EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LORD REGIDOR

La ciudadanía no debe tolerar que ningún político los insulte por más encumbrado que este se encuentre en la administración pública.

Y para ejemplificar esa situación está el caso de Juan José Zárate Quezada, regidor presidente de la comisión del deporte en Nuevo Laredo con el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar.

La evidencia es fulminante. El ex priísta y ahora regidor panista Juan José Zárate se fue de la lengua al creer que un ciudadano le reclamaba a su alcalde Enrique Rivas por los daños que causaron las fuertes lluvias en Nuevo Laredo.

Y mire usted, hay que dejar en claro que el ciudadano tiene todo el derecho de reclamarle a su alcalde, el que sea, debido a que son eso… ciudadanos y no súbditos.

Creo que mientras no haya insultos el gobernante debe aceptar la crítica y saber responder. Y pues en este video no se escuchan insultos de ningún ciudadano (a) que solo dice que si ya se acabó…no sé si se refiere al peligro por las lluvias o al ciclo político del edil, pero en cualquier caso esas palabras no son insultos, a lo mucho reflejan un descontento natural por la contingencia provocada por las lluvias intensas.

Subrayo que el alcalde Enrique Rivas se portó a la altura, solo dijo ¿cuál se acabó?, en un tono suave. Hasta ahí todo bien, pero resulta que ahora Juan José Zárate trae vocación de guarura y se le fue la lengua.

Al menos así lo parece en el video en donde, se escucha que al parecer dice…chinga tu madre… ¡pendejo!. Lo cual para mi y para todo el que lo oiga es un verdadero retraso en la democracia local de Nuevo Laredo.

Porque ya se logró cambiar de partido político en el poder en Nuevo Laredo, pero lo más importante de eso es que fue pacíficamente, sin insultos.

Pero ahora mi amigo el regidor Juan José Zárate Quesada se atrevió a insultar a un ciudadano sólo porque este (a) osó increpar a la autoridad.

Esto me tiene muy sorprendido, porque tengo que confesar que siempre tuve en excelente concepto a Juan José. Es más, en los últimos 11 años lo consideré un caballero, y en este momento la sorpresa me cayó como balde de agua fría.

Porque habría que comentar que a Juan José Zarate se le mostró respeto, consideración y buenos deseos cuando la salud le hizo una mala jugada. En ese entonces él recogió un cúmulo de bendiciones porque ya se las había ganado con su trato, pero ahora creo que algo le pasó para comportarse así.

Y cuando se hermana Laura Zárate abandonó el PRI y se fue de candidata a diputada local del PAN y él, Juan José Zárate que durante años y años fue representante de comunicación social del gobierno del estado en Nuevo Laredo, se quedó un poco más en el tricolor, nadie le dijo nada porque todo mundo sabía lo caballeroso que era y que finalmente los lazos de sangre eran sagrados.

Al menos en esas dos ocasiones el ahora regidor panista Juan José Zárate fue tratado con respeto porque se lo había ganado con su buen trato, pero ahora que es regidor al parecer se le fue la lengua y merece que la ciudadanía le de un jalón de orejas porque la persona que gritó a la comitiva del ayuntamiento no es súbdita en el reino de Nuevo Laredo…es ciudadana.

Por lo de más creo que el alcalde está haciendo su mejor esfuerzo para atajar la contingencia presentada por las intensas lluvias que le trajeron sinsabores a los ciudadanos, y por obvias razones están molestos.

Además el gobierno del estado de Francisco García Cabeza de Vaca respondió bien y rápidamente a través, por decir un solo ejemplo, de la secretaría de salud. ¿Entonces por qué #LordRegidor se portó grosero?

Gobernar no es fácil y nunca será un camino sobre rosas y menos en una ciudad tan importante como Nuevo Laredo que ha sido flagelada por la inestabilidad social durante al menos un década. ¿Ustedes que creen que se ganó el regidor con sus majaderías?

MAQUIAVELITO

… Los fenómenos naturales están poniendo a prueba a las autoridades…no todos están saliendo airosos.

