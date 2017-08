EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Luebbert se rebela y detona el 2018

¿Qué sucedió con la relación institucional SERGIO GUAJARDO-OSCAR LUEBBERT entre el sábado 26 de agosto y el lunes 28?

¿Qué obligó al ex alcalde de Reynosa a modificar radicalmente el tono de su discurso, al grado de emplazar al flamante dirigente priista a ejercer una política incluyente, so riesgo de arrancar desde ahora una campaña por su sucesión, cuyo interinato concluye este 15 de diciembre?

Solo ellos saben.

Pero, de entrada, existe la presunción de que las negociaciones que emprendió LUEBBERT para obtener el 40 por ciento de las carteras del Comité Directivo estatal, fracasaron.

Y estalló de rabia, porque del discurso terso y aprobatorio que pronunció ante los reporteros victorenses poco después de su derrota -hasta dijo que la elección “me dejó un buen sabor de boca”-, pasó al enjuiciamiento severo, a la diatriba, a la denuncia.

A ras de territorio se rumora que las pretensiones de LUEBBERT no hallaron eco en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mientras otras versiones apuntan que fue el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien impuso un veto a las exigencias del ex senador.

¿Cuál es la realidad de las cosas?

Solo OSCAR y SERGIO lo saben, pero LUEBBERT volvió a atrincherarse en su espacio de confort, Reynosa, para dirigir desde allí una estrategia rumbo al 2018, que inició aparentemente, con la operación política para impulsar al ex regidor GUSTAVO RICO DE SARO hacia la presidencia del Comité municipal del PRI.

¿Prosperará esa promoción, cuando el liderazgo de OSCAR salió muy abollado del proceso de sucesión estatal?

LUEBBERT anunció que encabezará al interior del PRI una Corriente crítica, pero ¿concitará el apoyo y la solidaridad del resto de los grupos, habida cuenta de que después de su derrota se redujo su influencia?

En un comunicado distribuido en redes, OSCAR argumenta haber ganado la elección en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Madero, que representan el 70 por ciento del Estado:

“O sea -argumenta OSCAR- la suma de nuestros votos nos da representación en el 42 por ciento del Consejo. Ojalá que la inclusión del CDE nos diera posibilidad de proponer funcionarios de todas las regiones en esta proporción, y no solo del haya representantes del comité de Victoria”.

Y añade:

“Exigimos que el CDE realmente represente el peso de cada municipio y región”.

Pide más:

“Y respecto a la integración de los Comités municipales, que sean decididos en cada municipio, para evitar injerencias externas”.

“Proponemos reconstruir el partido a través de recuperar municipalidades y de ahí, distritos y senadurías, y la Presidencia de la república”.

Y concluye:

“Solo así habrá inclusión, respeto a la militancia de los municipios y posibilidad de recuperarlos: Vamos por un PRI incluyente y competitivo”.

Pero, amaga:

“El presidente sustituto termina su mandato el 15 de diciembre, junto con la Secretaria general. Si no hacen campaña incluyente, iniciaremos desde hoy su cambio del CDE a partir del 16 de diciembre del 2017”.

GUAJARDO, DE GIRA

Y mientras OSCAR se rebela en Reynosa y crea condiciones para controlar el PRI municipal a través de un propio, el flamante presidente del CDE, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, arranca hoy en Matamoros una gira de gratitud y acercamiento con la estructura política del PRI.

GUAJARDO ofrecerá este mediodía una conferencia de prensa en el edificio del Comité municipal del PRI en Matamoros, y hoy mismo, cenará con la Clase Política matamorense, a efecto de ir trazando las estrategias de acción, en un momento en que los tiempos electorales están encima y debe reestructurar pronto los Comités municipales, a efecto de examinar perfiles y postular candidatos a los 9 distritos federales electorales y los 43 Ayuntamientos.

Y mañana viernes, GUAJARDO estará en Reynosa, en su segundo día de gira, tras haberse entrevistado en México con la dirigencia nacional de su partido, aparentemente acompañado por OSCAR LUEBBERT y ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

¿En qué terminará todo esto?

¿Quiere LUEBBERT obtener candidaturas para los suyos?

… Pronto lo sabremos.

Cambio de orientación temática para compartirle que en Matamoros, con más de 92 mil archivos sonoros, entre los que se cuentan la interpretación original del Himno Nacional mexicano y la voz de los ex presidentes Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas del Río, entre otros, la red de fonotecas a nivel nacional, abrió hoy en la Heroica Matamoros, en un hecho que reafirma el respaldo del Presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, a la cultura y la educación de los matamorenses.

La ceremonia de apertura, realizada en las instalaciones del Parque Olímpico, Cultura y Conocimiento, escucharon la voz de Porfirio Díaz, cuando leyó una carta que le escribió a TOMÁS ALBA EDISON, o la voz de Lázaro Cárdenas del Río, en su discurso sobre el tema del petróleo, y otros sonidos que sin duda describen distintas épocas de la vida nacional.

En su intervención, el presidente JESÚS DE LA GARZA, expresó: “Esta es una extraordinaria aportación para Matamoros, el tener acceso a una fuente tan rica e importante de la humanidad, enriquece nuestro acervo, al escuchar voces de personajes tan importantes en la historia de México, como es el caso de Porfirio Díaz, en lo personal, dijo, me impactó”.

En otro tema, la alcaldesa de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, participó con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en la Entrega de Mochilas y Útiles Escolares, Ciclo Escolar 2017-2108, en la escuela primaria, Ignacio Allende, ubicada en la Calle 3, entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, de la colonia Independencia, donde mediante el programa ‘Con Mis Útiles a la Escuela’, los niños de esa comunidad escolar fueron beneficiados para formar parte de los más de 347 mil niños y adolescentes de educación primaria y secundaria que reciben este apoyo.

La niña MELISSA SUJEY RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL, alumna de tercer grado de la escuela primaria, agradeció al Gobierno del Estado la entrega de las mochilas y útiles escolares de los que dio a conocer el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, que en total la inversión que trajo a Reynosa este programa, que se está aplicando en todo Tamaulipas, es superior a los 80 millones de pesos y serán alumnos de los 43 municipios los que sean beneficiados en este Ciclo Escolar 2017-2018.

Ante la presencia de la alcaldesa MAKI ORTIZ, del secretario de Educación del Gobierno de Tamaulipas, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR; de la directora de la escuela Ignacio Allende, CECILIA AURORA SÁNCHEZ VELA; VÍCTOR SÁENZ, jefe de la oficina del gobernador, funcionarios estatales y municipales y miembros del Cabildo local, fueron entregados en el evento los apoyos del programa ‘Con Mis Útiles a la Escuela’ para los niños de esta institución educativa.

A propósito de Reynosa, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en apoyo a la economía de la ciudadanía,que cuenta con el servicio del sistema de agua y drenaje en los diferentes sectores de la ciudad, dio a conocer que se aprobó un 30% de descuentos en el recibo de agua y un 100% en los recargos moratorios con mas de 12 meses.

Por acuerdo del Consejo de administración, su presidenta Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y con el voto de los integrantes del mismo, realizaron este importante acuerdo en favor de los usuarios.

Además de estos descuentos, su gerente general, Ingeniero NÉSTOR GONZÁLEZ MEZA indicó que “Con esta decisión en favor de los usuarios, se podrán recepcionar mayores recursos y aplicarse en la rehabilitación y mejoramiento de las condiciones del sistema de agua y drenaje de la ciudad, siendo esta una oportunidad para la población de acercarse a la COMAPA para abatir el rezago que se tenga en la falta de pago al servicio que realiza al organismo”.

Reiteró el gerente de COMAPA que “a los usuarios cumplidores en su pago oportuno tendrán la oportunidad de participar en la rifa de un carro último modelo cada tres meses a partir de este inicio del mes de septiembre”.

“Serán los usuarios domésticos que se encuentran al corriente en su cuenta de servicio, quienes podrán participar recibiendo un boleto por cada cien pesos que paguen en su recibo”.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el gobierno municipal reiteró su apoyo incondicional a la educación, con la entrega de 77 mil 588 mochilas con útiles escolares y más de 125 mil piezas de uniformes, que van a beneficiar a estudiantes de 292 escuelas públicas de nivel básico.

La entrega simbólica de estos apoyos la realizó el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS, este miércoles en el Polyfórum ubicado en la colonia la Fe, donde se dieron cita estudiantes de 18 escuelas que recibieron mochilas y útiles escolares que utilizarán en este ciclo escolar.

“La educación es el camino que puede hacer que Nuevo Laredo regrese a la alta competencia, a través de la educación podemos tener ciudadanos preparados, motivo por el cual el gobierno le apuesta a este rubro no sólo con el programa Mi Escuela Digna y Moderna, las becas; sino también con esta entrega de útiles y uniformes escolares”, mencionó el alcalde.

Se entregarán 11 mil 894 paquetes de útiles escolares para educación básica, 15 mil 744 para alumnos de primero y segundo grado de primaria, 31 mil 109 a estudiantes de tercero a sexto año y se beneficiará 18 mil 841 jovencitos de secundaria. Esto conjuntamente con los uniformes representan una inversión cercana a los 49 millones de pesos.

“El gobierno ya hizo su tarea, ahora les toca a los niños y maestros hacer buen uso de esto que se compró con recursos públicos pero que va destinado a mejorar las condiciones de niños y niñas de Nuevo Laredo”, enfatizó RIVAS CUÉLLAR.

De otro lado, continuando con la labor de trabajar por un gobierno sensible con la sociedad a través del programa “A Echarle Ganas”, el Ayuntamiento de Río Bravo el cual preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y el Sistema DIF Municipal, que preside la Sra. ROSALVA VIERA de GUAJARDO, continúan entregando beneficios a las instituciones educativas de la localidad con “Pasos Firmes Por La Educación”.

“Trabajando de la mano con mi esposo Juan DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, damos continuidad a la entrega de zapatos, a los niños de diversas escuelas de nuestra localidad, esto con el firme propósito de apoyar a las familias es su economía, sabemos que en estas fecha se tiene muchos gastos con el regreso a clase por ellos hacemos estas acciones que hacemos de corazón”, comento la Presidenta del Sistema DIF, ROSALVA VIERA de GUAJARDO.

Antes de que se me pase, le comparto que la Diputación Permanente del Congreso del Estado, votó a favor diversos asuntos, por los que se busca contribuir con las familias tamaulipecas, evitando pagos elevados del servicio básico de energía, así como otras en materia penal, de violencia contra la mujer y en favor de menores de edad, estableciendo leyes más justas y acorde a sus necesidades, mismas que serán turnadas al Pleno.

El Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, consideró necesario exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsidere y actualice las tarifas de verano de energía eléctrica aplicadas en los Municipios de Tamaulipas y de esta forma evitar afectaciones a la economía familiar.

“En Tamaulipas, la tarifa aplicable en la mayoría de los Municipios es la 1 C, la cual se fija para servicio doméstico en localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, ante ello, los usuarios tamaulipecos, solicitan se reconsidere el cambio de tarifa a la 1 F, la cual es acorde a nuestra temperatura y sensación térmica; es decir, la que verdaderamente percibe nuestro cuerpo”, comentó.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas,(UAT) entregó la primera generación de la Maestría en “Big Data & Business Intelligence”, que se imparte en colaboración con la Universidad de Zaragoza, España y el Corporativo Next International Business School.

La ceremonia realizada en el Centro de Excelencia Campus Victoria, fue encabezada por el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO; con la presencia del Director General de Next International Business School, JOSÉ LOMINCHAR; DE LUIS CERDÁN ORTIZ QUINTANA, Secretario General de Educación de la Embajada de España en México; y del Secretario Académico de la UAT, MARCO AURELIO NAVARRO LEAL.

En su mensaje y luego de entregar las constancias de conclusión del posgrado, el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO resaltó la relevancia de ser la primera generación de especialistas en el manejo de información, y de las nuevas tecnologías para la productividad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.