anterior aseguran haber cubierto las observaciones que le formularon.

Si que tiene “chamba” la Auditoría Superior del Estado, porque no sólo es el caso de Matamoros, sino 37 municipios más que están en aprietos.

3.- El libre 17 se ha constituido en un paseo familiar y en una gran oferta de productos y servicios; en este terreno se despega una interacción de consumidor-proveedores en un escenario alegre, agradable y de competencia comercial. Pero esta ocasión el Buen Fin llegó también a la alameda y al Paseo Pedro J. Méndez en un desbordante evento de alegría y convivencia que empezó al mediodía del domingo.

Una auténtica feria, sólo que sin tener que pagar entrada. Esta vez participaron 250 emprendedores locales que ofertaron desde zapatos, ropa, juguetes, alimentos, hasta materiales de construcción y unidades motrices nuevecitas, todos los diferentes productos con descuentos que fluctuaron desde el 10 % hasta el 60 %, un Buen Fin el que organizó el Municipio de Victoria en esta ocasión.