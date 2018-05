           < Los grandes perdedores del debate

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Para poder decir quién resulta ganador en un debate como el celebrado la noche del domingo entre los cuatro presidenciables de este país, primero habría que definir las bases de la evaluación. En oratoria se manejan tablas con puntuación, y lo más importante es tener un jurado que califique objetivamente sin intereses personales y en este caso, concretar qué es lo que se va a medir ¿Las propuestas o las ocurrencias?

Asimismo, si los twitters o los likes son el procedimiento de medición, porque resulta que las frases más difundidas en redes no aportan nada si se quisiera elaborar un programa de gobierno; pero pareciera que la regla es similar a la melodía veracruzana que se hizo famosa: “Mesa que más aplauda, le traigo la niña”. Y muchas personas aplaudieron los actos bochornosos de esa noche y los reenviaron en muestra de aprobación.

Le comparto un ejemplo de cada candidato con la frase que circuló más profusamente en la comunidad digital.

López Obrador tuvo mucho éxito con “Ricky Riquín Canallín” una frase digna de un joven preparatoriano y no de un aspirante a Jefe de Estado, pero logró con ella el más alto porcentaje de menciones en twitter, el 33 % de los re twitters emitidos en torno a este evento; y estamos hablando de millones en el día inmediato al que se han sumado muchas más. Su origen fue la respuesta de AMLO a los cuestionamientos de Ricardo Anaya, referentes a que un hijo de Andrés Manuel realizó estudios en España y en consecuencia salió a relucir las acusaciones de los gastos escolares de los niños Anaya en Atlanta.

Por lo que respecta a la frase de José Antonio Meade Kuribreña: “Esta vez no mientes Andrés. Anaya es un canalla” con más de 6 mil likes en Face Book. Y logró un 29 % de los twitters. Cuatro puntos de distancia con respecto a AMLO.

Por su parte Anaya Cortés su frase de más impacto contó con más de 2,600 likes y fue: “A los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta; cuando Donald Trump vea firmeza y dignidad en México, entonces habrá respeto”.

La expresión de Ricardo Anaya encierra cuando menos una postura que podría asumir su gobierno en caso de resultar ganador el 1º de julio.

2.- En cuanto a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, logró ubicar en las tendencias su propuesta de expropiar Banamex, con poco más de 3,500 twitters y otros 3,600 likes en Facebook. También obtuvo muchas reacciones a “Necesitamos que el salario mínimo incremente, según las necesidades de cada persona”. Y en este caso son propuestas, que sean realizables es otra cosa.

Estas menciones provienen de una fuente objetiva, la del #DebateINE de candidatos en Twitter, igual en Face y los porcentajes se refieren al día inmediato al debate. Pero además las casas encuestadoras hicieron su trabajo, y es muy difícil que las tendencias sean independientes a los intereses de los patrocinadores.

Para calificar hay otros elementos que deben tomarse en cuenta, por ejemplo: el orden y precisión como se desarrollan las ideas, porque hay quienes divagan mucho y no precisan nada; la veracidad de los datos expuestos porque tanto Meade como Anaya fueron acusados de presentar información falsa o no comprobable; López Obrador también mintió de alguna manera al anunciar el nombramiento de la bióloga Alicia Bárcena como embajadora ante la ONU, sin su consentimiento.

La respuesta de Bárcena fue diplomática, tal como es su naturaleza y expresó a través de su cuenta de twitter que agradecía esa posibilidad, pero que en este momento su deber es garantizar la neutralidad del organismo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ante cualquier proceso electoral.

En este escenario todos presentaron alguna o varias mentiras o “dichos” sin fundamento, tampoco pueden escapar las ocurrencias del Bronco, quien las da por ciertas desde la mochada de manos hasta la pena de muerte.

HUBO BUENOS, MALOS Y REGULARES.- La cuestión es que incluso hay reclamos de un fotógrafo de Proceso por haber “truqueado” un material; y la revista si bien no ha reclamado nada, si exhibió las modificaciones que realizaron a su portada en los titulares. Para los que están informados no pasa nada, pero la inmensa mayoría del público al ver la publicación en manos del candidato pensó que era auténtica.

Todos estos incidentes descalifican a los aspirantes a gobernar este país, es una burla para el público espectador y la calificación de ambos debates sigue siendo muy baja.

Una cosa son los dotes de oratoria de Anaya, o el aplomo de Meade al expresarse y otra cosa son los contenidos. Si bien hay que reconocer que el que estuvo más cerca de una buena presentación fue Meade, pero estaba obligado debido a los temas que se abordaron y su trayectoria relacionada con ellos. El del Frente PAN-PRD-PMC la hubiera librado de no ser por haber deformado una parte de la realidad. Además repitió (ya los había mencionado en el 1er debate) los malos resultados de AMLO en su gobierno, sin llevar elementos probatorios, proporcionó cifras del INEGI que son incongruentes con otras fuentes.

Tampoco puede pasarse por alto las frases burlonas, apodos y scripts de burlesque como el episodio de la cartera, todos protagonizados por López Obrador.

Asimismo debe de tomarse en cuenta la forma como se imposta la voz; la comunicación corporal y muchas otras facetas que dibujan de alguna manera de que persona se trata. Estamos hablando de alguien que debe conducirse con decoro y respeto porque va a representar a una nación de 120 millones de mexicanos.

Quién no sabe comportarse en un evento como es el debate, menos lo hará en un concierto diplomático; aquel que no tenga la serenidad para procesar lo que no le guste y transformarlo en oportunidad para proponer algo mejor, no está hecho para gobernar un país.

En los debates no hay ganadores, hay buenos, malos y regulares desempeños. Pero nos ayudaría mucho a decidir el voto, la exposición de propuestas basadas en argumentos que aseguren su realización y la justificación de las mismas. Las ocurrencias sólo divierten y presagian gobiernos poco serios y que conocen como hacer las cosas, por eso distraen la atención con circo maroma y teatro, para eso están las parodias “El Privilegio de Mandar” en su edición 2018.

No debemos perder de vista los tres papeles importantes e indivisibles que protagoniza un Presidente de la República, que son: Titular del Poder Ejecutivo, Ministro Plenipotenciario y Jefe de las Fuerzas Armadas de México.

Es un inmenso poder y requiere de madurez política. Imagínese si el Peje Presidente le pone un apodo (como lo hizo con Anaya) a otro Jefe de Estado porque le cae mal o no logró concretar acuerdo con su interlocutor.

Las pasiones no son buenas ni en las gradas futboleras, porque han acabado mal. Los ciudadanos no podemos dejarnos llevar por las emociones porque está de por medio nuestro país, nuestro futuro y el de nuestra familia. Hay que razonar el voto.