            < Los elogios de René Juárez a MCL

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La visita de René Juárez Cisneros, presidente del CEN del PRI, a dos municipios tamaulipecos fue un episodio sin pena ni gloria, pareciera que no dejó nada trascendente, por lo menos no se percibió hacia el exterior. No es él un orador consumado, o que cuando menos tuviera el lenguaje enérgico y de impacto, que moviera las fibras del reducto priista avasallado por una ola de tránsfugas que están en este momento fortaleciendo a otros partidos.

Sin embargo Juárez merece el beneficio de la duda, será en los días inmediatos cuando se pueda ver si en lo privado tomó acuerdos con su homólogo estatal Sergio Guajardo Maldonado, para inyectar recursos económicos que oxigenen al partido que está en bancarrota. Pronto ambos se entrevistarán en la Cd. de México y obvio que Checo extenderá la mano, falta que le den respuesta.

Pero no sólo es lo económico, debió Don René hacer un llamado a los candidatos a senadores que en el tema de los panorámicos, debieron hacer juntos Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara, con costo para ambos y distribuidos en todo el estado. Porque de nada le sirve a ella su propaganda en la zona fronteriza si no aparece en el resto del estado, y viceversa. Son fórmula, van en el mismo barco.

José Manuel Assad y Amira Gómez Tueme en 2006 cometieron ese error. Su servidora fue testigo cuando le preguntaron al primero sobre los panorámicos que se iban a instalar en Victoria, si iban los dos o sólo él y la instrucción fue de que únicamente el empresario. Hubo una política de comunicación social individual, independiente una de otra, lo cual no funciona y el PRI que actualmente recibe ambas informaciones y las reenvía a medios debiera de fusionarlas, mantener el equilibrio, son fórmula. Ese es el concepto de unidad que no han comprendido hasta ahora.

Si las recomendaciones del PRI estatal no son escuchadas o propuestas a la fórmula Tricolor para el Senado, hubiera sido ideal que Juárez Cisneros les explicara lo que representa unidad en el terreno de los hechos y no en el discurso.

Por otra parte el Presidente del PRI Nacional piso terreno priista en esta capital con una gran movilización, con mucho ánimo de triunfo, donde percibió el entusiasmo que arropan a los candidatos a diputada federal por el V Distrito Alejandra Cárdenas y a la Presidencia Municipal Oscar Almaraz, seguramente se fue muy tranquilo y convencido de que se tendrán los mejores resultados en todo el estado.

También piso Villa de Casas, hoy gobernado por el PAN, donde no fue difícil organizar otra concentración en un municipio de 4,123 habitantes. En este pequeño punto de la geografía tamaulipeca, tradicionalmente priista, aún existen reductos que están de pie y esa fue la película que se llevó Juárez Cisneros.

Victoria y Villa de Casas juntos no es Tamaulipas. No es una realidad total de las circunstancias electorales que lleva el PRI sobre sus hombros en este 2018. En fin dijeron y demostraron lo que están haciendo, suponemos que también habrán expuesto las dificultades que tienen en este momento en Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Madero y Mante nada más por citar los focos rojos más visibles de los 8 municipios más poblados del estado.

Qué bueno que Juárez viniera a apoyar a su partido en Tamaulipas, pero definitivamente no conoce la realidad que vive el estado, ni sus usos y costumbres, mucho menos sus afectos y sus reprobaciones, sólo así se puede entender que viniera a “sacar la soga en casa del ahorcado”. Resulta que en la comida privada que celebró la crema y nata Tricolor en un salón del Hotel Paradise Inn, el dirigente nacional prodigó elogios a Manuel Cavazos Lerma ante el silencio sepulcral de los observadores.

Usted recordará que el Senador y exgobernador de Tamaulipas es ahora uno de los dos Secretarios Adjuntos a la Presidencia del CEN priista, es de los que habla al oído a René Juárez Cisneros y obviamente desconoce el ambiente de reprobación social que tiene en Tamaulipas.

OPERACIÓN ANTI ZIKA Y CHIKUNGUNYA.- Ante la amenaza de la temporada de huracanes y las abundantes lluvias que estos traen, la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas se ha preparado con la adquisición de insumos y personal que se contrata específicamente para las fumigaciones, las tareas de control larvario y descacharrización. Medidas sumamente importantes en las que deben contribuir los habitantes con la limpieza de sus traspatios para vencer la amenaza de enfermedades generadas por mosquitos vectores.

La Secretaría de Salud reconoce que es fundamental la participación de la sociedad para llevar a efecto estas tareas que permitan librar a la comunidad de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Las medidas preventivas son responsabilidad de todos y de poco servirá las fumigaciones si las familias de Tamaulipas no apoyan la parte que les corresponde que es la limpieza, no tener cacharros y llantas viejas hacinadas en pasillos y patios donde se conviertan en depósitos de aguas, porque ahí es donde se desarrollan los mosquitos trasmisores.

Recuerde es por el bien Usted y el de todos.

CANDIDATOS EN CAMPAÑA.- Este fin de semana candidatos priistas y panistas enfocaron su interés en “La Libertad”, el ejido, la colonia y el tianguis.

Alejandra Cárdenas candidata del Tricolor a la Diputación Federal por el V Distrito visitó la colonia La Libertad, asumiendo su compromiso de alzar su voz para acarrear a la zona centro de la entidad políticas de bienestar social en beneficio de las familias tamaulipecas, particularmente las asentadas en los ocho municipios a los que representará de ser confirmada por el voto el próximo 1 de julio.

El Dr. Xico González, candidato del Frente PAN-PRD-PMC recorrió el tianguis de La Libertad un espacio muy concurrido los domingos y ahí saludo a mucha gente. Por la tarde visitó la Asociación de Campesinos del ejido La Misión y a esa misma hora su esposa con un grupo de mujeres encabezó una brigada de impacto en el crucero del 8 y Boulevard Adolfo López Mateos.

Oscar Almaraz, candidato del PRI a la Presidencia Municipal victorense tuvo una gira dominical muy intensa en el medio rural que incluyó los ejidos La Misión, La Presa, El Refugio y La Libertad, fue en este último donde le agradecieron las obras realizadas por su gestión y que propició volver a dar vida al paseo los Troncones, lo cual les favorece al inyectarles recursos a su economía. Por la tarde noche visitó colonias del norte de la ciudad.

EL PRELUDIO AL DEBATE.- Cerramos esta columna cuando estaba por ocurrir el 2º Debate entre los presidenciables. Igual que la vez anterior, todos los candidatos excepto López Obrador acudieron al escenario con anticipación para medir el terreno, lo que han llamado ensayo, pero realmente es el reconocimiento de los espacios, para saber cuál será su lugar y conducirse con desenvoltura y seguridad, pero el Mesías que todo sabe y todo lo ve no necesita de eso.

Ricardo Anaya llegó desde el sábado a las 4:15 para visitar la Universidad Autónoma de Baja California y sostener un encuentro con la prensa. Resulta que el candidato “Frentista” subió una foto que circula en redes sociales donde está ejercitándose con una pera de boxeo, dijo que se estaba relajando que no se trataba de propinar un “gancho al hígado de sus rivales”, así lo dijo literalmente, aunque se refirió a Meade debido a que el candidato del PRI expresó, que él es el más fregón (lo dijo con otra palabra) y luego le preguntaron, ¿son patadas de ahogado? A lo que respondió, “ya veremos mañana”.

También en su encuentro con la prensa salió a relucir la asistencia del Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya al debate en apoyo del candidato Meade.

Al respecto Ricardo Anaya señaló: “Es su responsabilidad. Si ellos no tienen algo más importante qué hacer por el país es su responsabilidad”.

Por su parte Meade buscó entrevistarse con el priista Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana y quien fuera candidato a gobernador de Baja California pero no ganó. Él es hijo de Carlos Hank González, líder del Grupo Atlacomulco, sin embargo ninguno de sus hijos logró imitar su larga trayectoria, alcalde de Toluca, gobernador del Estado de México, Regente de la Cd. de México y Secretario de Turismo y Secretario de Agricultura, creador de la famosa frase: “Político pobre, pobre político”.

Es era el ambiente previo al debate, hasta ayer por la tarde.