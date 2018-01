PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Los efectos del despecho cortesano

< Bolsa grande y letras chiquitas

< Elecciones inician con violentas

1.- La política tiene muchas similitudes con las relaciones amorosas, hay cortejo del subalterno al jefe para obtener sus favores; también hay despecho cuando el que manda cambia de favorito. Mario Moya Palencia el aspirante más fuerte a suceder a Luis Echeverría, estrelló sobre su escritorio el Rolex que le obsequió el Presidente al enterarse que el sucesor sería López Portillo y no él. La historia se repite ahora con Miguel Ángel Osorio Chong.

Sólo que el escenario es peor, porque los pocos valores éticos que tenía la política de esa época se han ido desmoronando.

La salida de Chong de las oficinas de Bucarelli estaba programada para el miércoles 3 de enero, pero el aún Secretario de Gobernación se resistió a abandonar su despacho, no sin antes realizar algunas travesuras que han hecho cimbrar la estructura Tricolor, desde Chihuahua, pasando por Sonora la tierra de Beltrones hasta llegar a la gran ciudad, sede de los Poderes Federales.

La cuestión es que ahora no saben qué hacer con él. Porque aunque su salida de Gobernación estaba cantada desde el momento del destape de José Antonio Meade, la candidatura a Senador no le empezará a entretener hasta allá por marzo y eso en caso de aceptar la de mayoría, claro reforzada con la misma posición plurinominal.

Dicen que es mucho el coraje; seguro que a Moya Palencia le hizo bien en su momento la catarsis de estrellar su reloj de pulso contra el cristal de su mesa ejecutiva. Insistimos, igual que en el amor, el despecho político es destructivo y capaz de arrasar con todo lo que esté a su paso.

Seguro que en este momento es más preocupante para el PRI el despecho de Osorio, que el mismísimo Andrés Manuel.

2.- Ayer lo dijimos, más vale un mal arreglo rápido, que un buen arreglo. Después de que el PRI calificó de grave el hecho de que el Congreso del Estado aprobó dejar en ceros las prerrogativas ordinarias en perjuicio de todos los partidos políticos, por ahí encontraron una bolsa “especial” con 126 millones de pesos para el gasto ordinario, con lo cual enfrentarán el gasto corriente de los institutos políticos.

¡Qué providencial!, quizá hasta estaba por ahí estipulado con letras chiquitas y nadie lo vio, porque estas cosas no pueden resolverse “a la palabra” ¿o sí? La cuestión es que el diputado Alejandro Etienne dio declaraciones en el sentido de que se realizaron las observaciones en su momento en una mesa de trabajo con la Secretaria de Finanzas y el Presidente de la Junta de Coordinación Política y por “cuestiones contables” se estableció como solución esa “bolsa especial”.

En pocas palabras, se trata de una partida especial no contemplada en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, pero que igual aportará el recurso, pero allá por marzo, con efecto retroactivo a enero.

Uno no deja de preguntarse, y como le harán los partidos políticos para presentar el reporte mensual al que los obliga la ley.

Seguramente tendrán que gestionar un crédito bancario, si es que tienen la capacidad de financiamiento, los partidos más grandes no batallarán, pero los pequeños quizá si.

Lo único que no quedó claro, es porque el coordinador de la bancada priista, el Lic. Alejandro Etienne que tenía información al respecto, no la compartió oportunamente con el Presidente de su partido, Sergio Guajardo. Se hubieran evitado formular juicios sumarios que a nada conducen.

3.- Mientras en el plano nacional los partidos políticos y candidatos se cimbran por acontecimiento no imaginados, en Tamaulipas las cosas van muy despacio. Uno de los renglones son los asesinatos de candidatos (aquí todavía no hay candidatos, por lo tanto tampoco asesinatos); por otra parte si bien no sorprendió la renuncia al PAN del Senador Javier Lozano, si impactó sus expresiones que califican a Ricardo Anaya como el joven dictador; otro acto es el amparo de Manlio F. Beltrones; las encendidas declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral; antes, la muerte de una simpatizante de MORENA en evento celebrado en Coyoacán.

Y es sólo el principio, las elecciones de 2018 serán muy violentas y muy agresivas verbalmente entre los contendientes.

Es un escenario muy confuso por las acusaciones que unos y otros precandidatos se lanzan, igualmente los dirigentes de los partidos. Todo esto no ayuda a que el elector realice su mejor decisión. No saben a quién creerle, quien tiene la razón y cuál de ellos podrá sacar al país adelante en medio de la vorágine que tiene el país entre la inseguridad, la corrupción de algunas instituciones y actores bien identificados; asimismo siembran la incertidumbre que en torno a los proyectos que están en marcha.

En fin, una elección difícil, para decidir y para sobrellevarla.