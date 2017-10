T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LOS VALDEZ BALBOA y GARZA, “EN LA MIRA DE LA JUSTICIA”

ERA LÓGICO y lo hemos dicho de manera reiterada, el Congreso de Tamaulipas, no podía dejar a la deriva los probables rasgos de corrupción e impunidad en los que, por obviedad, están seriamente inmersos o comprometidos Los VALDES BALBOA Y VALDEZ GARZA “Padre e hijo”, tema por el cual el Diputado por Reynosa JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “Chuma”, de manera categórica, pero además tajante y sin cortapisas, ha anunciado que, “El Congreso va por este par de empresarios” los que, desde el año 2010, han hecho fabulosos negocios, que a groso modo rebasan los 2 mil 400 millones de pesos, Esto gracias al EX GOBERNADOR EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES. Y por tanto, no se duda que este par de empresarios victorenses, “tengan que hacerle compañía” al ex gobernador tamaulipeco.

POR ESTE importante motivo, los señores ANTONIO CARLOS Y PEDRO LUIS, tendrán que comparecer ante la autoridad que los reclame, para que justifiquen “los cobros millonarios presuntamente ilegales” que ambos han venido haciendo por el concepto de renta del terreno, en el cual inexplicablemente el Gobierno del ahora procesado EUGENIO HERNANDEZ FLORES, acordó construir “los costosos edificios del Parque Bicentenario”, por cuyo arrendamiento “los Valdez Balboa y Valdez Garza, anualmente cobraban 410 millones de pesos”, cuya cuestión en mi punto de vista, refleja o deja entrever uno más de los turbios negocios del ex mandatario tamaulipeco.

ESTE TEMA que por lógica, “no podía quedarse a la deriva o al olvido”, aparte del millonario cobro por renta del terreno, habrá de arrojar “a boca de jarro” los montos millonarios de inversión que, el Gobierno de Hernández Flores, hizo por la construcción de cada uno de los edificios, donde actualmente operan “La Torre de Gobierno”, “el Parque Ferial”, “el Registro Civil”, “el Poliforum”, “la Oficina Fiscal” y “el Congreso del Estado”.

PARA ELLO, dijo el Diputado Moreno Ibarra que, “se pedirán cuentas a Antonio Carlos Valdez Balboa y a Pedro Luis Valdez Garza, propietarios de la empresa constructora denominada “THOE-S.A. de C.V.” porque “estos se han embutido” los referidos 2,460 millones de pesos, detalle por el cual los referidos empresarios de la construcción, tendrán PRIMERO que nada, demostrar ser propietarios el terreno donde está “El parque Bicentenario” y SEGUNDO expliquen bajo que conceptos o acuerdos en el Gobierno de Eugenio Hernández Flores, “se obró por construir con dinero del pueblo, los referidos inmuebles”, porque simplemente “es increíble e incluso inexplicable que, alguien quiera construir en terreno ajeno”. Y saber también si fueron ellos mismos, los que construyeron las atractivas obras, cuyos montos millonarios en global, tendrán que ir saliendo a la luz pública. Porque temas tan interesantes como este, naturalmente, no pueden quedarse “en el baúl de los olvidos o de los recuerdos”.

POR TAL MOTIVO, el Congreso de Tamaulipas que preside el Diputado Presidente CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, ya está tomando cartas en este asunto que a todas luces es de suma importancia. Y por ello, el Diputado JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “Chuma” Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, ha dado a conocer “ESTA NOTICIA BOMBA”, la que por obviedad, ya está causando enorme revuelo político en todo el estado, porque “en todo este mar de números”, se vislumbran los rasgos de corrupción e impunidad que se gestaron en los Gobiernos pasados y de ahí la importancia de que, “acciones como estas, sean profundamente escudriñadas y no se queden a la deriva”, como ocurría en el pasado inmediato.

PUES DE QUE, “hay irregularidades en todo este embrollo de inversión financiera” no se tiene la menor duda, destacó candente el Diputado Moreno Ibarra, quien tajante enmarcó que, “no habrá de darse ni un solo paso atrás en torno a este interesante tema”, el cual ha venido llamando poderosamente la atención, porque repito y reitero “nadie se explica” lo de la millonaria inversión que se hizo en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, en un terreno irregular, (porque aducen que no cuenta con escrituras), pero presuntamente pertenece “los Valdez Balboa y Valdez Garza”, que son parientes del hoy ex gobernador recluido en prisión.

Y COMO ADUCE el Diputado “Chuma”, que Antonio Carlos Valdez Balboa y Pedro Luis Valdez Garza, expliquen de qué forma, ellos, concretaron la negociación de los 410 millones de pesos anuales con el Gobierno y a la vez expongan como se licitaron las obras del PARQUE BICENTENARIO y saber incluso, si todo eso, fue aprobado por el Congreso en el Gobierno de Eugenio Hernández Flores y avalado también por la Secretaria de Hacienda del Estado, de cuya cuestión los propietarios de la empresa constructora THOE-S.A. DE C.V., deberán contar con la documentación respectiva y probar si hicieron de manera legal las millonarias obras desarrolladas en el Parque Bicentenario, tema que, desde hace años, ha sido ampliamente cuestionado.

PARA CONCLUIR, les diré que, “los potenciales empresarios de la rama de la construcción Antonio Carlos y Pedro Luis Valdez Balboa y Valdez Garza, hoy están ante un serio problema de corrupción e impunidad, y consecuentemente “ANTE SERIO DILEMA JUDICIAL”, cuya cuestión ya se veía venir, porque este estruendoso escándalo millonario del Parque Bicentenario, “era un secreto a voces” en los Gobiernos el PRI, tema que de ser profundamente escudriñado por el actual Gobierno de Tamaulipas, HABRÁN DE SALIR A LA LUZ PÚBLICAS, “OTRAS MUCHAS CARAS” que son o fueron actores y cómplices de este artero atraco millonario. Y sino: “Pal baile vamos”, porque repito y reitero que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx