RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Los transportistas, sin aumento al pasaje y con sanciones

Los concesionarios del transporte público urbano no están en condiciones de exigir aumento al precio del pasaje, porque no han cumplido con la modernización y continúan brindando pésimo servicio con unidades chatarra que representan un riesgo para la vida de los usuarios.

Po ello, el Gobierno Estatal, no debe ceder a presiones, chantajes ni amenazas de los transportistas y proceder a la aplicación de la ley, iniciando con sancionar a todos aquellos que paren labores y dejen sin el servicio a la población, como lo hicieron concesionarios de la zona sur de Tamaulipas.

Es cierto, los precios de las gasolinas han sufrido incrementos y ven mermadas sus ganancias, pero la solución inmediata no es demandar aumento urgente a la tarifa para cargárselo al pueblo, sino primero deben protestar y exigir al Gobierno Federal, frene los constantes incrementos al costo de los combustibles o en su caso pedirle un subsidio para cubrir los gastos de operación.

No es con acciones que afectan a la sociedad como se resuelven sus demandas, es a través del diálogo y acuerdo con las autoridades, para buscar alternativas de solución que los ayude a comprar las gasolinas y el mantenimiento de las unidades.

Para empezar, no han cumplido con modernizar sus vehículos y lo cual se les ha exigido desde hace varios sexenios gubernamentales, no han capacitado a sus choferes para mejorar la atención al público y conducir con responsabilidad, pues siguen manejando a velocidad inmoderada y contestando el celular, no usan uniforme y el trato al usuario es pésimo, ante esto, se considera que no merecen la alza a la tarifa.

Con el precio del pasaje que aplican les alcanza para cubrir gastos, sin embargo, su mala administración del dinero impide les arroje ganancia para pagar sus diversos gastos.

El gobierno estatal debería sancionar a quienes dejen de prestar el servicio, pues no se puede dejar sin el medio de transporte a la población, porque la afectan en sus compromisos educativos, laborales, de negocios, en el hogar, empresariales y otro tipo de actividades que generan improductividad y retraso.

El gobierno del Estado que encabeza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, expresó su compromiso de reunirse con los transportistas para atenderlos.

El secretario general de Gobierno, Cesar Verastegui Ostos, aseguró que el Gobierno del estado, atenderá a los concesionarios del transporte público de la zona sur de la entidad y que en el transcurso de esta semana se reunirá con este sector con el objeto de darle una solución.

La autoridad estatal les presentará un programa de subsidios que puedan amortiguar los costos generados del aumento a los precios de la gasolina y así no se perjudique a la sociedad.

El funcionario dejó claro que no se autorizará aumento a las tarifas, toda vez que es un compromiso plasmado por el gobernador Cabeza de Vaca, con los tamaulipecos y porque además se está priorizando las condiciones económicas de la ciudadanía.

Con ello, el Gobernador, reitera su compromiso y determinación de proteger la economía de la población y respaldar acciones para que el servicio de transporte público se brinde a todos los sectores de la sociedad.

Cambiando de tema, el doctor Felipe Garza Narváez, morderá la mano de quien durante mucho tiempo le dio de comer, lo vistió y utilizó para elevar su poder económico y se sumará a la lista de priistas traidores, desleales y malagradecidos, al anunciar su repentina renuncia a las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Personas como Garza Narváez, quien durante más de 30 años usó la bandera del PRI, y que llegó a ocupar importantes puestos de elección popular y dentro de la administración pública estatal y municipal, no vale la pena mandarlas al infierno, porque hasta el diablo las devuelve y habrá de pagar las consecuencias, pues quien muerde la mano del que lo alimenta normalmente lame la bota del que los patea.

Juzgue usted, si no es malagradecido, si deserta del PRI, pues fue tres veces diputado local de mayoría relativa, presidente del Congreso de Tamaulipas, ex director de Relaciones Públicas del Gobierno Estatal, ex aspirante a la Alcaldía de Victoria y a diputado federal.

Delegado de la PROFECO, coordinador de la campaña del ex candidato del PRI a la Gubernatura, Baltazar Hinojosa Ochoa, delegado de la CNOP, entre otros importantes puestos que le generaron una buena vida, dinero y un envidiable patrimonio, pero además utilizando el poder y abusando de la amistad, ha logrado remunerables empleos para su familia.

El motivo de abandonar al PRI, no lo ha precisado ni hecho público, pero en lo oscurito expresó no estar de acuerdo en que la dirigencia estatal del instituto tricolor este en manos de las personas que actualmente lo dirigen y que lo llevan a la sepultura política.

Anunció que este miércoles en conferencia con los medos de comunicación informará los motivos de su renuncia, para luego entregar el documento en el Comité Directivo Estatal, en el que dará a conocer su decisión.

Garza Narváez, enfrentará cuestionamientos de los periodistas, sobre si apoyará a Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA, si se integrará al PAN o buscará militar en otro partido político o si simplemente dejará la política por motivos personales y se irá a su rancho a descansar.

En fin, como dicen en el rancho: “no porque se muere un chivo, se muere todo el ganado”, pues nadie es indispensable. Seguramente la dirigencia estatal priista saldrá a decir que la renuncia de Felipe Garza, no tiene trascendencia, que es un militante más que ha decidido irse y que su salida no afecta al partido.

No cabe duda que no buscan curar las heridas del PRI, sino sepultarlo políticamente y si no le urgen a la renovación de la dirigencia estatal, esto habrá de suceder.

En otro asunto, el ex presidente del Congreso de Tamaulipas y Presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales A. C., Ramiro Ramos Salinas, informó que legisladores de las diferentes fuerzas políticas de todo el país se reunirán en Campeche, los días 27 y 28 de abril.

De acuerdo a la agenda, los diputados participarán en la Décima Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales A. C (COPECOL), con diversos temas, entre los que destacan la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, la reforma en materia de justicia ciudadana y gobernabilidad ante la austeridad.

En este evento encabezado por Ramos Salinas y al que se invitó al Secretario de Gobernación , Miguel Ángel Osorio Chong y al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, surgirá el análisis, debate e intercambiarán opiniones en las diferentes mesas de trabajo, paneles y conferencias.

Resalta la Conferencia “Los Desafíos de las Entidades Federativas”, “Los Nuevos Retos de la Migración en México” y “Los Retos del Desarrollo Económico en México” y abordarán lo relativo a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción.

El dato: Los robos en las escuelas son muy frecuentes y debe investigarse a fondo y encontrar a los verdaderos responsables, pues se ha alejado la confianza en los directivos y profesores y así tener la certeza que el hurto no lo perpetró personal de la misma institución educativa.

Correo: jrdelasota@hotmail.com