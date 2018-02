            < Los prietitos en el arroz de MORENA

PRESENCIA

“Juntos haremos historia” es el slogan de Andrés M. López Obrador, y ¡claro que hará historia desde ahora! Por qué no es cualquier cosa obsequiarle a Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá, el fuero que le permitirá regresar al país sin haber saldado las cuentas que tiene pendientes.

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana va en la 6ª posición de la lista plurinominal; quedaría protegido sin esclarecerse los señalamientos que pesan sobre él y que tienen que ver con un fraude millonario en esa organización.

No sabemos en qué estatus se encuentra el procedimiento legal, pero aún está por verse si en esas condiciones puede cubrir los requisitos que le marca la ley para poder participar a un puesto de elección popular y eso se refiere a los requisitos de no antecedentes penales. Es tema para la Secretaría de Gobernación examinar el expediente y en caso de que no proceda notificarlo a la autoridad electoral y al partido correspondiente.

Otro caso digno de comentarse es de Nestora Salgado, lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien reside en Seattle, Estados Unidos, ella estuvo detenida por dos años y medio, involucrada en acusaciones de secuestro, delitos de los que fue absuelta.

Por lo pronto ambos, Napoleón y Nestora no cubre el requisito de residencia en el país, eso nada más de entrada.

Estos son los personajes que dan lustre a MORENA, son “los prietitos en el arroz” del partido obradorcista. Y uno no puede dejar de preguntarse ¿Pero qué necesidad? ¿Los millones de Gómez Urrutia se ha dicho han aportado recursos desde hace tiempo a la causa de AMLO? y lo de la señor Salgado, no deja de ser una interrogante.

La respuesta simple y sencilla es que López Obrador en esta, que posiblemente sea su última competencia electoral para la Presidencia de la República, se juega el todo por el todo. No se ha conformado con el “cascajo” de otros partidos, ni de pactar con personajes a los que antes reprobó como doña Elba Esther, sino que ahora recluta a personajes bajo sospecha y de no muy claros antecedentes.

Por cierto Delfina Gómez (en 2017 logró una copiosa votación gracias a la gestión de elementos cercanos a la señora Gordilo) ahora es candidata a Senadora por esa entidad.

La cuestión es que AMLO ha despertado un fervor tal en los integrantes de MORENA, que lo siguen ciegamente sin refutar sus decisiones, que es el caso de las candidaturas federales de su total incumbencia. Mientras que las municipales que no están libres de conflictos y confrontaciones en diferentes estados del país, se atribuyen a los dirigentes estatales, a los emisarios del Comité Ejecutivo Nacional (López Obrador), pero no directamente a él.

En fin, mucha tela de donde cortar y de la que habrá grandes lienzos en los próximos días.

2.- Sin duda mucho tenemos que agradecer los tamaulipecos a los militares y es precisamente con motivo del Día del Ejército, que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca llevó el mensaje de gratitud y reconocimiento de sus representados, a la sede de la 8ª Zona Militar en el municipio de Reynosa. En su mensaje hizo referencia al trabajo cotidiano de esas fuerzas en el combate a la violencia. “Estamos en el camino para construir la paz y restaurar la tranquilidad”, dijo el mandatario.

García Cabeza de Vaca hizo alusión a los avances logrados en el combate a la delincuencia y refirió como testimonio los indicadores del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que ubica a Tamaulipas por debajo de la media nacional en ese rubro, pero además lo confirman los estudios estadísticos que reflejan el movimiento de inversiones y repunte de la industria turística, actividades que están vinculadas a las condiciones que prevalecen en la entidad.

Por otra parte el gobernador y su esposa, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vacan realizaron un recorrido por los municipios de Miguel Alemán y Mier donde pusieron en marcha las brigadas asistenciales “Un gobierno cerca de ti”, que lleva infinidad de servicios a las clases populares, además de gestionar soluciones en el tema de salud cuando requiere ser atendidos en unidades hospitalarias de mayor nivel al de esos puntos geográficos.

3.- Los periódicos de la ciudad de México (mal llamados prensa nacional) mantuvieron este lunes en su mayoría un equilibrio perfecto para dar a conocer el registro de los tres candidatos a la Presidencia de la República. Eso lo contempla la ley, la equidad, pero siempre se buscó de alguna manera y de acuerdo a su línea editorial destacar a uno de ellos.

La mayoría se pandeaba a favor del PRI, la Jornada hacia la izquierda y su figura central de los últimos sexenios, el más recalcitrante de línea editorial Tricolor era El Sol de México y en los últimos años El Financiero. Pero este lunes el racero fue parejo, signo de que por primera vez no se tiene claro quién va a ser el próximo Presidente de México.

En cuanto a los escenarios en que se desarrollaron el PRI dio muestras de su gran capacidad de movilización y de organización, pero en un país de 120 millones de habitantes y con más de 80 millones de empadronados en la lista nominal, llenar 10 estados aztecas, o 10 zócalos de la ciudad de México, no son nada, no tendrían en un estudio de encuesta serio una representatividad y esto incluye las afamadas concentraciones de López Obrador en otro tiempo y el no despreciable marco ofrecido a José Antonio Meade para que rindiera su protesta.

López Obrador rindió su protesta en un salón de eventos de un hotel y no en el zócalo como lo hubiera hecho en otros tiempos y los hizo con la asistencia de sus candidatos a senadores y delegados, no hubo pueblo ni las movilizaciones con las que siempre ha vestido sus acontecimientos.

El periódico Reforma en su portada le dio la principal a la suplantación de firmas protagonizada por El Bronco y a dos columnas una discreta nota sobre el registro de los tres presidenciables. El Universal dio espacios iguales en línea horizontal a los tres candidatos.

No lo voy aburrir con la síntesis de todos los periódicos, pero es un augurio de que México empieza a recobrar una prensa no alineada, que se maneja en el marco de equidad que exige la Ley de Instituciones y Procedimientos Políticos y que la “Monarquía Perfecta” con la que Vargas Llosa bautizó al sistema político mexicano da aún sus últimos coletazos de vida.

Pero también hay que decirlo, no hubo ningún pronunciamiento fuera de lo normal por parte de alguno de los candidatos, los tres dijeron lo mismo pero de diferente manera. Vencer la corrupción, acabarla, enfrentarla, etc. Ese es el mal de nuestro tiempo y de nuestro país, de ella se genera la inseguridad, el crimen y todo lo que aqueja a la sociedad. Y los tres candidatos centran su atención y su discurso de campaña en ese tema.

Si acaso las columnas políticas y espacios de debate en medios electrónicos se ocuparon de las controvertidas candidaturas de MORENA a Senadores que ya mencionamos líneas arriba.

Así cerró este capítulo el primero dentro de los más importantes de la agenda de los candidatos presidenciables de las tres coaliciones de partidos. Falta que cumplan este punto los independientes cuya creatividad personal será la que determine si montan un escenario multitudinario, o se hacen acompañar por un círculo de amigos y su comité de campaña.

LA IP PARTICIPATIVA EN LA AGENDA MUNICIPAL.- La organización del Carnaval de Victoria edición 2018 fue un evento que cumplió con la apertura de un espacio de alegría, diversión y entretenimiento citadino que movilizó durante tres días a alrededor de 120 mil personas que presenciaron el desfile de carros alegóricos, comparsas y disfraces. En torno a este concepto de entretenimiento la gestión del Municipio que preside Oscar Almaraz logró la suma de un centenar de firmas patrocinadoras, desde empresas privadas hasta dependencias estatales, federales y del propio ayuntamiento.

Digno de comentarse es la conexión que el Jefe Edilicio ha logrado articular con la iniciativa privada en esta y otras actividades cuyo interés común es el bienestar de los victorenses.

Son firmas que de alguna manera ratifican su confianza en la administración municipal y sobre todo su interés de contribuir a tener un mejor ambiente en la capital del estado.

Una ciudad con habitantes alegres, participativos y sobre todo vinculados a sus instituciones y a la agenda de la ciudad, es terreno fértil para desarrollar conceptos de bienestar común.

Y la fotografía que refleja ese ambiente se logró el domingo por la tarde-noche cuando poco más de 35 mil personas asistieron al espectáculo musical con el que se cerró el Carnaval Victoria