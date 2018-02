La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOPEZ OBRADOR ANDA EN BUSCA DEL APOYO EMPRESARIAL

Muchos dan por hecho que Andrés Manuel López Obrador ya ganó las elecciones del Primero de Julio y por ende la Presidencia la República. Pero por si o por no programó una gira por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, para buscar el apoyo empresarial.

Ayer domingo 25 de febrero López Obrador estuvo en Nuevo Laredo, hoy lunes 26 estará en Monterrey, mañana martes 27 en Saltillo y el miércoles 28 de febrero cerrará el mes en Chihuahua. Supuestamente el todavía candidato de la coalición Juntos Haremos Historia quiere amarrar el apoyo de empresarios del norte, por ser uno de los sectores más importantes del país.

López Obrador aprovechará su presencia en tierras norteñas para evaluar lo que han hecho hasta ahora y revisar la organización y la estructura de MORENA, en los cuatro estados de la frontera norte de México.

A Nuevo Laredo el tabasqueño llegó por avión en un vuelo comercial a eso de las 2:00 de la tarde; en el aeropuerto internacional “Quetzalcóatl” donde lo esperaban una nube de periodistas, le diéron la bienvenida el ex gobernador de Zacatecas y responsable de la Segunda Circunscripción de MORENA Ricardo Monreal; Alvaro Garza Cantú, ex dirigente del PRI-Estatal y ex alcalde de Tampico y Ramón Garza Barrios, ex diputado local del PRI y ex alcalde de Nuevo Laredo, a los que abrazó y saludo de mano.

Camino al estacionamiento donde ya lo esperaba un vehículo en marcha las dos docenas de periodistas intentaron entrevistarlo, pero se disculpó aduciendo que a las 4:00 de la tarde debería estar en una reunión privada ( con empresarios), luego se reuniría con la gente del partido, con la presencia del presidente del consejo estatal de Morena, Juan Antonio Leal Doria y el dirigente estatal del partido Enrique Torres Mendoza. Además de los dirigentes de los partidos Encuentro Social y del Trabajo.

“Después de eso les contesto todas las preguntas que quieran, ya es un acuerdo con el gremio, incluso los de gobernación –que nos acompañan– ya lo saben, no podemos hacer campaña”, remarcó.

En la entrevista dijo que después de que gane las elecciones del 1 de julio y asuma el cargo se traerá a Nuevo Laredo la Dirección General de Aduanas, como parte del programa de descentralización del gobierno federal, También habló de crear una zona libre en donde se va a cobrar a la mitad el Impuesto al Valor Agregado, además de disminuír el ISR al 20 por ciento y duplicar el salario mínimo. Luego se quejó de que el PAN le plagió la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento y advirtió que está pensando cobrarles derecho de autor.

Entre muchos de los neolaredenses había expectación por la visita de Andrés Manuel López Obrador, ya que desde días atrás se ha venido especulando que el ex diputado local y ex alcalde del PRI, Ramón Garza Barrios, anda buscando la candidatura de MORENA para contender de nueva cuenta por la alcaldía.

Otro que también se viene mencionando es el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villarreal, que llegó al poder con las siglas del PAN, pero al parecer ahora buscaría la alcaldía o la diputación federal del Primer Distrito con la bandera de la coalición Todos Haremos Historia (MORENA-PES-PT). Pero ni siquiera estuvo en el besamanos con López Obrador. Por lo que vemos aún no salió el humo blanco para ninguno de los dos.

Sin lugar a dudas sería de grandes beneficios para los mexicanos residentes de la frontera que el gobierno federal redujera el IVA del 16 por ciento que está vigente al 8%, como lo plantea el Partido Acción Nacional de Tamaulipas.

Sabemos que el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca aplaudió y respalda la propuesta de su partido el Acción Nacional, haciendo hincapié en que éste planteamiento lo impulsó desde su paso por el Senado de la República, por lo que espera que se concrete a la brevedad posible.

Por su parte el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, dijo que ésta acción daría mayor dinamismo y competitividad a ésta región, frente a un mundo cada día más globalizado. La intención del Partido Acción Nacional es buena, pero, pero, pero, nos falta por ver que la Federación acepte una reducción de ese tamaño.

Ricardo Anaya rechazó la invitación que le hizo la SIEDO en repetidas ocasiones para declarar sobre la venta de una nave industrial al empresario queretano, Manuel Barreiro, acusado de presunto lavado de dinero. Pasos en ese sentido no le ayudan a nadie en México, en China o en cualquier otro país del mundo y menos en Estados Unidos, que es donde educa a sus hijos.

Estaba en puerta un encuentro de los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Enrique Peña Nieto de México, pero al parecer se suspendió ya que en una conversación telefónica que sostuvieron días atrás discutiéron de nueva cuenta al oponerse el mandatario de los mexicanos a pagar la construcción del famoso muro en la frontera de Estados Unidos y México.

Con el diferendo las dos partes –México y Estados Unidos– ponen en riesgo la revalidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de fracasar las negociaciones las repercusiones serían desastrosas para ambos países. Por lo que uno de los dos presidentes deberá cambiar su actitud.

Vaya sorpresa que nos ha dado Daniel Peña Treviño, el que ya fue alcalde de Nuevo Laredo y también diputado local, en ambos casos con las siglas del PRI, pero ahora resulta que se salió con la suya y con el apoyo de su grupo, que está pesado por cierto el PRI lo va a postular de nueva cuenta como su candidato a alcalde de esa pujante y valiente ciudad fronteriza.

Como compañero de fórmula va Jesús Valdez Zermeño, del que nuestras antenas nos reportan que tiene buen ambiente para la diputación local, asegurando incluso el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo Maldonado, que Daniel Peña es un buen perfil y que cuenta con experiencia, para recuperar la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo.

Ya son varias las Administraciones Municipales que han transcurrido sin que hasta ahora ninguna haya logrado hacer realidad el saneamiento de El Laguito, lo han transformado, es cierto, ya está convertido en un bonito paseo o parque recreativo para los residentes de la frontera o paseantes que visitan al estado, pero no se han acabado las “descargas” de aguas residuales que desembocan en ese lugar.

Nuestras antenas nos reportan que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, estuvo el fín de semana en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) habiendo refrendado el compromiso de fortalecer los proyectos del plantel impulsando la calidad, capacidad y competitividad educativa que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la zona norte del estado.

Acompañado de la directora de la UAMRA, Rosa Issel Acosta González; del Secretario de Administración de la UAT, Víctor Hugo Guerra García, por personal directivo y docente, el rector Suárez Fernández recorrió la institución y visitó diferentes instalaciones que promueven programas, proyectos y servicios en los laboratorios de Análisis Clínicos, Farmacología, Ingeniería de Procesos, entre otras áreas.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx