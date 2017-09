       < Los invitados al 1er Informe

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

1.- Como Usted ya estará enterado hoy tendrá lugar el 1er Informe de Gobierno del Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, acontecimiento que si bien es una obligación Constitucional que se cumple con la sola entrega del documento al Congreso del Estado reunido en pleno, es un ritual que se cumple dentro del marco Republicano, mismo que de alguna manera refleja el estatus político del mandatario en turno.

Este termómetro mide a través del nivel de los invitados, cantidad y calidad de ellos, el peso político de la figura central.

Hasta ayer por la tarde el aparato de Comunicación Social filtró que se tenía confirmada la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien asistiría en representación del Presidente de la República; asimismo estaban confirmada la presencia de los mandatarios de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit y Quintana Roo.

También asistirán Josefina Vázquez Mota y el presidenciable Rafael Moreno Valle.

Ante las circunstancias que vive la Cd. de México a consecuencia del sismo, el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, estará representado por su Secretario de Turismo.

Los gobernadores de Nuevo León y Zacatecas enviarán representantes, en el primer caso al Secretario del sector Agropecuario y por la segunda entidad, el asesor del Jefe del Ejecutivo.

Desde luego en ese foro donde los diputados en asamblea representan al pueblo tamaulipeco, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca leerá un mensaje dirigido a los ciudadanos; se calcula que tendrá una participación de aproximadamente 45 minutos.

Son invitados importantes los 43 alcaldes de la entidad, funcionarios federales y rectores de las universidades, dirigentes de los diferentes partidos, legisladores del Congreso de la Unión y todos aquellos que desde cualquier sector, incluyendo el privado tienen interés en la vida política y económica de la entidad.

En torno a esta primera comparecencia se esperan anuncios importantes referentes a los proyectos de desarrollo de las diferentes zonas geográficas de la entidad, algunos de ellos ya los formuló asistiendo a Reynosa y en la zona sur.

De igual forma seguramente Usted también habrá escucha versiones extraoficiales de cambios en el gabinete estatal, situación que es usual se origine en la evaluación del primer año de gestión, dado que muchos de los primeros nombramiento corresponden a <compromisos de campaña>, estos no han sido confirmados y podrían anunciarse en esta ocasión.

2.- En otro tópico le comento que Luis Alfredo Biasi y la exalcaldesa Leticia Salazar están nuevamente en las charlas de café de los círculos políticos de Matamoros, esta vez como empresarios propietarios del periódico El Expreso de esa ciudad fronteriza y el Corporativo Radiofónico de México (antes Mi Radio). Ambos personajes se presentaron en las instalaciones del medio impreso para entrevistarse personalmente con los empleados, lo que confirma la potestad sobre la Casa Editora.

El tema es de interés porque la adquisición de medios de comunicación con elementos de extracción panista, tendrán de alguna manera algún impacto en la historia inmediata de estos personajes que pueden resurgir, aunque son ajenos al círculo de los vientos de cambio, pero pueden ser considerados como una opción ganadora, y eso incluye al padre de la exedil, el hoy diputado Ramiro Salazar.

La circunstancia es que entre los elementos cercanos al Gran Elector Azul carecen del impulso que se requiere para ganar una elección municipal en Matamoros, es el caso de Carlos González García, que no tiene pueblo, es un hombre de carácter difícil y lo saben sus cercanos y el propio susodicho.

En fin estas adquisiciones quiérase que no, tendrá un nuevo impacto en el proceso electoral que se avecina.

3.- A dos meses y días de que concluyan las actividades universitarias del calendario 2017 y con ello la gestión del rector de la UAT, Carlos Enrique Etienne Pérez del Río, se van cerrando los círculos de ejercicio con las consiguientes evaluaciones. Una de ellas es en el terreno de los recursos económicos, donde se dejarán no sólo finanzas sanas, sino ordenadas y transparentes.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene todos sus compromisos cumplidos, “no debemos” ha dicho el rector. Y no es que le sobre el dinero ala institución, sino que ha sabido salir al frente de los recortes sufridos en los últimos años, ajustándose en rubros que no son urgentes.

El propio rector Etienne ha manifestado en diferentes entrevistas que ha preferido aplazar alguna obra de infraestructura, para no verse en apuros en los pagos prioritarios y mayoritarios que constituyen la nómina del personal académico y administrativo, de ahí que siempre sostuvo a lo largo de su administración que dejaría finanzas sanas.

El éxito de Etienne es que siempre estuvo preparado para entregar cuentas claras en el momento que se le pidieran. En lo económico y en sus operaciones escolares, de extensión y vinculación con la sociedad, los sectores públicos y privados. Se adelantó a lo que hoy exigen los procedimientos de transparencia constituidos legalmente y que atienden no sólo a los gastos y ejercicios económicos, sino al cumplimiento de sus acciones sustantivas y no sustantivas, pero ambas de gran compromiso social.

En esas condiciones la UAT está preparada para el relevo 2018-2021.

4.- La designación de cinco elementos que vienen a conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para Tamaulipas, representa un avance en el proceso de consolidación de la nueva política pública. Pero lo relevante no es ir acomodando las piezas en el tablero, sino lograr que estas avancen con firmeza e impongan un jaque mate a la impunidad que se ha enseñoreado en nuestra entidad.

Lo deseable es que ese organismo con todo el engranaje de las reformas Constitucionales pre establecida para combatir los dos grandes males (corrupción e impunidad) que rondan en el país y que incluyen a nuestro estado, funcionen realmente.

Reformas van y reformas vienen, pero el Estado de Derecho no funciona, porque no se sanciona el incumplimiento.

Todo está viciado, desde nombramientos que no cumplen con el mínimo de requisitos que marca la Constitución de Tamaulipas, hasta los acuerdos aprobados en el Poder Legislativo, que no se atienen a los protocolos que marca la ley y reglamentos internos, por consiguiente se generan procedimientos ilegítimos, resguardados bajo la sombra de la soberanía del Congreso del Estado y de ahí se derivan procedimientos y acuerdos carentes de legitimidad e incluso de legalidad.

En esas circunstancias los cinco integrantes del recién creado Comité de Participación Ciudadana nos merecen por ahora respeto, su actuación aun no manifiesta no puede ser juzgada a la ligera, deseamos por el bien de Tamaulipas que tengan una fructífera e independiente gestión, que sus acuerdos no sean sometidos a intereses de quienes manejan los recursos de Tamaulipas.

Ellos son Arturo Navarro Villaseñor, presidente, Rubén Benavides Treviño, Héctor Alejandro de Anda Cortés, María Isabel Loperena de la Garza, José Leoncio Ramírez Sánchez.