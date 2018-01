LAS AGENDAS

Logra inseguridad colocar a Tamaulipas en Primer lugar

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Es Reynosa la ciudad más insegura, dice encuesta del INEGI. Nuevamente Tamaulipas ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional, pero en el plano que nadie desea presumir; Reynosa fue señalada como la ciudad más insegura del país, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

No es primera vez que el estado se encuentre en problemas de “percepción”, ya que según parece, la gente se siente insegura, lo cual puede o no ser realidad; no obstante, los llamados de alerta que hace el Gobierno norteamericano, deben ser tomados en cuenta y desestimados o descalificados por los Secretarios de Desarrollo Económico y la de Turismo, a quienes esas declaraciones les “hacen lo que el aire a Juárez”, como dice el dicho mexicano.

El problema de inseguridad es bastante complejo, pero alguien debería ayudarle al gobernador, pues el hecho que sea precisamente el municipio de donde proviene, politiza la situación, pues es el bastión de esta administración y tiene el primer lugar de 55 municipios encuestados, lo cual no habla muy bien de lo que se está haciendo para contrarrestar este asunto.

Aunque la percepción, puede que no sea una realidad total, es algo que deben tomar en cuenta quienes buscan alcanzar un sitio en las elecciones, pues seguramente, ese sentimiento moverá el voto el 1 de junio.

Agenda de medios: Requiere Estado estrategias para contrarrestar efectos negativos: MGG. Con la experiencia que le dio ser la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de Tamaulipas, la diputada local, Mónica González García, recomendó a las autoridades correspondientes atajar las alertas que ha hecho el gobierno norteamericano, pues es una clara campaña negativa para evitar visitantes durante las vacaciones.

Las alertas no son nada nuevo, desde hace ya mucho tiempo lo han hecho como una estrategia para desalentar a los visitantes, pues casi siempre lo hacen cuando se acerca el periodo de Semana Santa o el verano, y aunque nadie lo admita, muchas personas se guían por el sentimiento de miedo solo de pasar por las carreteras de la entidad.

González García “puso limón en la herida”, pues a decir verdad, no hay estrategias en el plano turístico, la promoción del Estado es inexistente, nulo o de bajo impacto, mientras que resulta más graves, las declaraciones del encargado del despacho de la SEDET, al minimizar las alertas a no venir a Tamaulipas y a desestimar el efecto que ello puede causar en los visitantes y la economía local.

Agenda ciudadana: Se pierden cosechas en Tamaulipas; la mayoría no estaban asegurados. La onda gélida del frente frío 23 y las bajas temperaturas de los últimos 30 días, han provocado severas pérdidas en los cultivos sorgo, maíz y soya, principalmente, pero además, las heladas han quemado pastos y árboles frutales, principalmente de cítricos, lo que causa preocupación a los productores, debido a que la mayor parte de las siembras no estaban aseguradas.

Entre los municipios con mayor afectación por el frío se encuentran Altamira, González, Aldama y Soto La Marina, sin embargo, los siniestros agrícolas pegaron en todo el Estado, en mayor o menor medida, en todos los municipios hay daños reportados. Las organizaciones campesinas, esperan escuchar un pronunciamiento de las autoridades, pues, esto, además de encarecer los productos, pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias tamaulipecas.

Veremos con que sale la Secretaría de Desarrollo Rural y su capacidad de gestión en recursos para los damnificados por estos fenómenos climáticos.

