La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOPEZ OBRADOR COBRA SU DERROTA DEL 2006 A ELBA ESTHER GORDILLO

Craso error el que cometió la maestra Elba Esther Gordillo al pedirle al ex líder del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, en una conversación que sostuvieron, que los maestros mexiquenses voten por Delfina Gómez, que va como candidata de MORENA al gobierno del Estado de México, “porque es maestra”, pero topó en macizo con Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido, el que dejó ver que no le gusta hacer leña del árbol caído ya que la teacher está en prisión, pero aún así le pidió que primero explique su participación en el fraude del 2006 para imponer a Felipe Calderón, lo que asegura que le causó un enorme daño al pueblo y a la nación.

Seguramente a sus 72 años de edad cumplidos la otrora máxima dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) ya empezó a perder la memoria y tal vez por eso nunca pensó en que llegaría el día en que López Obrador le cobraría la factura de su derrota frente al candidato presidencial del Partido Acción Nacional, pero, pero, pero al Peje Lagarto no se le olvidó y con su actitud le está dando con la puerta en la nariz, haciendo hincapié en que su partido será precavido ante el apoyo de algunos líderes del sindicato de maestros cercanos “a la mafia del poder”.

La maestra Elba Esther Gordillo está en prisión en el Distrito Federal desde el 26 de febrero del 2013, acusada de varios delitos entre éstos el de lavado de dinero y delincuencia organizada, desvío de recursos y evasión fiscal y desde entonces los abogados encargados de su defensa han buscado que le den prisión domiciliaria, en razó de su mayoría de edad y los diversos males que padece y que de hecho la mantienen en el hospital del reclusorio.

En dos o tres ocasiones la otrora dirigente del SNTE ha estado muy cerca de conseguir ese su objetivo, que le concedan el arresto domiciliario, pero en ninguno de los intentos que han hecho los abogados lo han conseguido, por lo que consideramos que con lo que acaba de hacer lo más lamentable es que jugándole las contras al Presidente Enrique Peña Nieto en el Estado de México, menos lo va a conseguir, lo que nos deja ver que el mandatario nacional no estaba equivocado en su sentir hacia la teacher, porque el que traiciona una vez vuelve a traicionar.

Para nosotros en las elecciones del próximo 4 de junio la pelea por la gubernatura del Estado de México va a ser entre Alfredo del Mazo Maza del PRI y Josefina Vázquez Mota del PAN y como analistas políticos creemos que para Peña Nieto es igual que gane cualquiera de los dos, porque ambos ya saben como masca la iguana. El que para nosotros va como el tercero en discordia es el candidato del PRD, Juan Zepeda, que en el supuesto sería el plan B de haber problemas entre Alfredo y Jóse. De lo que se trata es de que no llegue a ningún precio la candidata de MORENA Delfina Gómez y no va a ganar porque sería darle alas a López Obrador.

Dicen los que juegan pokar que los mirones son de palo y seguramente en política también rije esa regla no escrita, pero vigente por lo que vemos, ya que durante la visita que hizo a Tamaulipas el Secretario de Gobernación, concretamente a Reynosa, lo acompañaron los secretarios de la SEDENA general Salvador Cienfuegos y de la SEMAR almirante Vidal Francisco Soberón, pero ninguno de ellos habló en los eventos que encabezó Osorio Chong junto con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, salvo que lo hayan hecho en la reunión privada.

Otros que también vinieron pero desconocemos que hayan hecho uso de la palabra fuéron el Procurador General de la República (PGR) Raúl Cervantes Andrade y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Lo que nos hace creer que solamente formaron parte del “acompañamiento” que trajo consigo el responsable de la política interna del país.

Al parecer a todos los nombrados los trajeron “pero con mordaza” ya que ni por accidente hemos visto declaraciones de ninguno de ellos en los medios de información ni locales nacionales, lo que lamentan algunos que de los que le diéron seguimiento a la gira del Secretario de Gobernación y nos explican que lo ven de esa manera porque el viaje de todo el “acompañamiento”, los que hiciéron el papel de figuras decorativas, le costó un dineral al pueblo, no al gobierno.

Para muchos Osorio Chong vino a Tamaulipas a placearse, ya que nadie desconoce que es uno de los fuertes aspirantes a la Presidencia de la República, pero para nosotros tenía una encomienda que cumplir porque no se manda solo ya que tiene un jefe que es el Presidente Enrique Peña Nieto, misión que según nosotros cumplió al pie de la letra.

Si que es lamentable, y muy lamentable, la ejecución de periodistas en diferentes partes del país, como acaba de ocurrir con el compañero periodista de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, al que le dispararon desde un vehículo en marcha cuando se trasladaba a las oficinas del Semanario RíoDoce, al que identifican como cofundador de ese medio informativo, el que se venía desempeñado como corresponsal de un diario de la Ciudad de México.

Hasta ahora no se sabe porque lo mataron, en lo personal no nos atrevemos a especular sobre las causas de su ejecución ya que no conocemos su trayectoria ni nunca lo llegamos a conocer a él en persona. Descanse en paz. Por cierto el Presidente Enrique Peña Nieto condenó su asesinato y a través de su cuenta Twitter expresó sus condolencias a familiares y compañeros del comunicador.

Por cierto en la reunión que encabezó en Acapulco, Guerrero, tras repudia y condenar los asesinatos de periodistas, el Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, dijo que por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, acordó una reunión de la CONAGO para revisar la situación que se vive en cada entidad.

“El gobierno de la república repudia y condena las agresiones en contra de periodistas”. “Estos hechos atentan en contra de que los periodistas realicen su labor con garantías”, remarcó.

Reveló que la PGR ya coadyuva en la investigación del asesinato de Javier Valdez, que fuera asesinado ayer, así como de Héctor Rodríguez, reportero del semanario El Costeño, en Jalisco. ”Ante éstos actos las palabras no bastan , se requieren acciones”, remarcó.

Por cierto la senadora Graciela Ortiz (PRI) manifestó el interés de su fuerza política en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el esclarecimiento con prontitud del asesinato del periodistas sinaloense, Jesús Valdez Cárdenas. “Esperamos resultados pronto”, remarcó la legisladora priísta.

Los vientos del cambio llegaron a Nuevo Laredo, ciudad en la que Francisco Javier Garza de Coss, como representante del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca les dió posesión a Gilberto Ortiz Medina, como titular la Oficialía del Registro Civil Número uno y a Eliseo Raúl Huerta en la Oficialía Número Tres.

Ortiz Medina, abogado de profesión si no estamos mal, es una persona que fue muy cercana al otrora alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Cantú Rosas, al que incluso suplió en el cargo de diputado federal, ya que era su compañero de fórmula, puesto que llegó a ocupar ya que el famoso y querido Chale Boy pidió licencia para lanzarse en busca de la alcaldía y la ganó.

Eliseo Raúl Huerta, es cerrajero y ya antes desempeñó en el PAN el cargo de presidente del comité municipal del partido en Nuevo Laredo, por cierto de limpia trayectoria, creemos que por fín le hizo justicia la revolución, bueno así dicen los priístas no sabemos si sea válido en el PAN. Dos aciertos, ni duda queda.

Otro gallo que soltaron para la dirigencia estatal del PRI, es el diputado federal victorense y ex alcalde de Ciudad Victoria, ex dirigente estatal de la CNOP y ex presidente de la CANACO, Miguel González Salum, del que sabemos que está haciendo un magnífico trabajo en el Congreso de la Unión. Una cosa nos queda en claro que al igual que otros que andan sobres de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional también tiene las tablas que se necesitan para dirigir al PRI, solo falta que se alinien los astros en una misma dirección.

Hace tiempo nos tocó leer en suerte en una revista que empresarios europeos ya le estaban metiendo lana al cultivo de la marihuana, más que nada por considerar que como negocio es un gran negocio, por eso en lo personal no nos parece en lo absoluto jalada de los pelos la propuesta que acaba de hacer pública el diputado federal de Mante, Alejandro Guevara Cobos para que no se criminalice la siembra y el cultivo de la marihuana y el peyote, como una alternativa real de sobrevivencia económica y reducir los índices de pobreza en diversos municipios, en los que además hay evidencia de que reúnen las condiciones necesarias para la siembra. Pero algunos como se asustaron.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx