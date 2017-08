T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LOS QUE MERECEN Y LOS QUE NO MERECEN REPETIR…..!

REZA EL ADAGIO que, “en política todo se puede y todo se vale” y por esta razón, “los buenos y malos actores que tenemos en los actuales escenarios o Presidencias Municipales de Tamaulipas, “buscan repetir en los Ayuntamientos”, de lo que, podremos decirles con certeza que, “unas y unos merecen continuar al frente de sus pueblos” y otros de plano, tendrán que ser “cortados de tajo”, por haberle fallado a la sociedad a la que en la pasada campaña, le prometieron trabajar por el bienestar social de las colonias, ejidos y ranchos.

ESTE TEMA que hoy escudriñamos de manera meticulosa, en mi punto de vista es admirable, porque unos alcaldes si han trabajado a carta cabal y otros de manera irresponsable han dejado las cosas a la deriva, instrumentando incluso “políticas de confrontación”, cuando debieron ofrecer un trabajo sensato, cauto y metódico, pero sobre todo responsable, pero a algunos ediles, a mi juicio, “el servir a sus pueblos, les ha sido indiferente”, porque se han dedicado a atender de manera incisiva o perseverante sus intereses no solo políticos, sino también económicos, sin que les haya importado el agravio financiero que grotescamente, han venido consumando en perjuicio a las comunidades que gobiernan.

POR EJEMPLO, si hablamos de Ayuntamientos donde se reflejan las acciones de bienestar social para las familias, podremos mencionar a municipios como Nuevo Laredo donde el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, ha venido ejerciendo una tarea social responsable, muy a pesar de “las piedritas en el camino”, interpuestas por el ardido ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, el que, “al menos en las filas del PAN ya no cabe” Y el edil Neolaredense por su parte, sin descanso continúa redoblado esfuerzos, recorriendo para ello, hasta los más recónditos lugares de aquel puerto fronterizo, por su afán de atender y servirle a la gente de los diversos estratos sociales, porque para el Presidente Rivas Cuéllar, “no han distingos de clases sociales”.

Y SI HABLAMOS de Matamoros, a pesar de que, la gentuza de LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, otra de “las ardidas” ex ediles de Tamaulipas, (comadre de Canturosas) proyectan acciones para afectar al PAN, simplemente, no lo podrán conseguir porque “los albiazules están unidos y consolidados” y, naturalmente, ven con marcada indiferencia a “la llamada asesina”, por haber traicionado al partido, por el que llegó a ser alcaldesa de Matamoros, donde por cierto “La Lety”, resurge junto a su pareja ALFREDO BIASI, como manejadores o propietarios de un medio de comunicación, donde también operará su ex jefa de comunicación social Nora González, cuyo detalle, no genera la mas mínima preocupación para el panismo matamorense. Porque Lety, dejó una gravísima estela de problemas en el pueblo y eso, por obviedad, no se les ha olvidado a las familias de aquel puerto fronterizo.

Y SI comentamos del alcalde JESÚS “Chuchín” DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, el edil a juicio de la gente de todos los sectores populares de Matamoros, ha venido desarrollando un trabajo político y social intenso en obra pública, pero sobre todo preponderante y que bueno, porque eso, al igual que su homólogo Neolaredense Enrique Rivas Cuéllar, ubica al señor Chuchín de la Garza, como el sólido prospecto del pueblo, para repetir en la Presidencia Municipal matamorense, por su sano deseo de servirle con esmero y ahínco a su pueblo, “sociedad civil que lo sacó de Diputado Federal, para hacerlo Presidente Municipal de Matamoros”.

EN REYNOSA, Doña Maki Esther Ortiz Domínguez, es una mujer irresponsable, una dama en la que el pueblo creyó y pensó haría un decoroso papel al frente de la Presidencia Municipal, pero la verdad, esta señora a la que, “su propia gente la Tilda de Bipolar”, lejos de hacer avanzar a Reynosa, para que su gente tenga hoy en día una mejor calidad de vida, como fue su propósito y promesa de campaña, esta ciudad fronteriza, quizás la de mayor población y de gran auge en todos los sentidos, se encuentra lamentablemente en el más completo de los abandonos.

PORQUE desde que la dejó en la desgracia social el ex alcalde JOSÉ “Pepe” ELÍAS LEAL, MAKI no ha logrado los avances esperados por las familias de Reynosa, porque hacia cualquier colonia que voltees o vayan de visita, podrán toparse con aguas negras pestilentes por infinidad de calles y hasta en interiores de domicilios en las colonias populares, además de verse por doquier tumultos de basura, aparte de no contarse con alumbrado público en los centros de recreo y de esparcimiento, que es lo que la sociedad demanda y reclama de manera constante.

PERO A LA ALCALDESA “lo que diga el pueblo”, “le importa una pura y dos con sal”, todo porque la jefa de la comuna, ha venido usando su tiempo en ver cómo anda el negocio de los dineros públicos, esto junto a su esposo y su hijito Carlitos, para ella saber qué hacer y decidir. Y si a Pepe Elías y a Everardo Villarreal, se les señala de presuntos rateros. No dudemos que en futuro inmediato, Maki vaya a andar en el mismo tenor o bien a salto de mata”, pero como “lo que no descubre el agua, los descubre el tiempo, téngase la plena certeza de que, la Doctora MAKI, al paso de su gobierno, ha decepcionado a las familias, grandemente.

EN RÍO BRAVO, de igual forma el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, continúa “a todo galope haciendo su trabajo”, llevando beneficios a las familias como son calles pavimentadas, alumbrado público, cordones, banquetas, apoyos a la salud, la educación, el deporte y, toda una gama de obras para bien de la gente que lo siguen apoyando, porque “a cualquier rincón del pueblo donde llega el edil riobravense”, es recibido con enorme gusto, porque Juan Diego, es un político que se caracteriza por su peculiar sencillez y ese gran don de gente bien intencionada, lo que siempre ha mostrado, detalle que lo hace más fuerte entre el sector popular de Río Bravo, cuestión por la que, “él, sigue en el ánimo de su pueblo, para ser el prospecto a continuar en la Presidencia Municipal, al menos eso es lo que, se vislumbra en el escenario político riobravense.

EN MADERO, con todo y lo que sus detractores digan o hagan en contra del Alcalde ANDRÉS ZORILLA MORENO “el Caudillo del Sur”, de la mano del Gobernador de Tamaulipas, sigue trabajando a buen ritmo por su pueblo, atendiendo las más elementales demandas populares y para ello, llevando beneficios a donde estos hagan falta, cuestión por la que, el edil Zorrilla, es también un político sincero, con arraigo e irá avanzando por el mejor camino en aquella ciudad de la zona conurbada del sur del estado y por tanto, el edil, continúa en la mente y el corazón de los maderenses, aunque los sanguinarios grillos petroleros encabezados por el repudiado ex Alcalde y Diputado Federal EDRAS ROMERO VEGA y asociados, se dijo que, lo que estos hagan en su contra, eso, al Presidente municipal Zorrilla Moreno, “no le quita el sueño en lo más mínimo”, gracias a que la gente cree y confía en él, para que continúe al frente del timón, y pueda llevarse a esa comunidad por el mejor de los senderos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

