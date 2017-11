EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Los que quieren y pueden; los que no serán

Seré franco:

No le había puesto atención al discurso del presidente del comité municipal del PRI en Reynosa, GUSTAVO RICO DE SARO [-es más, ni siquiera lo había leído; le perdí interés periodístico porque RICO llegó al dirigencia echándole ‘montón’ al Dr. VÍCTOR AGUILAR, tal como lo hizo SERGIO GUAJARDO con OSCAR LUEBBERT-], pero gracias al acreditado columnista CARLOS CORTEZ, me asomé al pronunciamiento inicial del presidente del comité municipal de aquella frontera.

Y lo encontré interesante.

Le diré por qué:

Primero, porque leo y encuentro indicios académicos del discurso del Dr. HEBERARDO GONZÁLEZ GARZA, ex líder de los priistas reynosenses, miembro -como el propio RICO DE SARO-, del Equipo político del ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS (observe usted que son 2 EVERARDOS, uno con hache, y otro sin la hache) y,

Segundo, porque su pronunciamiento [-¿el de HEBERARDO?; ¿el de EVERARDO, a través de RICO DE SARO?-], contiene atisbos futuristas, como ese de que “no podemos volver a equivocarnos”.

¿Se refiere al 2016?

¿Al candidato que perdió la elección?

¿A qué se refiere -¿RICO DE SARO?- con eso de “no podemos volver a equivocarnos”.

Porque nosotros tenemos entendido, según expresión literal de uno de los más cercanos asesores de RICO DE SARO, que la propuesta común de los líderes de los distintos grupos políticos que orbitan en torno al PRI -¿incluyen allí a los ex alcaldes SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ y a la ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME?-, para la presidencia municipal, es ERNESTO ROBINSON TERÁN.

¿Entonces?

¿A qué se refiere [-¿HEBERARDO?; ¿EVERARDO, a través de RICO DE SARO?-], cuando habla de “no volverse a equivocar”?

¿Es acaso esa expresión premonitoria una ‘línea’ marcada desde el extranjero por el ex alcalde VILLARREAL SALINAS?

Lo ignoramos, pero creemos que si EVERARDO VILLARREAL tuviera la posibilidad de “palomear” al próximo candidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa -en caso de que se decida por un varón, no por una dama, en cuyo caso allí está la diputada IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO-, entonces, creemos convencidamente, que EVERARDO se decidiría por el ex secretario de Desarrollo Rural, CARLOS SOLÍS GÓMEZ, a cuyo favor están también políticos tan serios e importantes como el ex primer síndico RAMIRO RESÉNDEZ VELASCO.

Y el propio OSCAR LUEBBERT.

Entonces, ¿qué es eso de “no podemos volver a equivocarnos”, cuando todo parece indicar que la propuesta del PRI para la presidencia municipal del 2018 es exactamente el mismo que contendió el 2016?

Es decir, ‘NETO’ ROBINSON.

También:

¿Qué es eso de “no es el momento de reclamo por oportunidades que creemos merecer, no es la época del arribismo electoral”?

¿A quién se refiere?

¿Para dónde va la piedra?

Nosotros también coincidimos con la percepción del columnista CARLOS CORTEZ, en el sentido de que a RICO DE SARO le faltan “tablas” para el liderazgo tricolor, pero también creemos que GUSTAVO parece estar siendo utilizado como instrumento de apetitos de poder por parte de grupos perfectamente identificados en el escenario político de Reynosa.

El discurso -¿de HEBERARDO?, ¿de EVERARDO dicho en boca de GUSTAVO?-, parece más una declaratoria de guerra, que un llamado a la unidad.

¿Piensan ganar así, cuando el espectro de la división priista ha tomado forma concreta en la ciudad de mayor importancia política de Tamaulipas?

El discurso -¿de HEBERARDO?, ¿de EVERARDO dicho en boca de GUSTAVO?-, deja dudas, pues su contenido excluye -sin citarlos por su nombre-, a quienes RICO DE SARO endilga estar “reclamando oportunidades que creen merecer”.

¿A quiénes etiqueta el epíteto de ‘”arribistas”, refiriéndose a la inminencia electoral?

No cabe duda: El discurso -¿de HEBERARDO?, ¿de EVERARDO dicho en boca de GUSTAVO?-, está “filoso”, pero más valdría que cite desde ahora a los ‘fantasmas’ a los que se refiere, pues, de otro modo, ellos mismos podrían saltar a la palestra en otros institutos, el 2018, retando la propuesta entrecomillada que hace GUSTAVO, y que nosotros no encontramos por ningún lado.

Excepto en los trascendidos de amigos comunes que diariamente se codean con quienes tienen el poder de decisión.

Pero mientras los priistas afilan sus machetes, los de enfrente ya hasta tienen el Equipo de campaña listo.

¡Con todo y edificio!

Falta que MORENA suelte su ‘gallo’, aunque hasta donde nosotros sabemos, el candidato sonará bofo.

Pronto lo sabremos.

De otro lado, deje decirle que Ninguno-De-Los-Que-Se-Mencionan para la diputación federal por el I distrito, con cabecera en Nuevo Laredo, alcanzará la nominación -y se habla de los regidores MANUEL CANALES BERMEA, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y RAUL CÁRDENAS THOMAE-, a quienes sus amigos quisieran vera en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Pero No-Es-Así-De-Fácil.

Lo que ha trascendido -y nosotros damos por hecho-, que las decisiones saldrán del Tercer Piso, previo consenso con la dirigencia estatal del PAN y tras las encuestas y valoraciones que ya se hacen a nivel de territorio para ver quién es quién en el ánimo popular.

Mientras que allá mismo, la diputada federal YAHLEEL ABDALÁ CARMONA apunta convertirse en la candidata del PRI a la alcaldía, pese a que “de relleno” se mencionan JESÚS VALDEZ ZEDRMEÑO, ROSA MARÍA ALVARADO MONROY y hasta el ex alcalde DANIEL PEÑA TREVIÑO.

Y en Reynosa, que tendrá 2 la cabecera de los distritos federales electorales II y IX, ya los grupos políticos piensan en el líder cetemista REYNALDO GARZA ELIZONDO, como un prospecto viable a la nominación, pues la riqueza social que han generado los factores de la producción en Reynosa, es, entre otras cosas, consecuencia del magnífico clima de armonía laboral que ha logrado REYNALDO GARZA ELIZONDO como líder de los sindicatos cetemistas.

Y enhorabuena, porque finalmente la CTM recuperará la diputación federal que siempre tuvo, y que ahora ostentan los petroleros a través del bandido líder de la Sección 1 del STPRM, ESDRAS ROMERO VEGA.

Por cierto, es un hecho que los petroleros de ciudad Madero no recuperarán jamás el poder político que ostentaban, pues la corrupción que superó con creces a otras administraciones maderistas, los ha marcado para siempre.

Pero mañana le seguimos con el tema.

En Matamoros, entre tanto, esta mañana fue inaugurado el estacionamiento para alumnos y docentes de la escuela Normal Superior “Lic. José Guadalupe Mainero”, acto que presidió el presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE; el director del plantel, PEDRO CÓRDOVA VÁZQUEZ, así como el Secretario de Educación, JOSÉ ANTONIO TOVAR LARA, invitados especiales y la comunidad estudiantil.

El presidente JESÚS DE LA GARZA agradeció el recibimiento, que se hizo extensivo al Cabildo y a los alumnos, padres de familia presentes, así como las autoridades educativas, maestros que el día de hoy están formando a formadores para el día de mañana.

Esta obra realizada a petición del director de la Normal Superior, durante una visita en agosto pasado, con motivo del ciclo lectivo, es ahora una realidad. Ahí se destacó la participación del municipio, men algo importante para ustedes, para que estén seguros y tengan la comodidad de un estacionamiento al servicio de 350 alumnos y docentes.

Por otra parte, el director de la Normal Superior agradeció esta obra, que sin duda resuelve una de las necesidades de la familia normalista.

Mientras que en Reynosa, mediante las acciones intensivas de limpieza que cuadrillas de trabajadores del Gobierno Municipal de la doctora MAKI ORTIZ están efectuando, se desarrollaron jornadas en el boulevard Miguel Hidalgo, a la altura del Auditorio Municipal y frente a la colonia Lomas de Jarachina, para mejorar el aspecto del poniente de la ciudad.

Este trabajo de limpieza y conservación también se aplicó en la Plaza Sur del Fraccionamiento Valle del Bravo, “chapoleo”, poda de arbustos y retiro de maleza y basura, a fin de darle a los vecinos del sector un lugar más seguro para la convivencia de niños y familias.

Cuadrillas del sector poniente también realizaron trabajo de limpieza en la avenida retorno Niza, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, del sector 3.5, donde fue utilizada maquinaria pesada para retirar maleza y basura y darle a la calle una mejor circulación vehicular y reducir riesgos para los peatones.

Las jornadas de limpieza que realizan los trabajadores que realizan los trabajadores de la Coordinación general de Servicios Públicos Primarios, son iniciados diariamente a las 7:00 horas, en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, en gira de trabajo el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, supervisó la construcción de la Secundaria Municipal ubicada en la colonia Constitucional, la cual registra un avance del 45 por ciento y se contempla concluir en febrero de 2018.

RIVAS CUÉLLAR, destacó que en su primera etapa la secundaria beneficiará a 480 alumnos de nuevo ingreso, por lo que solucionará la problemática de falta de espacios en este sector, en el que actualmente sólo existe un plantel de este tipo, que recibe a estudiantes egresados de once primarias aledañas.

“Pretendemos que sea una secundaria técnica, es la necesidad que hemos percibido por parte de las empresas y forma parte del Modelo de Visión Holística. Estamos buscando detonar la industria nacional y requerimos mano de obra calificada, por lo que tendremos la capacitación y adiestramiento necesario en esta escuela”.

“Ya se requería esta obra en el sector. Vamos a acercar la educación a los jóvenes de este segmento importante de la población; rescatarlos para incluirlos en la cadena productiva de Nuevo Laredo, son obras que valen la pena”, mencionó el alcalde.

La obra se realiza con una inversión de 38 millones 53 mil 602 pesos en una plataforma de 14 mil 961 metros cuadrados, incluye 12 aulas en dos módulos, módulos de baños, de laboratorio (química, idiomas, cómputo), sala audiovisual y desayunador- cocina, entre otros espacios.

Aquí un paréntesis para compartirle que mediante el Subprograma Repatriados Trabajando, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, impulsa acciones y promueve la incorporación laboral para las personas deportadas de los Estados Unidos a territorio mexicano.

MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, titular de la dependencia estatal, dijo que la intención del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, es favorecer las condiciones de las personas, para que estos logren regresar a su lugar de origen de una manera segura y ordenada, además de darles opciones de vinculación laboral en los SNE ubicados en el país, para elevar su calidad de vida y la de sus familias.

Explicó que en atención a la solicitud del mandatario, la dependencia a su cargo logró la inversión de más de 497 mil 804 pesos, en apoyo a los repatriados, quienes serán beneficiados con un boleto de retorno a su lugar de origen, con valor hasta por 2 mil 500 pesos, así como la vinculación laboral.

[-Entreparéntesis: A partir de este 16 de noviembre, los enlaces designados por las Secretarías, municipios y ONG´s para operar el modelo del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), iniciarán una etapa de formación y sensibilización respecto a las actividades y objetivos a implementarse, en concordancia con lo marcado por la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas.

El SIPRODDIS está integrado por dependencias estatales, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de formular política pública dirigida a garantizar el pleno goce de los derechos y libertades de las personas con discapacidades, también avanza la capacitación de los enlaces que operarán dicho modelo-].

Por último, en Asamblea Solemne que presidió en la capital victorense, el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO hizo entrega de los reconocimientos al Mérito Universitario a los profesores, estudiantes, investigadores y trabajadores administrativos que durante el 2017 se han distinguido por su labor en sus respectivos ámbitos.

En este marco, el Rector ENRIQUE ETIENNE destacó que la Universidad se viste de gala una vez más para agradecer y reconocer públicamente a los universitarios por el esfuerzo que hacen cotidianamente en su ámbito de competencia.

En el evento que se llevó a cabo en el Teatro Universitario, hizo mención al trabajo que realizan académicos e investigadores; y a recientes distinciones que ha recibido la UAT como el reconocimiento de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) por ser la institución con más acreditaciones de este organismo en Latinoamérica.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.