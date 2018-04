La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOPEZ OBRADOR VA A PERDER EL PRIMERO DE JULIO: MEADE

Vaya estocada que en todo lo alto le ha puesto éste fín de semana el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, a su adversario de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al que en un arranque sin precedentes en el marco de la campaña le adelantó que va a perder en la elección del Primero de julio.

En un mensaje en sus redes sociales Meade dijo a López Obrador que espera no pierda el buen humor una vez que sea derrotado por tercera ocasión. La primera vez la perdió en el 2006 con Felipe Calderón (PAN) y la segunda en el 2012 con el actual mandatario Enrique Peña Nieto (PRI) y vapor la tercera derrota.

La amarga sentencia surgió luego de que Meade Kuribreña culpó al tabasqueño de alimentar la intolerancia durante una de sus actividades en Oaxaca, hechos en los que participaron miembros de la CNTE, que le están dando su apoyo. A lo que en respuesta López Obrador dijo : “lamentables los hechos y Meade me quiere echar la culpa, le mando decir “¡ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita!”.

“Espero que ahora que pierdas por tercera vez , no pierdas el buen humor, Andrés. #Andrés Perderás Otra Vez”, reviró Meade en su cuenta Twitter @JoseAMeadeK.

Como que al arribo de Jaime Rodríguez Calderón vino a sacudir la modorra de las campañas formales de los candidatos que van a contender por la Presidencia de la República en las elecciones del próximo Primero de julio, como que el Bronco “les puso la pompa a andar”, como dicen en la frontera cuando alguien reactiva algo.

No quisiéramos creer que la actitud asumida por Meade Kuribreña frente a López Obrador tenga que ver con eso, pero, pero, pero, se da la coincidencia que como que de pronto le perdió el miedo y por primera vez sin ofender lo puso en su lugar, al advertirle que en las elecciones del Primero de julio va a perder, remarcándole incluso que va ser su tercer derrota.

La nota tuvo un gran impacto noticioso entre los mexicanos tan así que fue la noticia principal en los grandes diarios de la ciudad de México, pero eso no es todo, ya que todos sus defensores que están agazapados en las redes sociales se quedaron callados, lo mismo que su vocería oficial, frente al pinchazo de Meade Kuribreña.

En la política como en muchas otras cosas todo es de tiempo y lo que estamos viendo es que a López Obrador le llegó el tiempo de su descenso, porque en éste mundo todo lo que sube tiende a bajar y por lo que estamos viendo creemos que la bajada del tabasqueño ya empezó.

Que grandes verdades dijo el Presidente Enrique Peña Nieto durante el discurso que pronunció en Lima, Perú, ya que hizo hincapié en que “crecer toma tiempo y cuesta mucho, retroceder es muy fácil cuando las políticas son equivocadas y cuando realmente adoptamos modelos que son de un pasado fracasado”.

Añadió que “hoy México está ante la oportunidad realmente de seguir avanzando al amparo de éste modelo económico que dejamos de ser el Estado interfencionista, dejamos de ser el Estado altamente dependiente del ingreso petrolero”, remarcó. Obviamente el mensaje tiene destinatario y es fácil el adivinar de quien se trata.

Por cierto está anunciada la visita a Tamaulipas del candidato de la coalición Todos con México, José Antonio Meade Kuribreña, supuestamente para el jueves 27 otros dicen que el 26. Sea el día que sea para el caso es lo mismo. Lo que no nos parece del todo bien es que le hagan feo a Ciudad Victoria, siendo que de acuerdo con la Constitución todavía es la capital del estado. Nada más va a estar en Reynosa y Matamoros.

En forma extraoficial trascendió que Rabindranath Juárez Mayorquín, que venía fungiendo desde el 2013 en Tamaulipas como delegado de la Secretaría de Gobernación supuestamente renunció al cargo el que asumió siendo Miguel Angel Osorio Chong el titular de la dependencia, pero, pero, pero, el mismo Chino fumó Faros desde hace tiempo, por lo que nos parece natural el arribo de un nuevo titular de la delegación.

A decir verdad nos parece inconcebible el que la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SUT) haya incurrido en el “error” de procesar dos veces en ésta quincena el salario de los trabajadores de la dependencia. Es que eso no es posible en un sistema administrativo que tiene años y años de venir funcionando como debe de ser.

Pero el ridículo completo se da al momento en que la SET pide a los trabajadores a través de las redes sociales no hacer uso de ese excedente, ya que de no ser así se les descontará en el siguiente pago. Alguna vez fuimos burócratas en el Distrito Federal y nos percatamos de que ese tipo de “errores” suelen suceder cuando el responsable del área anda briago ó le valió madres el trabajo y no asistió a cumplir con su obligación. Creemos que es un aviso para que los jefes tomen nota del papel de los trabajadores.

Desde ahora podemos asegurar que va a ser en grande la celebración del tradicional “Día del Niño” que se llevará a cabo el último domingo de abril y organiza el H, Ayuntamiento que encabeza el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, evento que se llevará a cabo en el #Libre 17. Estamos seguros que el Presidente Municipal que anda buscando su relección va a echar la casa por la ventana. Que bueno que así sea porque los niños se merecen todo y más.

Será un día de fiesta, una gran fiesta, para la que ya se está preparando diversas actividades recreativas, lo mismo que presentaciones artísticas y deportivas para que las disfruten todas las familias que asistan a la celebración del Día del Niño. Por cierto también se espera la participación de empresas y emprendedores con atractivos productos para venta, exhibición, además de regalos para los asistentes. Y vamos por más.

Por cierto en la Expo Internacional Ener Tam 2018, que organizó el Gobierno del Estado y se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del bello puerto de Tampico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó las diversas tecnologías al servicio de empresas y dependencias públicas relacionadas con la industria petrolera y eléctrica, así como los servicios ambientales para la generación de energías renovables.

Julio César Gómez Hernández, Secretario de Vinculación de la UAT, dijo que a través de la administración que encabeza el rector, José Andrés Suárez Fernández, se fortalece la capacidad de éstos servicios que la Universidad ofrece a los sectores del desarrollo en el país.

Destacó la importancia de promover foros como la Ener Tam 2018 que a la UAT le permiten dar a conocer a los distintos sectores y a la sociedad, la capacidad y tecnologías que dispone para brindar una amplia gama de servicios a través de éstos Centros de Vinculación.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx