EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LOS NIÑOS DE GUSTAVO

Nadie sabe cómo le hizo la dama Laura Valdez para colarse al equipo de campaña de José Antonio Meade en Tamaulipas.

En Nuevo Laredo, de donde ella es, todos los priístas se preguntan eso. Y es que nunca la han visto hacer trabajo partidista.

Solamente la ven en los cafés haciendo grilla y platicando con todo el que se deja. Por todas esas fotos que sube a las redes sociales ya hasta tiene un apelativo cariñoso.

Le dicen Laura Selfie, por aquello que a la menor provocación (reunión) saca su teléfono celular y se toma una fotografía selfie con las personas de las que se hace acompañar.

2.-Que el Partido Movimiento Ciudadano (MC) ya tiene proyecto nacional para el 2024 y le apuestan a la juventud.

Sí, aunque usted no lo crea. Resulta que en estas elecciones los de este partido decidieron acompañar al PAN y a Ricardo Anaya en su aventura por la presidencia de México.

Pero dentro de su militancia ya se bajó la línea de que se empiece a trabajar en el proyecto de Enrique Alfaro Ramírez con rumbo a Los Pinos después del sexenio que apenas iniciará en el 2019.

Vaya pues, Movimiento Ciudadano les apostará todo a los jóvenes. Enrique Alfaro en Jalisco, en Nuevo León Donaldo Colosio Riojas y en Tamaulipas hay dos prospectos.

Uno es Mario Alberto Ramos, quien es regidor de MC en el municipio de Victoria y quien será el candidato a diputado federal en el distrito 05 de la coalición electoral Por Tamaulipas al Frente.

Dos, se trata de Paty Pimentel, joven que es la suplente de Mónica Dávila, esposa de Gustavo Cárdenas Gutiérrez y candidata plurinominal a diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano.

Esta chica es la gran promesa política de Movimiento Ciudadano. Es proactiva, se mueve bien en las redes sociales, sin embargo falta ver si madura en la política de contacto con la gente y en los debates políticos…pero promete.

En fin, que Los Niños de Gustavo tienen futuro en la política local. Tanto Mario Alberto Ramos como Paty Pimentel son promesas que ojalá maduren.

3.-Que ya dejó la secretaría de Bienestar Social (Sebien) Gerardo Peña Flores.

Ante la salida de Ismael García Cabeza de Vaca del cargo de secretario general del comité directivo estatal del PAN para irse a la candidatura al Senado, entonces se pensó en reforzar el partido.

Por eso dicen que es la llegada de Gerardo Peña, para imprimirle buen ritmo y con sentido social a los trabajos del panismo desde su comité estatal.

4.-Edgar Melhem, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Tamaulipas, ya realizó dos reuniones este lunes 26 de marzo. Una fue en Nuevo Laredo y la otra en Reynosa-Río Bravo.

Fuero dos reuniones de trabajo del comité de campaña de Meade en esta entidad. ¿Y qué creen? No estuvo presente Everardo Villarreal Salinas, coordinador de la campaña de Meade en la zona norte de nuestro estado.

¿Por qué? Porque lo que se sabe de él es que no puede pasar de Estados Unidos a México por problemas legales. Qué ya tiene meses en el Valle de Texas y que no se cruza a Reynosa porque después no lo dejarían regresar a la Unión Americana donde tiene su mansión lujosísima.

Yo se los comenté en una entrega anterior de esta columna. El ex edil reynosense Everardo Villarreal Salinas vive en el Valle de Texas y no puede cruzar para Tamaulipas.

Pero aún así el ex alcalde de Reynosa por el PRI Everardo Villarreal es flamante coordinador de la zona norte tamaulipeca de la campaña del candidato presidencial del tricolor, y no puede pasar a México desde su domicilio en Texas.

Entonces por qué le dieron nombramiento en la campaña de Meade?

Edgar Melhem le mintió a Carolina Viggiano Austria, coordinadora de la circunscripción 2, pero sobre todo le mintió a José Antonio Meade, al dar nombramiento a un tricolor que no puede cruzar a México y que prácticamente está “amarrado” en “el otro lado”.

Esto es simulación de parte de Edgar Melhem. Actitud que le hace daño a su partido. Porque si Everardo Villarreal pudiera pasar a México hubiera estado en las dos reuniones de trabajo que se hicieron en la zona norte de Tamaulipas de donde él es coordinador. ¡Así vivieron! ¡Simulando!

MAQUIAVELITO

…El peligro saca al verdadero yo de cualquier persona. Unas reaccionan como verdaderos hombres y otros no. Gran ejemplo de valentía mostró el policía estatal que protegió con su propio cuerpo a un niño en Reynosa ante el silbido de las balas. ¡Necesitamos más de esos héroes en Tamaulipas! ¡NO queremos cobardes! ¡Este policía estatal merece un reconocimiento del gobierno!

