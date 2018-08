EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LOS COLORES DE LA MANTA

Y decían que la política de El Peje iba a ser de paz y amor. ¡Será de pas, pas, pas…(puro golpe)!

Que todo iba a mejorar con la creación de la figura de los coordinadores generales del gobierno federal en los Estados.

Que desaparecer las delegaciones iba ser para mejorar la llegada de los dineros federales de los programas sociales a los que menos tienen.

Y pues no, René Bejarano, el gran corrupto de las ligas, encabezará una estructura de corte electoral a través de 32 subcoordinadores estatales que pertenecerán al Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE).

Esos subcoordinadores crearán una estructura electoral nacional (tipo PRI) en cada Estado. De ello ya se habló en una reunión nacional el pasado 13 de julio en la capital del país.

Hay que decir que en Tamaulipas el hombre fuerte de René Bejarano es nada menos que el ex diputado local del PRD y ex candidato a gobernador en el 2016 Jorge Valdez Vargas.

El mismo que golpeó a un gay neolaredense. Por lo que es posible que resucite pronto, políticamente hablando.

2.-Caray, rueda la versión no oficial que el nefasto Ricardo Gamundi Rosas aún se mueve en las cenizas del PRI Tamaulipas y nacional.

Porque me ha llegado el trascendido de que él, Ricardo Gamundi, fue el que le dio el puche a la nueva delegada de la PROFECO en esta entidad.

Imagínese, después del enorme daño que le hizo a Tamaulipas con sus prácticas electorales ilegales aún este señor se da el lujo de poner a una delegada federal.

La delegada federal de PROFECO es Martha Guevara de la Rosa, a quien en este mismo espacio se le destapó para ese cargo.

Pues bueno, si su padrino es Ricardo Gamundi no espere nada bueno de su gestión, y habrá que ver como se desempeña como delegada en los meses que faltan para que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto.

3.-Me hicieron llegar 3 fotografías de una alta funcionaria del gobierno del estado de Tamaulipas.

Esta funcionaria se fue a El Cielo, en el municipio de Gómez Farías, en compañía de dos damas más. Creo que estas fotos datan del año anterior.

A las tres damas se les puede ver con una manta pintada de colores muy llamativos y haciendo alusión al paraje turístico donde se encuentran

Se trata de Gloria Molina Gamboa, secretaria de salud en Tamaulipas, y se le ve muy a gusto en compañía de las otras dos féminas. Parece que se la pasaron muy, pero muy bien.

No cabe duda que El Cielo le gustó a la señora secretaria de salud, pero lo que no me gustó es que a quien me hizo llegar estas dos fotos le hayan llamado mucho la atención los colores de las palabras pintadas en la manta.

A mí eso no me llama la atención, no me hace ningún ruido, es más, no sé a qué se refiera con los colores esos y por qué deberían tener especial significado.

Para mí lo bueno es que nuestros funcionarios visitan los parajes turísticos tamaulipecos porque así dan confianza a los ciudadanos de visitarlos también sin reparo alguno.

MAQUIAVELITO

…Dicen que finalmente Carlos Salinas de Gortari se salió con la suya. Que acabó cambiándole el nombre al PRI.

Se acuerdan que cuando fue presidente de México echó a correr la versión de que le cambiaría el nombre al PRI y le pondría (Partido Nacional de) Solidaridad.

Ahora apuntan que al final de cuentas no le puso Solidaridad…que le puso MORENA….que los priístas cambiaron de nombre y de piel ¿Será?

osjinuf@gmail.com