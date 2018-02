            < “Los tapados” de MORENA

PRESENCIA

1.- El Partido Movimiento Regeneración Nacional más conocido como MORENA está por llevar a la mesa de acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional el resultado de las encuestas realizadas en cada uno de los 9 distritos de Tamaulipas, con las que se definirán quienes serán los candidatos(as) para buscar las diputaciones federales, pero también quienes integrarán la fórmula de abanderados al Senado de la República, eso reportan versiones oficiales.

La revisión de la aceptación y/o conocimiento de los nombres de Felipe Garza Narváez, Américo Villarreal Anaya, José Ramón Gómez Leal para la Cámara Alta, por citar los más conocidos, será examinado distrito por distrito, de acuerdo a lo trascendido.

La realidad es que hay gran hermetismo por el procedimiento, el mismo que han utilizado para medir los bonos de Andrés Manuel López Obrador que sigue en el top y en eso no sólo coinciden las encuestas sino que además lo aceptan sus dos adversarios a la Presidencia de la República cada vez que son cercados en torno a sus respectivos crecimientos, el cual lo miden respecto a cuantos puntos los separan del Peje.

Regresando al tema local sin lugar a dudas es Felipe Garza Narváez el más conocidos, el que tiene mayor presencia en videos de You Tube, eso significa circular por las redes, amén de entrevistas televisivas y medios impresos de reconocida presencia, donde el susodicho se maneja con desenvolvimiento y conocimiento de los temas abordados. Hay mucha información desde su desempeño en el Congreso del Estado con los temas de la época.

En un rastreo por la red, observamos que Felipe, no hace menos a ningún medio de comunicación, incluyendo los llamados <alternativos> que son proveedores de información independientes y que por lo mismo son más cercanos a los ciudadanos.

Le sigue aunque con menos presencia en medios de comunicación masivos, el reynosense José Ramón Gómez Leal. Entre los contenidos de éste, se encuentran su participación como independiente y los conflictos que en diferentes tiempos ha enfrentado para lograr candidaturas, su breve paso como regidor y no hay nada entorno a sus participaciones como diputado local; si en cambio su eventual detención en el lado americano aunque muy breve, por incidente automovilístico. Él trabaja con los likes de Facebook y tiene 132 mil 702 y más de 60 mil seguidores.

Por lo que respecta al Dr. Américo Villarreal Anaya, los buscadores de información proveen contenidos sobre su desempeño como Subsecretario de Salud Pública del Gobierno de Tamaulipas.

En cuanto a curriculum, es un tema del que no se han preocupado por subirlo ninguno de los tres a las enciclopedias virtuales. En el caso de Garza Narváez y Gómez Leal aparece únicamente lo que escuetamente el Congreso del Estado elaboró siendo diputados.

De Américo cuando Usted teclea en google lo primero que aparece es “hijo del gobernador Américo Villarreal”, algo de lo que debe sentirse muy orgulloso, pero es importante hacer visible su propia historia, porque la debe tener como profesionista en lo privado y su desempeño en la función pública.

Al margen de las encuestas que a estas alturas ya debe tener concluidas MORENA, no nos cabe duda que el mejor posicionado es Felipe Garza Narváez, por su larga permanencia en el escenario público que le proporciona conocimientos para opinar en torno a la agenda estatal y nacional, amén de su innegable experiencia en la comunicación, aunque no es uno de los méritos que al le guste presumir.

2.- En cuanto al tema de la equidad, MORENA parece tener encriptado los nombres que conforman la cuota del 50 % de mujeres que le marca la ley. Sólo está visible la posible candidatura de Rosa María Muela por Tampico, las dos primas de Andrés Manuel en la zona sur, Josefina y Úrsula Mojica Obrador que en diferentes momentos han entrado en conflicto con dirigentes del partido, se ha dicho que no jugarán para ninguna posición, pero es una versión vieja, que pudiera modificarse.

La cuestión es que MORENA dice que las candidaturas se decidirán por encuestas pero las cartas están tapadas, nadie sabe quiénes son sobre todo “las evaluadas”. Se sabe que tiene más de 180 solicitudes, 152 entraron por el Comité Directivo Estatal y las restantes son invitaciones directas de AMLO a tamaulipecos. En esas cifras van candidaturas para alcaldes y diputados federales.

Sin duda MORENA le sabe mucho al juego del “tapadismo”, arte que aprendió en sus tiempos de priista.

EL LEÓN NO ES COMO LO PINTAN.- Es todavía peor. La frase viene como anillo al dedo para los precandidatos independientes que no lograron recolectar las firmas que por Ley les solicita el IETAM para poder participar en las contiendas municipales. El papel más triste fue el que jugaron Geovanni Barrios Moreno y Pedro Castorena González, ambos de Reynosa, quienes no lograron reunir ni siquiera el 10 por ciento de los 14 mil 831 apoyos que corresponden en ese punto geográfico, el más poblado de Tamaulipas.

Y es que no sólo se trata del número de rúbricas, sino que estas provengan del 50 % más uno de los seccionales. Al margen de lo extenso del terreno y alto número de apoyos ciudadanos, la realidad es que ambos personajes no se esforzaron, pensaron que era fácil lograrlo, dado que José Ramón Gómez Leal en 2016 obtuvo las suficientes firmas y fue candidato, posteriormente alcanzó una buena votación aunque no ganó.

Giovanni Francesco Barrios Moreno, montado en una sociedad civil que fundó a raíz del secuestro de su hijo (de 17 años) en 2008, pensó que su lucha por la búsqueda de personas desparecidas y defensa de los Derechos Humanos le haría fácil la batalla, pero no fue así, apenas logro el 9.15 %.

También en Reynosa a Pedro Castorena González, le fue peor sus números se estancaron casi desde la segunda semana y apenas si logró el 6 %. Él se dedica a la publicidad y a la mercadotécnica política, ha prestado asesoría a una treintena de campañas publicitarias. Era panista pero perdió la elección interna y renunció al PAN, luego fue candidato a diputado federal por el principio de mayoría bajo las siglas del PVEM en el 2015, tampoco tuvo éxito.

Lo lamentable es que tres días antes de concluir el plazo los dos lanzaron declaraciones para anunciar su retirada de la contienda y culpar a la aplicación que les proporcionó el IETAM porque de acuerdo a sus apreciaciones tuvo parte de culpa de sus bajos rendimientos.

3.- Sin embargo el 70 % de los participantes si les funcionó la aplicación y alcanzaron el número de firmas que les correspondía de acuerdo al 1% de la lista nominal. Y el porcentaje puede aumentar en el corte final.

Los resultados generales de la modalidad de Independientes, hasta ayer el portal del IETAM reportó que de los 21 aspirantes que aparecen 14 lograron cubrir la meta que tenían asignada. Posiblemente los dos precandidatos que no aparecen en el sitio oficial, que corresponden a Llera y Burgos, también habrán cumplido con la cuota de firmas, dado que son municipios pequeños y en el primer caso es reelección.

De tal manera que estamos hablando de que el 70 % lo habrá logrado. Los aspirantes de Llera y Burgos no aparecen en el portal porque fueron autorizados a presentar sus acreditaciones de manera impresa y no por la vía digital.

Victoria lleva dos candidatos independientes, Héctor David Ruiz Tamayo y Nayma Karina Balquiarena Pérez. Otros municipios que llevan dos independientes son: Nuevo Laredo, Mante y Rio Bravo; Matamoros, Madero, San Fernando, Tula y Padilla llevan un solo candidato de esta modalidad.

El tema da para analizarse con profundidad, con miras de mejorar los procedimientos.