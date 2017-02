POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LOS ASESORES QUE NO TENÍA NI OBAMA

Pedro Silva, Eliseo Trejo, Gustavo Cedillo, son algunos de los asesores de la General de Gobierno que no los tiene (o tenía) Obama.

Cada uno con su peculiar historia hoy están en palacio de gobierno bajo las órdenes de César Augusto Verástegui Ostos, quien ha hecho bien en enviarlos a misiones fuera de sus municipios para evitar “conflicto de intereses” pero desafortunadamente el que sigue sin entender es el oriundo del ejido El Naranjo Eliseo Trejo pues sigue empecinado en hacerle grilla al presidente municipal de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra.

Ayer por lo pronto en el café del Hotel Mante se reunió con su chaman local y un aspirante a la presidencia municipal, con el objetivo de preparar terreno para la elección del 2018 y golpear a la actual administración de Juan Francisco Leal Guerra.

Desde el arranque de la presente administración Eliseo se convirtió en uno de los críticos más férreos de la actual administración tras no recibir el pago que consideró le debían por sus servicios a la causa, aunque después se sabría por voz del propio ex candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, Rigoberto Rodríguez Rangel, que Eliseo no sería tan fiel a la causa pues el ex priista le pagaba servicios “informativos” por 2 mil pesos semanales.

Cuando se pensaba que ya todo estaba tranquilo entre el personaje y el alcalde, se da una inusitada aparición de cuestionamientos contra Leal Guerra en las redes sociales y brota una serie de acciones políticas para arraigar entre la gente a un aspirante a la presidencia municipal.

Nada buenos se avecina con esa sociedad, por ello bien haría “Truko” en atarle las manos a Trejo antes de que le cause más problemas.

Ahora que si Eliseo va a atacar a gente del PAN y peor aún a los amigos de su patrón, que lo haga pero desde afuera de Gobierno.

ESO DE APRETARSE EL CINTURÓN

Ayer el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció una serie de medidas para apoyar a las familias frente a las contingencias económicas del 2017.

Aquí van algunas de las medidas más importantes: Reducción del 10 por ciento en sueldos, salarios y compensaciones de todos los funcionarios del primer nivel del estado, reducción de gastos, viáticos y comunicación social en 200 millones de pesos, (le hablan a Milenio); reducción del parque vehicular, excepto en salud y seguridad pública, con un estimado en un monto de 19 millones de pesos en gastos; disminución del consumo de combustible en un 25%, reducir gastos en vigilancia, telefonía y seguridad para ahorrar 34 millones de pesos.

Según el Gobernador con estas medidas se pretende ahorrar 680 millones de pesos los cuales se destinarían a mejorar las condiciones de vida de las familias de la siguiente manera: No incremento a las tarifas del transporte público; un programa de abasto a bajo costo con la creación de una canasta del 25 por ciento de descuento; 20 mil comidas diarias gratuitas en comedores comunitarios y acceso a servicios de salud y medicamentos a todas las personas en Tamaulipas, además de asegurar el abasto de medicinas del sistema de salud estatal; apoyar a productores de las zonas menos desarrolladas; reducir el costo de las licencias de conducir hasta en un 25 por ciento y mantener el subsidio de la tenencia y condonación de multas y recargos en la misma.

Es un plan interesante del que habrá que estar al pendiente para su cabal cumplimiento porque ya conocemos historias de cuando “apretarse el cinturón” se trata pero que no arrojan resultado para la población.

Por lo pronto hay que darle el beneficio de la duda.

SAMUEL, PRIMERO ÉL, LUEGO ÉL…

Sólo reza para su santo.

Tras ganar la elección prometió a quien se la jugó él que lucharía por lograr buenas posiciones en el gobierno de Cabeza de Vaca.

Ya han pasado cuatro meses y es fecha en que nada ha conseguido para su gente pero para él sí pudo obtener una cómoda oficina en la Secretaría de Bienestar Social en Tamaulipas. Es claro que a Samuel Castro Morales no le importan los demás, ni respeta compromisos.

Hay una evidente molestia con el funcionario de Bienestar Social que para rematar también logró que su mujer Patricia Martínez fuera incluida como consejera permanente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado.

Se sabe que uno de los más molestos con la falta de compromiso de Samuel es el joven Julio César Sánchez Cantú, quien ya tenía su nombramiento en la mano para ocupar la delegación de Bienestar Social en El Mante pero fue detenido de último momento. Allá en gobierno se comenta que Samuel dejó de apretar en favor de Julio César a cambio de otro favor político para otro integrante de su familia. Alma Wong es otra de las personas que estaría a la espera de que Samuel cumpla su palabra.

La verdad el asunto no extraña.

Samuel sólo reza para su santo, desde que se apareció en el PAN las historias sobre el tráfico de influencias no cesan, no se cansa de beneficiarse bajo las siglas del partido.

PD: Su última ocurrencia fue darle despensas a una de sus incondicionales amigas de nombre Brenda para que repartiera a capricho los apoyos en la zona temporalera, pero la mujer pasó el recado de que eran enviadas por un aspirante a la presidencia municipal.

COMPROMISO CUMPLIDO

El alcalde de Ocampo, Pedro Javier Muñiz Camacho, entregó ayer un tatami para la escuela de Karate con valor superior a los 30 mil pesos. El presidente municipal sigue cumpliendo su palabra de apoyar al deporte pero en especial a los niños y jóvenes.