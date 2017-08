T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LUEBERT: “PALO DADO NI DIOS LO QUITA”

SONORA BOFETADA Y RECHAZO A OSCAR “POR SER MÁS DE LO MISMO”.

ERA LÓGICO, Oscar Luebert Gutiérrez, no podía ganar la elección por la Presidencia del PRI Estatal, porque simple y llanamente la mayoría de la militancia tricolor, está cansada y porque no decirlo “hastiada de más lo mismo” y por ello, a través del voto “secreto y directo”, el sábado pasado los priistas inconformes de Reynosa y de todo Tamaulipas, “le dieron la espalda al ex alcalde de Reynosa”, porque los militantes han despertado de su letargo, conscientes de que el derrotado, de haber ganado “obraría por aglutinar a su mismo equipo, conformado por una serie de actores de muy mala reputación política” y por tal motivo, los votantes, decidieron apoyar y darle el triunfo al matamorense SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quién con marcado respeto y sin distingos, ya ha hecho patente su agradecimiento a los delegados, a los que, les ha reiterado de manera solidaria “no defraudarlos”. Y Por tanto Luebert, deberá comprender lo que reza el viejo adagio de que, “Palo dado ni dios, lo quita”.

Y TAN GRAVE hubiese sido que ganara Luebert, porque tras la elección del sábado en la que éste sucumbió ante Guajardo, “el minoritario grupo” que él encabeza en Reynosa, “se soltó el pelo y la lengua”, entre ellos, el sedicente y repudiado ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS, quien gritó voz en cuello, en plan de reto y confrontación a la nueva directiva del PRI estatal que, “queremos que las decisiones del priismo reynosense, se tomen aquí y no desde la capital”, amenaza que, seguramente, será analizada por el consejo político tricolor, por cuyo grave motivo, Everardo, podría ser objeto de la expulsión por parte de la Comisión de Honor y Justicia, porque su postura, es de tangible agravio al Revolucionario Institucional.

PUES RECORDEMOS que, el mismo Everardo Villarreal, al igual que el sátrapa de JOSÉ “PEPE” ELÍAS LEAL, por su mal ejercicio administrativo o sus raterías como alcaldes, de donde salieron millonarios, dejaron temblando y en el más claro abandono a Reynosa, pueblo que, aun sigue sufriendo los embates o las graves consecuencias de los actos de corrupción e impunidad, implementados por este par de presuntos ladrones o amantes de lo ajeno, a los que sin duda, “habrá de llamárseles a que justifiquen en donde quedaron o que hicieron con los faltantes millonarios no justificados en sus cuentas públicas pendientes.

OTRO de los que, “anda que no lo calienta ni el sol”, por la derrota de su patrón político Oscar Luebert Gutiérrez, es el ex regidor y aspirante a dirigir el PRI en Reynosa GUSTAVO RICO DE SARO, de quién diremos tal vez no sea mala persona, pero su origen político, es lo que podría generarle el rechazo mayoritario, por pertenecen “a más de lo mismo”.

PERO ADEMÁS, en el escenario político priista de Reynosa, “ya participan con marcado empeño caras nuevas”, los que a mi juicio, merecen la oportunidad política, los que incluso con claro respeto, ya han alzado la voz y entre ellos se ubica a JAIME ARREDONDO LUCIO, un joven político destacado por haber sido coordinador del Fondo Tamaulipas, además de docente y directivo en la UAT y Presidente Fundador del Consejo Consultivo de Instituciones, así como el Doctor VÍCTOR AGUILAR ORTA, médico del PRI por muchos años y también médico en varios Ayuntamientos, cuya tarea, ubica al respetable galeno, como un hombre con amplia experiencia en estas lides, sin olvidar al dinámico joven y profesionista DERLY RIVAS, quien ha mostrado traer consigo muchas ganas de servirle a su partido, el PRI y al pueblo de Reynosa, lo que hace más atractivo el escenario tricolor de esta pujante comunidad fronteriza, por la nueva esperanza de cambio que, se vislumbra en el PRI Tamaulipas.

INCLUSO, “no debemos pasar por alto” que ayer domingo, “el grupo de parásitos Lueberianos”, por el temor a perder el poder político tricolor en Reynosa, en su grupo “de Watsap”, hablaban de protegerse o blindarse, por aquello de los cambios en el comité municipal priista, cambios que con toda seguridad, habrá de ejercer el nuevo Presidente Estatal del PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO, como parte de su estrategia para la recuperación y el fortalecimiento político tricolor.

SIN EMBARGO, “la gama de vividores Lueberianos” que toda la vida han utilizado al PRI para el beneficio propio y no para el bien colectivo, buscan desesperados y a grito abierto en las redes sociales y en medios de comunicación, “mantenerse incrustados” en el sistema y en las ubres presupuestales, porque esa gama de bandidos, toda la vida se la han pasado viviendo de los dineros públicos o dineros de los pueblos que han tenido bajo su poder y dominio y, ahora que, se les está yendo de las manos el poder del PRI, “andan dando patadas de ahogado”, detalle por el cual las caras nuevas, tendrán que luchar contra esos malhechores priistas, para que los destierren y no permitan más que sigan afectando al Partido Revolucionario Institucional.

PERO “COMO PALO DADO, NI DIOS LO QUITA”, hoy finalmente, en las filas del PRI a nivel estado se ve un panorama totalmente distinto, un escenario en el que por obviedad, tendrán que hacerse bien las cosas, pero sobre todo, “cortar de tajo a los priistas estresados” que saben que, la derrota de su jefe político OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, es para tener que “sentarse en la banca, por quien sabe que tantos años”, porque finalmente, los priistas que han estado en fila desde hace muchos años, son lo que ahora estarán iniciando con marcado encono y empeño un nuevo ciclo político tricolor y sino “pal baile vamos”.

Y ENTRE otras cosas, finalmente, podremos comentarles también que la derrota de Luebert Gutiérrez, ha sido decepcionante para la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, porque esta señora, según gente cercana a ella, ya había concertado negociaciones político-económicas con el derrotado priista, quien era la esperanza para CARLITOS PEÑA, el vástago de la edil reynosense que, “ya anda en campaña” para buscar la Diputación Federal, por lo que, “el revés político Luberiano”, estará dejando muchas cosas en el camino, porque en el Ayuntamiento de Reynosa se pregonaba también con marcado furor político, seguirle de frente en el municipio, pero ahora por el revés sufrido por Oscar Luebert, los proyectos de Doña Maki y su niño, se han convertido “en un verdadero trago amargo”.

