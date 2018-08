Tendencias

Oscar Contreras Nava

Lo que sigue: AMLO vs CONAGO

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que serán muy respetuosos de la investidura que tienen los gobernadores, pero no les van a permitir que les impongan su agenda.

Esto lo comenta porque asegura, que los colaboradores de AMLO están comprometidos en hacer realidad las propuestas que prometió en su campaña y harán hasta lo imposible, para llevar a cabo un cambio verdadero, ya que “gobernarán de manera diferente”.

Sin embargo, sabemos que los gobernadores integrados a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se reunirán con López Obrador el próximo lunes 27 de agosto en la Ciudad de México y la mayoría le plantearán un mejor trato financiero para sus estados.

Desde luego que esto ocasionará diferencias, pero AMLO debe enterarse que muchas de las veces cedían recursos de sus entidades, porque se identificaban con el presidente de la República en turno al ser del mismo partido político.

Y también porque tenían compromisos que cumplir, ya que en habían llegado al poder estatal con su apoyo por lo que ahora, ya no existen este tipo de ataduras políticas y la relación con el Poder Ejecutivo Federal cambiará.

Tal es el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien recordó que en el 2017 fueron el estado que menos recursos recibió por parte del Fondo de Fortalecimiento Financiero, incluso, por debajo de Tlaxcala, la entidad más pequeña en extensión territorial de la República Mexicana y esto le parece muy injusto.

Sin embargo, este era el trato que seguramente había hecho César Duarte Jáquez, el anterior gobernador, quien como se sabe, salió huyendo de esa entidad al ser acusado por diversos peculados y al final la PGR, el SAT y la SHCP, lo exoneraron de cualquier acusación, ya que según su abogado, el ex gobernador de Chihuahua demostró que su patrimonio era licito.

Pero bueno, Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, ha dicho que con el relevo en el gobierno federal y el “mosaico” de partidos que encabezan las administraciones estatales, la CONAGO se transformará y se quitará ataduras al convertirse en una instancia que privilegiará el diálogo entre los propios gobernadores y con la próxima administración federal.

Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha declarado que “actualmente la Federación se queda con un 80% de los recursos que se recaudan, y sólo el 15 por ciento es para los estados y 5 para los municipios, cuando son –estos gobiernos- quienes generan las condiciones para lograr ese recurso, lo cual de cierta forma es injusto”.

Es por esto que impulsa una iniciativa para que lleguen más recursos a los estados, incluyendo Tamaulipas y esta la dará a conocer la próxima semana en la reunión que tenga la CONAGO con AMLO, ya que “al final del día somos nosotros los que creamos las condiciones de infraestructura para generar el empleo y las inversiones”, expresó el gobernador.

En fin, si Yeidckol Polevnsky cree que los mandatarios estatales no les impondrán los temas de la agenda presidencial, estamos seguros que se equivoca, porque todo lo que hagan o dejen de hacer siempre repercute en los estados y municipios y si AMLO no trabaja con los gobernadores, haciendo equipo, tendrá muchos problemas, porque lo que va a gobernar no es la Ciudad de México y esto lo debe tener muy claro. Ni más ni menos

Para finalizar, el doctor Roberto Hernández Báez, delegado regional del IMSS-Tamaulipas, se reunió el fin de semana pasado con los directivos y empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación a quienes informó que el estado ocupa el octavo lugar a nivel nacional en la generación de empleos, según las estadísticas oficiales.

Cabe destacar que en julio se generaron 683 mil 647 nuevos empleos, lo que representa el 3.4% del total nacional, de estos empleos, el 89% son directos y sólo el 11% indirectos.

Finalmente, Hernández Báez les comentó que la infraestructura y el equipo médico con el que hoy cuenta el IMSS-Tamaulipas benefician a más de dos millones de derechohabientes y esto es uno de los grandes logros alcanzados durante su paso por esta delegación federal.

Apunte final. Es posible que los presidentes municipales panistas se reúnan este miércoles en Ciudad Victoria, para recibir capacitación sobre lo que tienen que hacer en la administración de los recursos municipales, cómo los tienen que manejar y por supuesto, ser transparentes y honestos, porque como dijo el presidente municipal de Tampico. Chucho Nader, se acabaron los moches. Así de simple.

