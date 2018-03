RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Los hermanos tracaleros y vividores

El Partido Acción Nacional está llamando a sus militantes que se desempeñan como funcionarios estatales para que se integren a su estructura y apoyen sus actividades en busca del voto que lo lleven al triunfo electoral de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular que disputarán en las elecciones próximas del primero de julio.

La medida era necesaria y urgente, pues el dirigente estatal de Acción Nacional, Francisco “Kiko” Elizondo Salazar, necesita de la capacidad y experiencia de otros integrantes de su partido para cumplir con éxito su responsabilidad y compromiso que es ganar el juego electoral que cada día surge más difícil por la fuerte competencia política-electoral que se presenta en territorio estatal.

Las muy cercanas elecciones, no serán fácil para ningún partido, todos tienen posibilidades de alzarse con la victoria, y ceder ventaja a los adversarios, les restaría votos, por eso el PAN, como otros partidos, están acudiendo al respaldo de reconocidos militantes para ir con fuerza a la lucha electoral.

Ello está derivando una serie de renuncias de funcionarios públicos estatales pertenecientes a Acción Nacional, para integrarse a actividades partidistas o bien participar como candidatos a cargos de representación popular.

El caso más reciente, es el de Gerardo Peña Flores, quien presentó el pasado lunes su renuncia al cargo de Secretario de Bienestar Social, para incorporarse a una encomienda de su partido.

Gerardo Peña, ocupará la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN y en su lugar, en la Secretaría gubernamental, fue designado como encargado del despacho Álvaro Barrientos Barrón, Subsecretario de Bienestar Social.

Regresar a hacer talacha al Partido de sus orígenes, considero, que el señor Gerardo Peña, lo hace con gusto y decisión, para aportar su respaldo que fortalezcan las actividades de su instituto y de sus candidatos que les de cómo resultado un contundente e inobjetable triunfo electoral. Los panistas reconocen su capacidad y confían que realizará buena chamba.

También, Jesús Nader Nasrallah, dejará de ser el Secretario de Administración, antes de que finalice el presente mes y además, saldrá de la Dirección del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, Elena Figueroa Smith. Nader buscará la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Tampico. A la dama, no le han asignado la tarea que realizará.

Se prevén más renuncias de funcionarios del gobierno estatal, solicitudes de licencia de diputados y en los gobiernos municipales, para cumplir alguna función en este juego electoral. Creo que la sociedad aceptaría con gusto que ya no regresen a los puestos públicos aquellos funcionarios que renunciaron o pidieron licencia para dedicarse a actividades políticas y partiditas.

Cambiando de tema, miles de habitantes del municipio de Madero, repudian, odian, detestan, vomitan y rechazan al ex diputado local del PRI, Erasmo González Robles, por ser un chico traidor, hipócrita, barbero, encimoso y oportunista.

Este “chapulín” de la política, tragó y se vistió mucho tiempo, es más hizo fortuna con la bandera del PRI y resultó ser un súper traidor, al determinar su cerebro ambicioso y despotricado, irse a barbearle a los dueños de la empresa MORENA, para que mediante métodos antidemocráticos le otorguen la candidatura a la Presidencia Municipal de Madero, pero sólo logró obtener ser abanderado a la diputación federal.

También traicionó a su padrino político, al ex subprocurador y ex alcalde de Madero, Guadalupe González Galván, quien seguramente le habrá de retirar todo tipo de apoyo a las aspiraciones de su ahijado, el cual por nefasto, malagradecido e incómodo terminará arrumbado en las calles más basurientas de ese municipio, pues, por si no sabe, le informo que Andrés Manuel López Obrador, también es aficionado a la práctica de la traición y la falsedad, además detesta a los lambiscones.

Una muestra de que González Robledo, tiene el respaldo, pero en contra, es la acción de inconformidad realizada en su contra por parte de un grupo de militantes de MORENA, por designarlo este partido candidato ha diputado federal por el distrito séptimo.

Se plantaron con una manta en la Plaza Isauro Alfaro, en la zona centro de Madero, en la que exigen a Renato Molina, representante de MORNA en Tamaulipas, saque las manos del proceso y en la que dejan claro que no quieren a Erasmo González, por traidor, al recordar que el ex legislador del PRI, fue uno de los que aprobó la reforma energética en esta entidad, además de participar en la concesión del espacio público a la iniciativa privada.

Le puesto doble contra sencillo que el traidor de Robledo perderá la elección y se quedará como el perro de las dos tortas.

En otro asunto, hay políticos sinvergüenzas, pero los hermanos Pineda Morín, son campeones en la materia, pues el dinero de las prerrogativas del partido lo desvían para satisfacer asuntos personales, por lo que sobre estos debería aplicarse supervisión permanente por parte de la autoridad electoral, para que comprueben el correcto uso del dinero del pueblo.

Ambos sujetos podrían enfrentar acciones legales, ya que no se descarta sean demandados ante la justicia por no pagar los servicios que les brindaron algunas empresas.

Enoc y su hermano Abdiés Pineda Morín, este último actual diputado federal, también de la pandilla de traidores del PRI, son los dueños del Partido Encuentro Social en Tamaulipas y como estrategia política partidista están utilizando la mentira, el engaño y falsa promesa para ganar respaldos de los tamaulipecos y mantener la representación estatal que les siga generando dinero para cubrir sus gastos y de sus familias.

Los tamaulipecos no deberían aceptar las candidaturas de ese partido, representar a este instituto, es apoyar los proyectos de estos dos sujetos falsos y vividores del presupuesto público.

Por otro lado, los lectores merecen respeto y la “guerra sucia” entre candidatos a los diversos cargos de elección popular, no debería ser la principal estrategia de campaña para ganar votos, por lo que los aspirantes están obligados a practicar un comportamiento serio y el método de la propuesta para resolver los problemas sociales, pues es la forma más correcta para ganar sufragios, reitero, no el desprestigio, la descalificación y acusación.

El dato: Si va a salir a carretera verifique que las condiciones de su vehículo sean las adecuadas para circular, no maneje ingiriendo bebidas embriagantes, respete los señalamientos viales, conduzca a la defensiva y asegure su domicilio y encárgueselo a un vecino para cerrarle el paso a los ladrones, pues mi ruego es que regrese con buena salud a su casa, para seguir trabajando por el desarrollo familiar y de Tamaulipas.

Correo: jrdelasota@hotmil.com