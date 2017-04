La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOPEZ OBRADOR SE FORMO EN EL PRI, NO ES UNA OPCION DIFERENTE

Que equivocados están aquellos que dicen estar hartos de los trastupijes del PRI y del PAN y ven al dueño de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, como una opción diferente para rectificar el rumbo del país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Lo único diferente son las siglas de su partido, pero su persona es más de lo mismo.

Los que así la ven seguramente desconocen que el tabasqueño se formó como político en las filas del Partido Revolucionario Institucional, donde aprendió la retórica con la que ahora manipula a la gente que lo sigue –en su mayoría campesinos– pero Margarita Zavala que es una mujer culta asegura que las propuestas de López Obrador “son del siglo pasado”, lo que confirma lo que estamos diciendo.

Para algunos compas ya está escrito que el sucesor de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República va a ser Andrés Manuel López Obrador, asegurando incluso que ese día va a ser declarado de Fiesta Nacional, basándose tal vez en el resultado de la encuestas que lo ubican como el puntero, lo que nos parece lógico que así sea ya que hasta ahora él es el único candidato destapado para las elecciones presidenciales del 2018 y en consecuencia va solo y no podría ir en un segundo lugar.

Lo más chistoso del caso es que el mismo López Obrador ya se da por ganado y en su locura grita a los cuatro vientos a través de los diferentes medios de información del país que nadie lo podrá derrotar. No somos médicos ni psiquiatras ni tampoco psicólogos para valorar esos sus arranques, ya que no olvidamos que en las elecciones del 2006 en las que “haiga sido como haiga sido” perdió con Felipe Calderón Hinojosa, en su desenfreno se auto declaró Presidente Legítimo de México y desconoció al michoacano como vencedor, llegando incluso ciego de coraje a llamarlo “usurpador”.

La detención de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yárrington Ruvalcaba y Javier Duarte de Ochoa del estado de Veracruz, ambos priístas por cierto, son para nosotros acciones emprendidas por el Presidente Enrique Peña Nieto que de una forma ú otra se habrán de reflejar en el escenario de las elecciones del 2017 y 2018.

Desde semanas atrás trascendió que Javier Duarte de Ochoa siendo gobernador del estado de Veracruz supuestamente le entregaba por mes dos millones 500 mil pesos a Andrés Manuel López Obrador, lo que exhibe feamente al “puritano” líder de MORENA, que si la versión es confirmada o ratificada por el ex mandatario de los veracruzanos al ser cuestionado sobre del tema que chinga le pone al hermano López Obrador que se dice la mejor opción.

La Cuchi Cuchi –Josefina Vázquez Mota– como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, no nos deja mentir y acaba de sacar la cabeza para cuestionar a López Obrador sobre de los recursos que recibió de parte del ex gobernador de Veracruz. Enfática pregunta Vázquez Mota “¿porque López Obrador no ha explicado el dinero que Duarte le daba y que ha sido documentado por el gobernador del PAN, Miguel Angel Yunes?.

Por si esto fuera poco la candidata del Acción Nacional se pregunta “¿porque López Obrador defiende ahora a Duarte diciendo que es un chivo expiatorio?”. ¿Como es posible que alguien pueda defender a quién ha sido acusado no solamente como delincuente, sino como un criminal por los propios ciudadanos de Veracruz ?”, dijo. “¿Qué contesta López Obrador porque hoy es el defensor de Duarte y que explique cómo recibió dinero por parte de él ?”. Lo que deja ver a Andrés Manuel López Obrador tal cual es.

A más de un año de las elecciones del 2018 en las que estará en juego la Presidencia de la República, creemos que ninguno de los aspirantes a suceder a Peña Nieto –incluyendo a Andrés Manuel López Obrador– se puede jactar ahora de llevar ya el triunfo en la bolsa, simple sencillamente porque en política en México las cosas cambian de un día para otro.

Por lo pronto ya le diéron largas a tiempo que se va a llevar la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya que primero habían dicho las autoridades de Guatemala que sería cosa de 45 días, pero ahora resulta que el Sub procurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, advierte la extradición de Duarte podría ocurrir en un plazo de seis meses a un año.

Con lo que nos quedamos lelos es con la capacidad de negociación del otrora gobernador de Veracruz, ya que como la famosa canción de Agustín Lara que a la letra dice “vende caro tu amor Aventurera”, trascendió que el mister aceptó entregarse bajo la condición de que no se molestara a su familia, no confiscaran la lana que tiene bancos ni tampoco sus propiedades. El señor está detenido, ¿debemos entender que sus condiciones fueron aceptadas?. Quizá por eso en todas las fotos se está riendo, como las hienas, solo.

Trascendió que en Tamaulipas, concretamente en Ciudad Victoria, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Jesús Cabriales Camacho, (a) “El Veloz”, supuesto operador financiero de un grupo delictivo en el estado. Su detención se llevó a cabo junto con otro sujeto conocido como El Inge el pasado 14 de abril en la capital del estado, habiendo coadyuvando en la captura de amos elementos de Seguridad Pública del Municipio.

Durante los hechos fue asegurado armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una camioneta y efectos varios, los que junto con El Veloz, quien opera como contador del mismo grupo, fuéron puestos a disposición de la PGR en Ciudad Victoria, lo que a quererlo reconocer o no implica un fuerte golpe a su estructura.

Como que los elementos de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ahora si andan muy activos, ya que un vehículo acoplado a un remolque encontraron nada más y nada menos que 66 armas de fuego ocultas en un doble fondo de la unidad motora, una camioneta pick up, en la que encontraron además dos mil 478 cartuchos de diferentes marcas y calibres.

La dependencia reportó que el aseguramiento se realizó al efectuar recorridos a la altura del kilómetro 002+900, de la carretera Nuevo Laredo-Entronque Monclova-Piedras Negras, del tramo ramal Puente Internacional Uno “Colombia” de ésa pujante y valiente ciudad fronteriza. El chofer de la unidad y dos de sus acompañantes fuéron detenidos.

Por cierto hoy martes habrá conferencia de prensa en el INE para dar a conocer a los medios de información la Convocatoria para integrar las propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de Consejeros Electorales de los 32 Consejos Locales, durante los Procesos Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021. El encuentro con los periodistas esta programado para las 9 de la mañana en las oficianas del INE en Ciudad Victoria.

Otra buena noticia de la UAT es que esta Universidad liderea un proyecto binacional pionero en el país sobre enfermedades crónica degenerativas, en el que se trabaja con pacientes de escasos recursos para apoyarlos con programas de atención que les permitan continuar con una calidad de vida saludable.

El proyecto que encabeza la Facultad de Enfermería de Tampico (FET) participan las cuatro Facultades de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Enfermería de Saltillo y el Hospital de Cancerología de Lima, Perú, además de que esta vinculado a un programa de manejo de pacientes crónicos de la Universidad de Stanford.

La Directora de la FET, Socorro Rangel Torres, dijo que se continuará en la segunda parte del proyecto que es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, con la participación de las Jurisdicciones Sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado. Agregó que se trabaja con pacientes de las comunidades más marginadas que no tienen seguridad social y que están bajo control de la SS, a los cuales se le educa y atiende sobre problemas de salud como Diabetes e Hipertensión, bien.

Por cierto estudiantes de Veterinaria de la UAT andan en las colonias de Ciudad Victoria aplicando vacunas de gratis a las mascotas contra la rabia. Días atrás dos de los chavos estuviéron en mi jacal y de gorra, como ya dijimos, vacunaron a mis tres perros, La Chica, El Enano y El Chico. Ni duda nos queda el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, está en todo además de servir a la comunidad con acciones como ésta cruzada, previendo que el tiempo de calor que ya viene en camino, gracias señor rector.

