DIALOGANDO

López Obrador ¿Candidato Oficial?

Por Roberto Olvera Pérez

En el último viaje que realizó el Presidente de la República Enrique Peña Nieto a Europa, destacó la declaración de que: sea cual fuera el resultado el primero de julio de 2018, quien gane asegurará para México una posición de crecimiento, de desarrollo y de fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas; será una decisión para continuar con una evaluación ascendente en donde el intercambio de bienes y servicios progrese y el comercio exterior con el resto del mundo crezca y se fortalezca.

No hay duda, el mensaje de Peña Nieto a los inversionistas internacionales es ahora el de: estabilidad con desarrollo, México seguirá avanzando en sus distintas metas y esto no lo parará el ganador de las elecciones; ojo aunque sea López Obrador, está afirmación tan amplia y categórica puede tomarse como algo que se dé pensando y estudiando, o sea, que antes de diciembre de 2018 y que tome posesión el nuevo Presidente de México, muy probablemente estén ya resueltas algunas interrogantes en lo económico: 1.- El Tratado de Libre Comercio no afectará al sector automotriz. 2.- El flujo de inversión en el extranjero en el sector energético seguirá y 3.- Se arreglarán aunque progresivamente los problemas de migración, de tráfico de armas y de tráfico de estupefacientes entre México y los Estados Unidos. Vemos una negociación de alto nivel pactado, quizás no ahora mismo pero si en tres o cuatro meses, en donde por afirmaciones en conferencias internacionales, se busque conciliar una postura atrevida o no acorta con la actual, con algo moderado, sencillo y sirva a todos.

El prospecto para canciller de López Obrador, Héctor Vasconcelos, ha dicho ya que lo importante es proteger a México en el mundo y esto podría darse negociándose ciertas garantías tanto para los mexicanos que están afuera como los que estamos adentro, y esto quiere decir que todo se arregla si los demás a los que están afuera, protección diplomática y a los que estamos adentro, derechos humanos y oportunidades, como ven.

Esta postura podría arreglar los diez puntos que sigue teniendo de diferencia López Obrador y que entre el estira y afloje y los resultados de las encuestas conforme vengan las tendencias, podrá darse un pacto entre López Obrador y el PRIAN. Veremos qué pasa en el segundo debate, a ver quien sube y quien baja; tal vez un pacto entre López Obrador y el PRIAN según vayan las cosas el primero de junio de 2018. Y adelanto algo en Tijuana, en el segundo debate presidencial las cosas van a estar en terreno panista, así que Ricardo Anaya si no aprovecha la ventaja lo más seguro que este pacto si se dará en breve.

Este tipo de acuerdos ya se ha dado, tenemos el ejemplo de el acuerdo que firmó López Obrador, aunque haya sido a través de un video pero que también firmaron Ricardo Anaya y José Antonio Meade, al asegurar nueve compromisos por la niñez con el apoyo de organizaciones con la sociedad civil, así que no hay un precedente; Andrés Manuel López Obrador puede firmar y pactar con todos ciertas políticas que al momento de materializarse aseguren el cumplimiento de ciertos indicadores internacionales que finalmente le sirvan a México. Esto podría también darse en materia económica, en seguridad pública e incluso en aspectos relativos a la Reforma Educativa.

Todo este cambio en el tema de la educación inicial pudiera adaptarse a Tamaulipas, con una adecuación de coordinación entre la Secretaría de Educación Estatal y el DIF estatal e incluso la formación de bancos de alimentos con la unión de tiendas de autoservicio en las ciudades grandes y en la frontera. Todo esto puede servir mucho ante la nueva formación del tejido social, para ayudar a los grupos vulnerables, sobre todo a los que menos tienen.

NOTAS CORTAS

1.- Fructífera para Tamaulipas la cumbre de gobernadores y premieres de Norteamérica celebrada el pasado viernes y concluida ayer domingo en Scottsdale, Arizona, donde participaron 19 gobernadores y premieres de México, Estados Unidos y Canadá, los mismos que discutieron temas relacionados al TLC.

Muy activo como ponente participó nuestro gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, desarrollados en tres mesas de trabajo: “El Rol de la Región de Norte América en una Economía Globalizada: Comercio, Agricultura, Energía e Innovación”; “Inversión hacia y a través de la Región de Norte América” y “Creando una Cadena de Suministro Globalmente Competitiva”.

Los gobernadores participantes fueron los de: de Tabasco, Arturo Núñez; Colima, José Peralta; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y su homóloga de Sonora, Claudia Pavlovich. Francisco Vega, Gobernador de Baja California y su homólogo de Yucatán, Rodrigo Zapata, completaron la comitiva mexicana. Por Estados Unidos asistieron los Gobernadores de Arizona, Doug Ducey; Utah, Gary Herbert; Colorado, John Hickenlooper; Connecticut, Dan Malloy; Nevada, Brian Sandoval y su homóloga de Nuevo México, Susana Martínez. Por Canadá asistieron los premieres de Alberta, Anne Notley, y de Saskatchewan, Scott Moe. También acudieron embajadores de los tres países, cónsules, directivos de empresas transnacionales y de equipos de la NFL, MLB, NHL y NBA.

Esta cumbre de gran trascendente para las tres naciones fue organizada por la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, el Consejo de la Federación de Canadá y la Conferencia Nacional de Gobernadores de México. Hay que ver que dice este lunes el mandatario estatal sobre los logros alcanzados de esta reunión en bien de Tamaulipas.

2.- Con la llegada del nuevo líder del CEN del PRI, René Juárez Cisneros, se ratificó a Aurelio Nuño Mayer, como coordinador general de la campaña de JAMK. Como no lo mandaron de vacaciones al centro de convivencia de la Sección 22 de Maestros en Oaxaca.

3.- Condolencia: La COMAPA Victoria que dirige el Lic. Gustavo Rivera Rodríguez, acompaña en su dolor al Director General de la CEAT, Arq. Luis Javier Pinto Covarrubias, por el sensible fallecimiento de su Sra. madre: María Gloria Asunción Covarrubias. Le deseamos pronta resignación y extendemos nuestras condolencias a toda su familia. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.