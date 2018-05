LOS PRESIDENTES DE MEXICO TAMBIEN TIENEN MADRE

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOS PRESIDENTES DE MÉXICO TAMBIÉN TIENEN MADRE

Vaya sorpresa que nos ha dado el Presidente Enrique Peña Nieto con la foto que publicó justo a las 12:00 de la noche con motivo del Día de las Madres, en la que aparece junto a su madre, María del Socorro Nieto; en otra foto se aprecia a su esposa Angélica Rivera de Peña, posando junto con sus hijas.

Dejando ver el mandatario nacional su lado humano y su sencillez, a través de su cuenta Instragram felicitó en su día a todas las madres, “porque presentes o a la distancia están siempre con el corazón de sus hijos. La mayor bendición de una madre es ver felices a sus hijos y la mayor dicha de un hijo es contar con el amor de su madre”, dijo.

Que hermosas palabras sacó de su corazón el Presidente de México, en éste Día de las Madres, al disfrutar del amor y bendiciones de su querida madre a los 52 años de edad lo que para nosotros como católicos es un privilegio que Dios le ha concedido seguramente por ser un buen hijo.

El hecho para nosotros no tiene precedentes, ya que por costumbre o tradición los políticos de altos vuelos ó de las ligas mayores, como luego dicen, se mantienen en un círculo muy cerrado, en los que se dejan ver solamente acompañados de sus esposas y en algunos casos de sus hijos, pero la mamá no aparece en las fotos por ningún lado.

Lo mismo ocurre en el caso de la religión que profesan ya que los políticos de que hablamos en nuestro país no se dejan ver ni en las misas, salvo que se trate de misas de cuerpo presente de distinguidos personajes, casamientos o bautizos, para lo que escogen la Iglesia en la que se va a llevar a cabo el evento, al que en los más de los casos los asistentes son parte de la familia.

En Estados Unidos los políticos big leaders no se esconden y lo mismo se dejan ver entrar y salir lo mismo de su Iglesia que de cualquier restaurante. Pero Peña Nieto nos vino a recordar que los presidentes en México también tienen madre, a la que aman como todos los mexicanos bien nacidos.

Desde hace mucho tiempo que en todo el mundo se sabe que el principal problema de México es la corrupción y todo apunta a que en éste proceso electoral, sobre todo en la recta final, los candidatos presidenciales han tomado éste terrible mal como bandera de su campaña, asegurando que en su gobierno acabarán con la corrupción, como lo aseguran sobre todo Andrés Manuel López Obrador y ahora lo hace también Ricardo Anaya.

Alguien les debería de decir a éstos personajes que la corrupción no la inventó ni el PRI ni el Presidente Enrique Peña Nieto; para nosotros la corrupción es un cáncer que data de los tiempos de la Conquista, cuando desde España nos mandaban al que nos iba a gobernar y todos agachaban la cabeza. Siempre hemos creído que a eso se refería Peña Nieto cuando dijo que la corrupción es un problema cultural.

La corrupción no es un tren al que va parar en seco Andrés Manuel López Obrador, como lo presume en los rollos que “les tira” a sus fans en su afán de llegar al poder, ya que de intentarlo como dice lo que va a lograr es que se descarrile el tren, porque un mal de 500 años no se resuelve en un gobierno de seis años, por muy chingón que sea el mandatario en funciones.

Pero, pero, pero, la falsedad de López Obrador en su lucha en contra de la corrupción ya la dejó ver, ya que el poder no tiene precio y como se siente ganado, y de sobra, ya hasta dijo que de llegar a ser Presidente no va a proceder en contra de Peña Nieto ni tampoco contra la mafia política, al menos así se lo dijo en una entrevista que le hico por televisión el periodista Jorge Ramos. Yo no soy quien para juzgarlos, yo voy a ver hacia adelante no hacia atrás”. Bien decía mi abue “en donde aprietan no chorrea”.

El que ha mantenido su advertencia hasta ahora es el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, al que personajes importantes ya le han pedido que rectifique ese rollo para allanar el camino y lo dejen llegar a la cima, pero hasta ahora que sepamos no lo ha hecho, lo que obviamente favorece al tabasqueño.

A decir verdad no acabamos de entender cual es el interés que motiva a la Procuraduría General de la República (PGR), para impugnar supuestamente ante un Tribunal Colegiado la decisión de un juez federal de congelar la extradición a Estados Unidos del otrora gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

Sin ser profesionales del Derecho creemos que la PGR no tiene ninguna ingerencia en el proceso instaurado en Estados Unidos en contra del ex gobernador del estado. El caso está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, dependencia la que en todo caso sería la indica para agilizar su extradición.

Dentro de nuestra ignorancia esto nos lleva a pensar que hay intereses obscuros que están empeñados en hacerle daño al Ing. Eugenio Hernández Flores, pero como ven que la extradición no camina ni para atrás ni para adelante, están moviendo sus palancas con miras a lograr su objetivo.

Al parecer ya todo está listo para que en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, se lleve a cabo el domingo 20 de mayo el que será el Segundo Debate entre los cinco candidatos que aspiran a ganar la presidencia de la república en las elecciones del Primero de julio. El tema central del evento es “México en el mundo”.

Para nosotros el primer debate que se llevó a cabo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México el pasado 22 de abril, la gran mayoría de los que viéron el evento el ganador fue el candidato del PAN, Ricardo Anaya, aunque López Obrador haya dicho a los campesinos que lo siguen que él ganó, pero nadie más se lo creyó, porque lo que hizo fue el ridículo y más cuando se retiró del panel echando pestes sin despedirse de los demás participantes. Por eso nos aventuramos a augurar que va a volver a ser el perdedor en el segundo debate.

Por cierto el INE dió a conocer que buscó a periodistas de probada trayectoria, (entrecomillado lo de probada trayectoria) en el ejercicio periodístico o el análisis político, experiencia en la conducción de programas noticiosos o de debate o análisis político en medios electrónicos y conocimiento de los temas de la coyutura nacional, dando a conocer los nombre de Yuriria Sierra Solorio y León Krauze Turrent.

La mar de interesante nos parece el proyecto “Análisis Hidrogeológico del suroeste tamaulipeco” que acaban de concluír expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el que tuvo como propósito estudiar el orígen, transporte y modelo del agua subterránea en los municipios del altiplano tamaulipeco.

Se contemplaron aspectos geológicos del agua que escurre en la cuenca del rio Guayalejo, hacia la zona oeste en los municipios de Tula y Jaumave”, dijo el Doctor en Administración der Agua, René Ventura Houle, que es investigador del Cuerpo Académico Consolidado Dinámica y Conservación Ambiental de la UAT.

“Hemos terminado la ejecución de dos proyectos de continuación con diferentes fuentes de financiamiento, donde nos abocamos a escribir las variables del ciclo hidrológico en la región del altiplano tamaulipeco, básicamente en Tula, Tamaulipas”, apuntó.

