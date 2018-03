EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LOS TORRE

La fotografía donde aparecen Xicoténcatl González Uresti, Luis Torre Aliyán y Mario Alberto Ramos Taméz es pretexto para comentarles lo siguiente.

Que al tío de Luis Torre Aliyán lo ha buscado MORENA para que sea candidato a diputado federal por ese partido en el distrito 05 con cabecera en Ciudad Victoria.

Su tío es nada menos que Torre Azul ¿lo recuerdan?, sí, fue aquel candidato a diputado federal del PAN de nombre Óscar Javier Torre Gómez.

Torre Azul (su lema de campaña) se enfrentó en las urnas a su primo Rodolfo Torre Cantú, y ganó este último. Aquella pelea electoral fue en el sexenio de Eugenio Hernández Flores.

Hoy su sobrino Luis Torre Aliyán, un joven con futuro político prometedor, sale de la Coparmex y se va a la contienda electoral con el PAN, a pesar de que su tío Egidio Torre Cantú fue gobernador por el PRI hace apenas un año y medio.

Y que su primo, Carlos Morris Torre, es actualmente diputado local del priísmo que aún sobrevive a la sequía de recursos económicos y a tanta traición en sus filas.

De tal modo que no se sorprenda si ven en la siguiente contienda electoral a dos Torre “correr” en la autopista electoral por distintos partido políticos.

Y hablando de fotografías, les comento también que el que se la está pasando de rechupete es nada menos que Ricardo Gamundi Rosas un personaje político muy oscuro del sexenio de Geño Hernández.

Y es que alguien hizo circular una fotografía donde aparece el ex presidente del PRI Tamaulipas y el principal asesor político del gobernador que ahora está preso en el penal de la capital de Tamaulipas.

En esa foto, atrás de Ricardo Gamundi y las personas que le acompañan se puede ver una construcción tipo victoriana y él estirando su brazo derecho y sosteniendo un selfie stick para la foto del recuerdo.

Se le ve sonriendo a Ricardo Gamundi, se ve que se la pasa fregón, gastando sus ganancias políticas. Y esa imagen contrasta con la que sacaron de Eugenio Hernández Flores en la cárcel donde se le ve muy demacrado, flaco.

Lo que es la vida, mientras ambos disfrutaron de las mieles del poder y del dinero público en “gastos de representación”, hoy solo Geño está en la cárcel y Gamundi se pasea en Canadá.

Y digo Canadá porque la leyenda escrita en la fotografía que hicieron circular así lo dice. Qué giros tiene la vida…qué pensarán los familiares del ex gobernador Eugenio Hernández al ver que este se encuentra tras las rejas y su ex empleado se la pasa viajando.

Finalmente les cuento que en Brownsville, Texas han visto ya dos veces a dos personajes matamorense echándose un cafecito.

¿Y eso que tiene de malo? ¡Nada! Pero llama la atención porque los nombres de los comensales son Carlos García González y Daniel Sampayo Sánchez.

El primero panista y candidato a presidente municipal de Matamoros y el segundo priísta y que ha estado tocando puertas en distintos partidos políticos como MORENA, pero no lo han dejado entrar hasta el momento.

Nadie puede decir que Daniel Sampayo no tiene capital político, por lo que si hace alianza electoral con el PAN en Matamoros (¿a cambio de qué?) para llevar a la alcaldía a Carlos García, será una noticia que le amargará al alcalde Chuchín de la Garza que quiere reelegirse, pero que no erradica las malas prácticas de sus hijos dentro de palacio municipal.

MAQUIAVELITO

…”No quiero un candidato perfecto, pero quiero unos candidatos mucho mejores de los que hay, por Dios Santo. Gente inculta, gente que maltrata el español a la menor provocación, gente que no tiene un proyecto de cultura, que es una de las grandes cosas que hay en este país, un proyecto claro, un proyecto no demagógico, un proyecto bien perfilado para que no perdamos todo lo que buenamente hemos ganado a pesar de la corrupción”: David Huerta, escritor.

