RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Los candidatos del PRI

Aunque la ley Electoral establece que los candidatos a los diversos puestos de elección popular, no están obligados a cumplir con la “Ley 3 de 3”, deberían darla a conocer, para que muestren su postura de transparencia y honestidad.

Lo anterior sería una medida que provocaría a los abanderados de los distintos partidos se ganen la confianza del electorado y demostrarían que los bienes que poseen son producto de su esfuerzo y trabajo.

De acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, todos los servidores públicos, a partir del próximo mes de mayo tienen la obligación de hacer pública dicha declaración.

En ella se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: La Patrimonial, de Intereses y la Fiscal, además define Reglas Claras de conductas de los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para quien las incumpla.

Por cierto, el Partido Revolucionario Institucional designó a sus candidatos a las alcaldías en casi la mayoría de los municipios de Tamaulipas, mismos que habrán de enfrentar una de las competencias políticas-electorales más difíciles en la historia del instituto político tricolor.

EL PRI, va al juego electoral con graves problemas económicos, con acusaciones de corrupción de sus ex gobernantes, de mantener una práctica de procesos antidemocráticos para seleccionar a sus abanderados y ante adversarios con gran popularidad.

Será la Comisión Municipal de Proceso Internos la que entregará el documento que los acreditará como candidatos a alcaldes.

Los candidatos del PRI a las Presidencias Municipales son los siguientes: Victoria, Oscar Almaraz Smer; Reynosa, Serapio Cantú Barragán; Altamira, Carlos González Toral; Mante, Julio Cesar Portales Martínez, Antiguo Morelos, José Rosario Sánchez Hernández; Burgos, Jaime Galván García, Camargo, Edelmira García Delgado; Cruillas, Rosa María Constante Alvarado.

Díaz Ordaz, Oberlin Fernando Lucio Balleza; Gómez Farías, Perla Castillo de la Cruz; Jaumave, Manuel Báez Martínez; Jiménez, Silvia García Rodríguez; Llera, Alba Jazmín Pérez de la Fuente; Miquihuana, Erika Beatriz Rodríguez Quiñones; Nuevo Laredo, Daniel Peña Treviño; San Fernando, Gabriel de la Garza Garza; Soto la Marina, Marco Antonio Rocha Aguilera.

Valle Hermoso, Daniel Torres Espinoza; Tula, Arturo Portales Castillo; Xicoténcatl, Martha Guadalupe Rodríguez Vaal; Abasolo, Yesika Yanet Selvera Garza; Bustamente, Maricela Rodríguez González; Güémez, Arturo López Carbajal; Guerrero, Irasema Albesa Peña Ramírez; Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante.

Méndez, Elida Cedillo Salinas; Miguel Alemán, Servando López Moreno; Nuevo Morelos, Juana Nájera Cedillo; Ocampo, Pedro Javier Muñiz Camacho; Padilla, Salomón Rodríguez Gómez; Palmillas, Genoveva Córdoba Castro; Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa; San Carlos, Francisco López Villafranca.

San Nicolás, Sandra Verónica Benavides Castellanos, Tampico, Magdalena Pereza Guerra; Aldama, Faisal Smer Silva; González, Griselda Ordaz Esqueda; Madero, Julio Cesar Barrientos.

El PRI no ha nombrado candidatos en el resto de los municipios y no ha definido si participará o no en las elecciones del 1 de julio en cinco ciudades donde no ha designado abanderados.

Cambiando de tema, el Partido Nueva Alianza (PANAL), el partido de los maestros, designó al ex líder magisterial Oscar Martin Ramos Salinas e Hilda Graciela Santa Turrubiates, como candidatos al Senado de la República.

Ambos políticos, tendrán que trabajar bastante para ganar el voto de los electores, pues miles de maestros dan su sufragio a otros partidos políticos.

Ramos Salinas, actual diputado local, representa la primera fórmula y su suplente es Juan Carlos Olivares Guerrero, mientras que Santa Turrubiates, ex diputada local, lleva como suplente a Joselen Hammor Perales Espinoza.

A la maestra Elba Esther Gordillo, líder moral y cacique magisterial, no le interesa la designación de candidatos del PANAL, sus hijos se encargan de nombrarlos, pues ella se encuentra bastante ocupada apoyando al candidato presidencial de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene la esperanza le conceda su absoluta libertad, si se convierte en Presidente de México.

En otro asunto, la diputada federal Mercedes del Carmen Guillén Vicente, planteó la necesidad de que se forme un grupo especial antirrobos que se dedique exclusivamente a este tipo de delitos en la zona sur de Tamaulipas.

Su propuesta es excelente, pero como ella es oriunda de esa ciudad y es una representante popular en la Cámara Baja, buena sería su ayuda, para que eso se haga realidad.

Puede solicitar el respaldo de sus amigos de la Secretaría de Gobernación y hasta del Presidente Enrique Peña Nieto, para que se apoye al Estado de Tamaulipas, con más dinero del presupuesto para la contratación de personal y equipo que integre ese grupo especial que ella está proponiendo.

El Gobierno de Tamaulipas, hace un gran esfuerzo por brindar las medidas necesarias y acertadas de seguridad, a fin de prevenir los delitos y no sólo en Tampico, sino en todos los municipios de la entidad.

La legisladora Guillén Vicente, mucho ayudaría a los tampiqueños y a los habitantes de Madero y Altamira, si gestiona más dinero para esos municipios, con el objeto de que lo inviertan en seguridad. El pueblo, seguramente se lo agradecería.

El dato: El que renunció a la Dirección del Gobierno Municipal de Victoria, fue Héctor Neftaly Villegas Gamundi, quien seguramente se dedicará a la operación política-jurídica del Comité Directo Estatal del PRI de Tamaulipas y apoyará otras actividades de don Sergio Guajardo Maldonado, líder del priismo estatal.

Correo: jrdelasota@hotmail.com