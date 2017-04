La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOS QUE SE VAN DEL PRI TAMBIEN CUENTAN Y CUENTAN MUCHO

Hasta ahora no son muchos los priístas reconocidos que con el cambio de gobierno han optado por renunciar a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, realmente son pocos los que lo han hecho, pero, pero, pero cuentan y cuentan mucho, por su experiencia, trayectoria y lealtad demostrada al tricolor durante los años que se identificaron como “orgullosamente priístas”.

Uno de los primeros, sino que el primero, en brincar las trancas del Revolucionario Institucional por su incomprensión y falta de tacto políticos para con sus militantes, fue el prestigiado abogado Gerardo Campos Martínez, al que acompañamos en el año de 1989 al Panteón del Cero Morelos a quemar su credencial del PRI en la tumba de “”El priísta desconocido”, nota que nos publicó El Heraldo de México.

Caló hondo la decisión que tomó el Lic. Campos Martínez, ya que en automático dejó de pertenecer a su partido el Revolucionario Institucional y tan caló hondo que el Gobierno del Estado trató de emendar la plana nombrándolo después de eso titular del Registro Público de la Propiedad, pero el amor a su partido se quedó en aquella tumba donde frente a los periodistas quemó su credencial de priísta.

Otro que ya no la vió con el PRI y decidió sumarse a los azules del PAN en campaña fue el ex diputado local y ex director de turismo en el estado, Mario Guerra Leal, el que habiendo sido yerno del ex gobernador del estado Américo Villarreal Guerra, también decidió subirse al barco de color azul y al parecer no lo dejaron afuera-

Otro más que le aventó el arpa al Partido Revolucionario Institucional es el abogado Fernando Campos Martínez, el que atrás tiempo fuera secretario particular del entonces dirigente estatal del tricolor Homero Díaz. el que pintaba para ser el candidato a gobernador, pero, pero, pero, su gran cuate Tomás Yárrington Ruvalcaba cambió de parecer y no llegó. Actualmente en el gobierno de los vientos del cambio es el director del ITACE, en donde estamos viendo que está haciendo un buen trabajo. Por cierto es hijo del abogado Gerardo Campos.

Al que tiempo atrás detectamos en un evento de López Obrador en la Plaza Hidalgo, fue al doctor Américo Villarreal Anaya, el que al entrevistarlo negó que fuera a dejar el PRI para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero a las dos o tres semanas se publicó que efectivamente se sumaba al partido del Peje Lagarto, sin que en lo personal lo hayamos confirmado, pero lo damos por hecho.

El que acaba de anunciar que se va de las filas del PRI, partido en el que según nuestras antenas ha militado a lo largo de 30 años es el doctor Felipe Garza Narváez, al que conocimos desde que aterrizamos en Ciudad Victoria, por lo que conocemos su trayectoria como político de carrera, al que bien podríamos comparar con las aves que cruzan el pantano y no se manchan.

En sus 30 años de militar el Partido Revolucionario Institucional Felipe Garza Narváez ha sido entre otras cosas tres veces diputado local por el 5º. Distrito con votación record, también fue dirigente estatal del PRI y de la CNOP, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, delegado de la PROFECO y Coordinador de prensa en la campaña de Baltazar Hinojosa Ochoa, siendo candidato a gobernador del estado. Paralelamente sabemos que ha sido varias veces delegado del PRI en los procesos electorales, entre otras cosas.

Hablamos con doctor Garza Narváez ayer martes al mediodía vía celular, está molesto; no sabemos con precisión el porqué de su drástica determinación, pero enfático nos remarcó “de que me voy, me voy”, dicho en otros términos que su decisión está tomada, pero se abstuvo de decir si deja el PRI para irse a otro partido político, a lo que nos replicó “eso lo decidiré mañana”, para lo ha convocado a conferencia de prensa en el restaurante “Don Elías” del 12 Juárez.

Supuestamente el doctor Felipe Garza Narváez se va a subir al barco de MORENA, pero también entre las mejores opciones para el amigo están el PAN y el Movimiento Ciudadano, de los demás partidos ni para que hablar. Por cierto al preguntarle del porqué de su salida del PRI, nos dijo que eso es normal después de tantos años de militar en un partido, lo que no implica que aquí concluye su carrera como político, ya que “yo seguiré con mi gente”. Por cierto dijo que hoy miércoles presentará su renuncia ante el PRI.

Por cierto ayer martes por la noche se llevaría a cabo el debate entre los cuatro candidatos que en las elecciones del próximo 4 de junio habrá de contender por la gubernatura del Estado de México, la que está considerada como la joya de la corona de las elecciones del 2017, en las que también estarán en juego las gubernaturas de Nayarit y Coahuila.

El gallo de Peña Nieto sin lugar a dudas que es su primo Alfredo del Mazo Maza el que participa en el proceso como candidato de la coalición PRI, PVEM, PANAL y PES; ya si no gana con cuatro partidos a su favor tiene dos opciones que se retire de la política o que se cuelgue de un mezquite, ya que además lleva la bendición del señor Presidente de la República.

Por el PAN como ya sabemos va Josefina Vázquez Mota; por MORENA, Delfina Gómez Alvarez, el perredista Juan Zepeda Hernández, además de Oscar González Yáñez, que va con las siglas del Partido del Trabajo y María Teresa Castell de Oro, que se la va rifar como candidata independiente.

Como analistas políticos creemos que todo mundo espera que del histórico debate emane una luz que indique aunque sea en forma muy sutil cual de los cuatro contendientes podría llegar a ser en vencedor el día de la jornada electoral, aunque no necesariamente tendría que ser así, ya que la consigna es sacar adelante al primo, de los demás ya veremos.

A escasas dos o tres semanas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACAN), de nueva cuenta Donald Trump nos vuelve a amenazar con la “pistolita” de que México pagará de alguna forma el muro fronterizo, haciendo hincapié incluso en que su posición al respecto no ha cambiado, lo que para nosotros no es más que presión para la firma del histórico documento.

En días pasado el Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, anunció que los trabajos de la construcción del muro iniciará en el verano próximo. Sin embargo el periódico The Washington Post asienta en su editorial que el plan presidencial se convertiría en un monumento a la xenofobia, refiriéndose según nosotros a la construcción del muro), en el improbable caso de que tal idea “faraónica” sea completada.

Dicho con todo respeto que buena adquisición hizo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (AUT), Enrique Etienne Pérez del Río, al nombrar al Doctor Jorge Martín Trujillo Bautista, Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) del Campus Victoria, nombramiento de extendió en uso de las facultades que le concede el Articulo 30, Fracción XV del Estatuto Orgánico en vigor.

A Trujillo Bautista tenemos por lo menos unos 20 años de conocerlo, tiempo que mejor no hubiera aprovechado, ya que en ese lapso graduó de Licenciado en Sociología y es Maestro en Desarrollo Regional de la UATT, Doctor en Planificación Territorial y Desarrollo Regional, por la Universidad de Barcelona, España. En la actualidad es Profesor Investigador de la UATSCDH e integrante del Cuerpo Académico de Desarrollo Social en éste plantel de la UAT.

Además es licenciado con la especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Tamaulipas; es profesor de Educación Básica de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas y pasante de la Maestría en Docencia de la UAT. Cuenta con Diplomados universitarios en diversas áreas de instituciones como la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México; la Irving B. Harris Graduate School Of Public Policy Studies de la Universidad de Chicago y el Colegio de la Frontera Norte.

Ha ocupado cargos en áreas de Educación, Cultura y Desarrollo Social en dependencias del Gobierno del estado de Tamaulipas, además de desarrollar actividades particulares y académicas en instituciones de España y México.

Entre su labor académica ha sido ponente en foros y congresos en México y el extranjero; cuenta con publicaciones como autor y coautor en diversas áreas de las ciencias sociales y humanísticas en editoriales de universidades como la UAT, Universidad de Barcelona y la UNAM; organismos como el Colegio de Tamaulipas y la Red de Estudios Municipales, además de participar en proyectos de investigación en el ámbito del desarrollo social, con eso o más.

Por eso decimos que el Rector Etienne hizo una buena adquisición y estamos seguros de que entregará buenas cuentas del cargo que le acaba de ser conferido en nuestra universidad, la UAT.

