T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“LÓPEZ OBRADOR FALLA A SUS NOBLES IDEALES”….!

CON LA DESIGNACIÓN de Carlos Canturosas Villareal en Nuevo Laredo y de José Ramón Gómez Leal “El JR” en Reynosa, el presidenciable por MORENA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, está fallando evidentemente “a sus nobles ideales”, porque el político tabasqueño, ha expresado de manera tajante y sin cortapisas que, en su partido, “no se admite a políticos involucrados en temas de corrupción e impunidad”, por lo que al abanderarse en ambos pueblos fronterizos a este par de gandayas, el aspirante a los pinos, inicia esta contienda electoral, mintiéndole a los reynosense y Neolaredenses, porque los ya ungidos candidatos a Presidentes Municipales, cuentan en su haber con probables líos de carácter judicial.

POR EJEMPLO, CANTUROSAS, tiene en puerta ante la Auditoría Superior del Estado, “lo del faltante de poco más de 500 millones de pesos” por lo de sus cuentas públicas, las que están siendo meticulosamente revisadas y si hay irregularidades en las mismas, recuérdese que “las ciencias exactas, son eso, exactas” y si los números no concuerdan, esto confirmaría que entonces Canturosas, tendrá obviamente la obligación ineludible de explicar y aclarar en que se gastaron “los millones de pesos que andan en el aire”.

PORQUE ENTIÉNDASE que, ese dinero es del pueblo y no del político que tuvo en sus manos los referidos recursos públicos del Ayuntamiento que el presidió. Y si se le llama a cuentas al ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal, “NO SERÍA POR LO DE LA GUERRA SUCIA” la que él dice que el Gobierno del Estado instrumenta en su contra, cuya manifestación la expresa estratégicamente “para justificarse y naturalmente hacerse la víctima”, pero repito y reitero “los números no mienten”. Y por consiguiente “Canturosas está ante la probabilidad de enfrentar líos de carácter legal o jurídico”.

CON RESPECTO al jovenazo petulante y engreído JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, prospecto de MORENA a la Presidencia Municipal de Reynosa de éste, en ambos lados de la frontera se ha corrido la versión de que tiene líos judiciales en Texas, cuya cuestión de ser cierta, estaría viéndose involucrado en cuestiones de tipo legal, situación que deja entrever que si esto que se ha señalado en redes sociales se confirma, imposibilitaría “Al J.R.” para ser candidato a la alcaldía de esta ciudad. Incluso, hasta se cita que “anduvo de Wachicolero”, tema en el que se le ha ubicado también de manera extraoficial, de cuya cuestión inadecuada tampoco se le descarta,

PARA ELLO, quiero decirles que con la selección de “este par de fichitas”, el político presidenciable Andrés Manuel López Obrador, o “está obrando con ligereza”, o bien sus operadores políticos como RENATO MOLINA ARIAS, “lo están engañando”, porque de todos en conocido en Reynosa y Nuevo Laredo, en que están o en que han estado involucrados este dúo de políticos, que “andan afanosamente buscando el poder público de los pueblos donde viven, para naturalmente, lograr los negocios tradicionales que es lo que más les injertera.

HAY QUE señalar que, a Carlos Canturosas Villarreal en Nuevo Laredo, aparte del tema del presunto saqueo de los más de 500 millones de pesos no justificados en sus cuentas públicas, ya se le menciona también como probable co-partícipe en el crimen consumado contra el periodista Independiente Carlos Domínguez Rodríguez, esto tras la captura de su tío RODOLFO JORGE ALFREDO CANTÚ GARCIA y si Canturosas, tiene que ver en este asesinato, téngase la certeza de que el político Neolaredense, “tendría que poner tierra de por medio o pies en polvorosa”, pero el tiempo es el que sobre el particular, definirá la situación judicial del hoy aspirante de MORENA a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo.

EN RELACIÓN “AL J.R.” éste la verdad no tiene tantos perjuicios de carácter judicial en comparación con Canturosas, pero reza el adagio que “cuando el río suena, agua lleva” y por este motivo, no se descarta la posibilidad de que, a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, le vayan sacando “los trapitos al sol”, porque aducen en los medios políticos de Reynosa que este jovenazo, puede tener una cola tan larga como la de los dinosaurios, pero bueno hay que esperar que más se le imputa a este candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Reynosa. Porque es de todos es conocido que, este prospecto político, fue detenido una madrugada “dando el rol” manejando bajo los influjos de las bebidas embriagantes, en compañía de un amigo en McAllen o Misión, pero esa fue solo una infracción menor. Y con relación a su presunto involucramiento en la venta de “Wachicol”, de esto no se tiene nada concreto en su contra. Pero tampoco se le descarta de esta aguda situación ilícita, en la que se le ha mencionado de manera incisiva.

PERO LO CIERTO es que, el aspirante a los Pinos o la Presidencia de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con seleccionar o abanderar por MORENA a individuos de baja calidad moral y política, repito y reitero, “ESTÁ FALLANDO A SUS NOBLES IDEALES”, porque en primer lugar está designando como Candidatos a alcaldías “a contumaces traidores”, los que además por su mal proceder político en su paso por cargos públicos, son individuos desgastados y extremadamente “quemados” ante la gente, porque la gente que creyó en ellos, hoy les tiene plena desconfianza, porque sencillamente no son personajes de fiar, porque estos, son de los que solo buscan el poder público para el bien propio y no para el bien colectivo. Y sino “Pal baile Vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos den vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx