Por Guadalupe E. González

LO QUE NO DESCUBRE EL AGUA, LOS DESCUBRE EL TIEMPO.

REZA EL ADAGIO que, “los que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y vaya que en esto hay sobrada razón. Y por este tan interesante motivo, la contraloría del estado a cargo de MARIO SORIA LANDEROS, por su importante responsabilidad administrativa, viene desmarañando matemáticamente “el tema de las cuentas públicas de ex Presidentes Municipales y de varios ediles Actuales”, así como de organismos operadores como son la COMAPA de la Zona Conurbada del Sur del Estado y las Juntas de Agua y Drenaje como la de Matamoros, indagatoria que sin duda, “habrá de levantar enorme ámpula política”, por la serie de irregularidades financieras que se han venido detectando y en cuya cuestión tienen mucho que ver el ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y su compinche ex Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas RAMIRO RAMOS SALINAS.

PARA ELLO, es importante señalar que varios ex alcaldes, muchos de los cuales con toda certeza “ya andan a salto de mata”, saben perfectamente bien que el haberse robado los dineros públicos de los pueblos que gobernaron es un delito, delito al que tendrán que responder en tiempo y forma, tal como lo marca la ley, detalle que me hace pensar que, “los potenciales delincuente de cuello blanco”, es decir los ex Presidentes Municipales, de no presentarse a explicar y aclarar “sus cuentas públicas”, pasarán a convertirse en prófugos de la justicia, porque la propia contraloría estatal, ha detectado un pendiente financiero de poco más de diez mil millones de pesos en este rubro, cuyo tema habrá de llegar hasta las últimas consecuencias, porque el actual Gobierno Estatal, no permitirá que en esto “haya borrón y cuenta nueva”.

LO QUE despertó interés en esto de la revisión de cuentas públicas pasadas, fue “la maratónica revisión” que ejerció sobre este rubro el pasado Congreso de Tamaulipas, y por esta razón creo que quien también será llamado a cuentas como principal antagonista de este esquema de rasgos de corrupción, es nada menos que, el Neolaredense RAMIRO RAMOS SALINAS, “sujeto de baja caterva moral” quien fue uno de los principales protegidos del ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, detalle por el que, en corto plazo, éste ex Diputado Local “de pacotilla”, por obviedad será convocado previa cita para que haga presencia y de no hacerlo, éste también estaría convirtiéndose en un prófugo más de la justicia, porque Ramiro sabe lo que hizo y por orden de quien, cuya cuestión, el mismo ex líder del Congreso, tendrá versarla o exponerla al momento de que rinda su declaración sobre este interesante tema.

POR TAL MOTIVO, el Contralor Estatal, MARIO SORIA LANDEROS ha sido muy claro al sentenciar que, en este nuevo año, habrán de conocerse otros muchos casos de desvíos de recursos y el mal uso del dinero público, tanto de los Gobiernos Estatal y municipales pasados, porque literalmente, casos de corrupción como a los que se hace referencia, no deberán quedarse a la deriva y muchos menos al olvido, porque los que presuntamente se apropiaron del dinero de los pueblos, donde tuvieron poder y dominio, fueron precisamente los ex Presidentes Municipales y ex el ex gobernador, Egidio Torre Cantú, del que nos hacen saber “ya se fue de San Pedro, Garza García, Nuevo, León, donde tiene la casita de poco mas de 340 millones de pesos, cuyo inmueble, el ex gobernante de Tamaulipas, deberá justificar con qué dinero construyó el polémico Partenón.

DE IGUAL FORMA, se aduce que la Secretaria de Hacienda del Estado, también investiga cómo y de qué manera, se desviaron millonarios recursos para las campañas de los Candidatos del Partido Revolucionario Institucional, cuya cuestión ha venido saliendo a relucir, por el desarrollo de la indagatoria financiera que ejerce con marcado empeño y encono el Gobierno de Tamaulipas y que bueno, porque es importante que se aplique la ley a los funcionarios corruptos, los que con suma facilidad procedieron a apropiarse del dinero ajeno y por esta razón fundamental los involucrados en esta clase de delitos, tendrán que responder al llamado de la Contraloría y del Congreso y de no hacerlo, se habrá de proceder contra ellos tal y como lo marca la ley.

EN LA INDAGATORIA financiera, han surgido observaciones por 5 mil millones de pesos para el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y los otros 5 mil millones faltantes, deberán comprobarlos los municipios, aludiendo Soria Landeros que este trabajo lo hacemos de manera profesional, para que cada uno de los expedientes en lugar de que se caigan, que mejor se vean robustecidos y se aplique la ley a los que hicieron mal las cosas, ESO SERÍA LO JUSTO.

PARA CONCLUIR, es importante hacer hincapié en este interesante tema, para señalar que la acción legal que ya ejerce el nuevo Gobierno de Tamaulipas, contra los ex alcaldes, SERÁ UN GRAN EJEMPLO para la historia del Estado, porque nunca antes en la vida política de Tamaulipas, se había obrado contra los ex funcionarios públicos rateros, los que, al percatarse de que “habrá de caerles la voladora” o la orden de aprehensión, ya muchos de esta clase de bandidos, ya han puesto pies en polvorosa.

