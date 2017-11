Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Los relevos de hoy y de mañana.

Casi para terminar la semana, se concretaron algunos movimientos de funcionarios en dependencias del Gobierno de la entidad.

El sustituto de William Knight Corripio, quien fuera subsecretario de Transporte en la entidad, llega de Matamoros, es Heriberto Morado Cisneros, que fungía como delegado de esa dependencia y se incorpora al área de César Verástegui Ostos en la Secretaria General de Gobierno.

El Juan José Espino Ascanio, hermano del titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, dejó la presidencia de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Tampico, tras aceptar la oficina de la Coordinación Regional de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en la zona sur.

Nueva chamba tiene Mario Gómez, quién despachaba en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, con Jesús Nader Nasrallah, porque fue designado como subsecretario de Administración de la Secretaria de Educación y su jefe es el matamorense Héctor Escobar Salazar.

Quien despachaba en esta subsecretaria, será ahora encargado de coordinar a los Comisarios de la Contraloría Gubernamental, hablamos de Eduardo del Real Soria, quien tendrá como jefe al licenciado Mario Soria Landero.

Respecto a la Procuraduría de Justicia a cargo de Irving Barrios Mojica, se confirmó el nombramiento de Enrique Feregrino Taboda, quien despacha como segundo Subprocurador desde que dejo la Coordinación Regional de Victoria hace tiempo.

Se trata de movimientos que servirán a la administración estatal para mejorar el trabajo operativo e incrementar el rendimiento de los programas que se llevan a cabo en cada una de las dependencias.

La posibilidad de que algunos funcionarios cambiasen de lugar, comenzó a manejarse desde hace varias semanas, aunque, el común denominador sería político, cosa que no aconteció, porque ninguno de ellos tiene que ver con la designación de candidatos para las elecciones venideras.

Que llegue un nuevo subsecretario de Administración a Educación, no quiere decir que el Secretario Escobar Salazar, vaya a dejar el cargo para ir en busca de la presidencia Municipal de Matamoros, ni el hecho de que el director general de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración Mario Gómez, se haya cambiado de dependencia, porque su ahora exjefe, Jesús Nader, tiene la posibilidad de ser candidato a la Diputación Federal por Tampico, su tierra natal.

Ahora bien, habría que precisar, que unos cambios son los que se confirmaron casi para concluir esta semana y otros muy diferentes serán los que vendrán en el futuro inmediato, mismos que, sí tendrán que ver con lo político.

Además, hasta pueden incluir titularidades de Delegaciones de las Secretarias del Gobierno Federal, entre ellos Sergio Villarreal Bristol, quien, con el gusto del mundo dejaría la oficina de SEDATU que le heredó el dirigente de su partido, el PRI, Sergio Guajardo Maldonado, para ser nominado como candidato a diputado federal de Tampico, ya que, el sueño de sus sueños, alcaldía porteña tendrá que esperar tres años más, por la intención de que la maestra Magdalena Peraza Guerra, pueda contar con la autorización de reelegirse.

Los otros.

Al parecer, las cuentas del Buen Fin, del cual ya se cumplió una semana, no fueron las esperadas, respecto a la cantidad monetaria de las ventas, sin embargo, el volumen representó una cifra mayor, por tanto, se mantiene la versión de que fueron buenas, no le hace que no se alcanzaran las cifras previstas.

El caso es que, los comerciantes que representa en la localidad, Juan Carlos González Alanís, creen haber cumplido con su objetivo de apoyar la economía de las familias del centro de Tamaulipas y los consumidores, están contentos porque aprovecharon las ofertas y se hicieron de bienes ya sea de consumo o para mejorar la calidad de vida de sus familias.

En Matamoros corrió la versión de que, una vez que el Diputado Baltazar Hinojosa Ochoa se entrevistó con el director General de AEROMEXICO, se produjo el acuerdo necesario para evitar la cancelación de la ruta a la Ciudad de México.

Todo mundo ya daba por hecho de que Matamoros se queda sin conexión aérea, de ahí que la reacción positiva de grupos empresariales y de personas en lo individual, no se hizo esperar y agradecieron al Legislador que haya intervenido con los directivos de la empresa aérea del país.

Excelente ejemplo de un buen padre hacia una hija el que dio el Diputado Ramiro Salazar Rodríguez, al indicar que su hija llevó a cabo un manejo correcto de los dineros del municipio de Matamoros, el trienio pasado, cuando le tocó llevar las riendas del Ayuntamiento, por tanto, las dudas que hay en el Congreso del Estado, sobre las cuentas públicas, serán resueltas con los datos generados por su hija Leticia Salazar Vázquez, durante el trabajo realizado a favor de los matamorenses con las siglas del PAN.

Para aprovechar las modalidades de la Legislación Electoral de Tamaulipas, la expriísta Nayma Balquiarena Pérez, registró su precandidatura a la presidencia municipal de Victoria, como independiente y, eso sí, bien respaldada por organizaciones que por muchos años manejan grupos sociales en la región centro de la entidad, como es el caso de Guillermo Gutiérrez Riestra.

Desde hace tiempo ella había exteriorizado su deseo de buscar la candidatura por esa vía, aunque, en el camino, se encontró con algunos ofrecimientos de partidos, que, obvio, no le llamaron la atención y mantuvo su proyecto de lograr una candidatura independiente, de la que ya está más cerca, porque estudió a la perfección todo lo que tiene que hacer para cumplirle al IETAM.

Desde luego este tipo de incursiones en la política no son de resultados automáticos, se tiene que trabajar y mucho, con creatividad, contacto con la gente y asegurar el respaldo de los ciudadanos cuyas firmas serán básicas para alcanzar la postulación, que es el punto de partida para la competencia en las urnas en las votaciones del primero de julio venidero.