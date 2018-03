David Ed Castellanos Terán

Los valores Margarita, los valores

“Si de culpas hablamos” Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, claro que tiene cierto porcentaje de culpa, es cómplice, pero la ley la exonera de toda responsabilidad y encubrimiento solo por ser la cónyuge del artífice de una estrategia fallida contra el narcotráfico que ensangrentó a toda una nación. Margarita Zavala quiere ser la candidata que de la campanada, pero parece más una comparsa, una bisagra.

Jurídicamente en el excluyente de responsabilidad de acuerdo con el artículo 443.- No se impondrá sanción al que oculte al acusado de un delito o los efectos, objetos, o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando lo hiciere por un interés lícito y no se empleare algún medio delictuoso, siempre que se trate de:

I.- Sus ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, adoptantes o adoptados;

II.- Su cónyuge o parientes colaterales o por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y

III.- Los que estén ligados con el acusado por respeto, gratitud, estrecha amistad o afecto íntimo.

Así que para muchos Margarita será inocente ante la ley, pero carga con una culpa moral, que la inhabilita para aspirar a cargos de elección popular, pues el engaño no se puede ocultar pese a poner su carita de ángel.

Hace ya diez años que en México vivimos emproblemados a muerte contra un régimen de poder existente desde hace muchos ayeres, por más que pretendan vendernos la idea de que van a acabar con el crimen organizado, será difícil, claro, más complicado es creerlas ahora en este nuevo proceso electoral.

Esa absurda guerra contra el narcotráfico tiene por lo menos en Tamaulipas a 721 niños en situación de orfandad, mismos que son atendidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presidido por la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, quien en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social, realiza un trabajo coordinado para apoyar a estos niños tamaulipecos, víctimas indirectas del primer capítulo del calderonismo, régimen que busca su continuidad oficiosa con Margarita Zavala.

Pero esa dolorosa cifra de más de 700 niños huérfanos, podría ampliarse con unos 300 más, que a través de sus abuelos o tutores pretenden ser incluidos en el programa emprendido por el sistema DIF Tamaulipas, sin embargo, se mantiene en lista de espera, ya que requieren de una serie de documentos, además de validar un análisis estratégico realizado por el DIF, entre los inconvenientes que frenan este proceso individual de cada infante, se debe a que no cuentan con el acta de defunción de sus padres.

No es fácil atender este tema tan delicado, la señora Mariana y su equipo de trabajo deben hacer cuestionamientos naturalmente sensibles para enterarse del entorno absoluto de cada huérfano, saber dónde y con quién viven, el tipo de vida que llevan actualmente y sus complejidades para poder ayudarlos, ya sea con sus estudios y/o terapia psicológica.

En entrevista la presidenta del DIF Tamaulipas, explicó que por circunstancias diversas, la mayoría de los niños están bajo el cuidado de sus abuelos o hermanos mayores y aunque son menos los huérfanos bajo la tutoría de sus tíos, lo delicado del tema es que son víctimas de la violencia que se vivió con gran intensidad en esta entidad durante los últimos diez años; la intención del gobierno tamaulipeco es ofrecerles un camino con oportunidades, ilusiones y anhelos, que los haga adultos y personas de bien para un México próspero.

“Queremos trabajar con ellos, que ahora sí puedan superar este trauma y que el día de mañana no quieran cobrar venganza, sino que lo puedan perdonar y bueno sabemos que se oye fácil porque no estamos en sus zapatos, pero sabemos que lo vamos a lograr y queremos que con esto los niños puedan salir adelante y que el DIF Tamaulipas no los dejará solos”, añadió Mariana Gómez, presidenta del DIF Tamaulipas.

San Fernando, Ciudad Victoria y Reynosa, son los municipios donde se registró el mayor número de niños en orfandad, precisamente el martes de esta semana, el gobernador de la entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció el arranque de la segunda etapa del plan “Unidos por Reynosa”, donde se invierten 800 millones de pesos para combatir las causas del delito y mejorar la calidad de vida de las familias.

Con la ampliación del programa, el gobernador Cabeza de Vaca, logró la participación de 17 dependencias con 65 programas, ampliando la cobertura de atención de 2 a 3 polígonos, para sumar un total de 83 colonias en las que habitan más de 220 mil personas.

