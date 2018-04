            < Los reprobados en el debate dominical

PRESENCIA

1.- Hace unos días Rubén Moreira, Secretario de Organización del CEN del PRI, dio la orden de retirar de la galería de fotos de los presidentes del Tricolor estatal de Coahuila, a exmilitantes que ahora están en otros partidos; incluso dijo que las lanzaran a la calle por la ventana. Uno no puede dejar de preguntarse hasta cuando la foto de Tomás Yarrington Ruvalcaba seguirá colgada en el lobby del Comité Directivo Estatal.

El exgobernador Yarrington ayer compareció vergonzozamente encadenado de pies y manos en la Corte Federal de Browsvillw, Texas. Él no habrá cambiado de partido, pero le ha hecho y le sigue haciendo daño al Tricolor, mucho más, que los que se retiraron para no ser salpicados por el desprestigio y poner a salvo el capital político que formaron a lo largo de los años, o por no ver trucada su carrera política.

Habrá quienes digan que quitar una foto es cortar un tramo de la historia del partido en Tamaulipas, pero tenerlas ahí es signo de aceptación, bien puede quedarse el marco vacío y sin nombre, sólo con las fechas.

En Tamaulipas el PRI ha sido muy tolerante al dejar en su galería la foto de personajes que incluso buscaron algún puesto de elección popular por otros partidos, y no es en alusión a Toño Martínez Torres, que “haiga sido como haiga sido” regresó al redir, hay otros que por diferentes razones ya no debieran de figurar ahí por traidores o por corruptos.

Es el momento de que el PRI ponga en marcha la barredora. ¿Por qué en Coahuila si, y en Tamaulipas no?

2.- En Tampico conforme avanza el calendario el ambiente electoral se calienta más. Chucho Nader ya acreditado como candidato por la autoridad electoral, lanzó declaraciones que anuncia barruntos de tormenta en la arena Tricolor, porque no será fácil para su oponente del PRI, Magdalena Peraza trabajar una zona donde ya se observa una gran operación política de territorio por parte del PAN y que hoy ponen al abanderado del Frente por México como favorito en el ambiente porteño.

Cuando Nader Nasrallah anuncia puertas abiertas y campaña incluyente con todos los sectores y liderazgos tampiqueños, se está refiriendo a la suma que ha logrado su partido en los últimos 18 meses de intenso trabajo territorial.

Y es que todos los liderazgos sindicales, empresariales, del sector popular, los que surgen de las colonias, etc, tradicionalmente han sido priístas y hoy la tendencia favorece a Acción Nacional.

Nader ha dicho que busca sumar a su proyecto a todos los sectores, que a partir del próximo 14 de mayo hará una campaña de propuestas con proyectos orientados a propiciar el crecimiento económico y social de Tampico, manifestó que en su horizonte no están los ataques ni las descalificaciones porque nada abonan a la construcción de las condiciones de prosperidad y armonía que se buscan para el Puerto Jaibo.

3.- El Gobierno de Tamaulipas está haciendo esfuerzos ilimitados para integrar y consolidar una Policía Estatal Acreditable, para lo cual la oferta salarial en vigor se encuentra un 35 % por encima de la media nacional, además de otorgar prestaciones que mejoran las condiciones de bienestar de sus familias, principalmente sus hijos.

En esas condiciones el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha girado las instrucciones precisas para que a la brevedad se recluten cuando menos 7 mil elementos más para fortalecer a la institución encargada de velar por la tranquilidad y seguridad de los tamaulipecos.

Debe Usted saber que los Policías de Tamaulipas son los segundos mejor pagados del país, de ello da cuenta el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las entidades federativas que elaboró la Secretaría de Gobernación, los estados que le siguen a nuestra entidad como mejor pagados son Guanajuato con 13 mil 289 pesos, Durango 13 mil 14 pesos y Baja California Sur con 13 mil pesos.

Desde luego el Gobierno del Estado se encarga de proporcionar la capacitación necesaria para cubrir con eficiencia sus responsabilidades, quienes se interesen pueden pedir información al 01 800 1222 336, ahí les orientarán sobre los pasos a seguir para ingresar a la Escuela de Capacitación de Policías Estatales.

4.- Dolió más de lo que se esperaba los señalamientos de los precandidatos presidenciables Ricardo Anaya, Pepe Meade y El Bronco en torno a la “posible amnistía” ofrecida por López Obrador a delincuentes. La mayor parte de la artillería adversaria se centró en ese punto y este lunes hubo necesidad de que Ricardo Monreal saliera a defenderlo a través de un video de Youtube redireccionando el mensaje, ahora contra la Ley de Seguridad Interior acuñada por el gobierno priista

Pero hay otro dardo que no tarda en hacer sangrar la herida, se trata de los tres departamentos que AMLO aseguró en proyección nacional que no eran de su propiedad, incluso dijo que si existían se los regalaba (a su acusador Meade). Resulta que terminado el debate, la presidenta de MORENA, Yeidckol Pelevnsky dijo también en proyección nacional durante una mesa de pos-debate, que efectivamente Andrés Manuel es propietario de dos, no de tres, departamentos.

Incluso preciso que no son de lujo. Aquí la cuestión es que los omitió en su declaración patrimonial y luego mintió sobre su existencia. No importa el valor de las propiedades, sino que Andrés Manuel ofrece como sus virtudes, “no mentir, no robar, no traicionar”, y con esto ya incumplió la primera.

Este primer debate fue sólo de calentamiento, no hubo nada trascendente como propuesta, nada que no se hubiera dicho antes en spots o en entrevistas. En comunicación verbal el orador consolidado es Anaya, tiene ritmo y le da entonación a sus palabras. Meade sólo tuvo una parte mejor y fue en contenido, cuando habló sobre como cumplir su compromiso de combatir la inseguridad, pero le falta matizar sus palabras, darle fuerza y calor a sus ideas.

En comunicación corporal el único reprobado fue AMLO, cansado, agachado buscando en el pódium las pancartas para apoyar sus ideas y una gran parte del tiempo vimos un rostro adusto, mal encarado, fue notorio que reprimió su enojo. La 2ª reprobada en la expresión verbal fue Margarita, lució a ratos nerviosa, quizá por la defensa que tuvo que hacer de su esposo, cayó en la trampa y se enganchó.

Por su parte Jaime Rodríguez El Bronco tuvo una propuestas bastante original para México, la de cancelar las acciones asistenciales que han sido vistas en otros países como dádivas desalentadoras del trabajo y deterioro de la autoestima, cabe mencionar que él las canceló en Nuevo León. Además de una escalofriante puntada, la de cortar la mano de quienes roban, algo que no procede cuando estamos en tiempos de los Derechos Humanos y bajo la lupa de los organismos internacionales, pero fue una manera de llamar la atención y le abrió un espacio en el pos debate mediático.

El tema de este primer debate era fácil de abordar en la expresión verbal y difícil de resolver en el terreno de los hechos. Pero vendrán otros como el económico y las relaciones exteriores, en los cuales de antemano sabemos quiénes están reprobados.