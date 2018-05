EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LOS ASTROS SE ALINEAN

Los astros se le están alineando a la candidata del PAN a la alcaldía de Altamira Alma Laura Amparán.

Y es que una oleada de simpatizantes de MORENA se salieron del partido de AMLO en Altamira y se fueron a apoyar a la actual alcaldesa de ese lugar en su intento constitucional de reelegirse.

El empresario Jorge Ponce, político altamirense que dentro de las filas de MORENA se enfilaba a ser un protagonista de ese partido, se fue de ese instituto político por la llegada abrupta de Armando Martínez Manríquez como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Y Jorge Ponce junto con la estructura que manejaba dentro de MORENA se fue a apoyar a Alma Laura Amparán debido a que no considera políticamente correcta la manera de haber hecho candidato a Armando Martínez.

Y si a lo anterior le sumamos que el diputado local del PAN Ciro Hernández Arteaga regresó “a su casa” para apoyar el proyecto de la candidata a presidenta municipal de Altamira de la coalición Por Tamaulipas al Frente Alma Laura Amparán, entonces estamos ante la alineación natural de los astros a favor del proyecto azul.

Ciro Hernández ya se presentó ante la sociedad altamirense reconociendo que el proyecto de Alma Laura Amparán es sin duda el mejor estructurado, políticamente hablando, y el que más conviene a Altamira.

Hay que recordar que en el 2016 la fuerza electoral que formaron Alma Laura Amparán, Ciro Hernández y Víctor Meraz, fue tan potente que ganaron todo…barrieron con el PRI al ganar alcaldía y dos diputaciones locales.

Cambiando de tema, hay que decir que en Nuevo Laredo MORENA está ganando pequeñas batallas casi a diario entre personajes políticos locales.

Esta vez les digo que Ramón Garza Barrios, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, parece que ya sumó a su proyecto a la ex diputada local del PRI Imelda Mangín Torre.

Les comento que el pasado fin de semana Ramón Garza Barrios se reunió con Imelda Magín en la oficina de la ex legisladora, con la que se puede dar por hecho que ya hacen mancuerna electoral.

Imelda Mangín quiso ser candidata regidora en la planilla del PRI, pero Daniel Peña Treviño, candidato tricolor a la alcaldía neolaredense la hizo a un lado.

No le dio cabida a pesar que desde PRI México le hablaron al candidato para que la incluyera en la planilla, pero no, Daniel Peña favoreció a otros y ahí tenemos lo que finalmente decidió la ex diputada local.

De hecho al finalizar la semana anterior se pudieron ver camionetas con logotipo de MORENA afuera de la oficina Imelda Mangín Torre en Nuevo Laredo.

Finalmente hay que decir que, salvo ajustes de la agenda del candidato presidencial de la coalición electoral Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés estará en Tamaulipas el siguiente 09 de mayo.

Su visita será al puerto jaibo de Tampico en el sur de la entidad y seguramente ahí se concentrarán todos los candidatos a diputados federales y senadores, además de la crema y nata del PAN de Tamaulipas mostrando su mejor músculo político para enfrentar los retos electorales de las elecciones federales y locales de nuestro estado este año.

MAQUIAVELITO

…Después de que el periodista Ricardo Alemán lanzara un tweet incitando al homicidio de Andrés Manuel López Obrador, la empresa Televisa y Canal Once de televisión lo despidieron.

Ahora algunos piden que se le meta a proceso penal por el delito de apología del delito. Hay que subrayar que mediante el hashtag #NoAlPeriodismoSicario todos condenaron la actitud del columnista nacional Ricardo Alemán.

