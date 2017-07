Luis Enrique Arriola Vidal: En el sur de Tamaulipas

Por Esas Calles de Dios

# Alma Laura Amprarán Cruz: Alcaldesa de Altamira Tamaulipas, supervisa, Gestiona, Asiste y atiende, personalmente cientos de peticiones de la Gente. El Bienestar de la Gente de Altamira, prioridad de prioridades, cumpliendo su compromiso con la Educación, desde muy temprano realiza recorridos, supervisando Planteles Escolares, donde se efectúan acciones comprendidas en el plan Municipal, de Obra Pública 2017. Que comprende de 161 trabajos de beneficio colectivo, aplicándose para ello, una inversión de casi 200 millones de pesos, presupuesto sin precedentes, en la Historia de Altamira. De las 161 acciones, 74 están enfocadas al reforzamiento de la Infraestructura Educativa del Municipio, en beneficio de la Niñez y Juventud, ya que la Visión y la prioridad de prioridades de Alma Laura Amprarán, es que la Niñez y Juventud, cuenten con espacios dignos y funcionales, donde puedan cursar sus Estudios, ya que Altamira crece día a día y necesita de todos. La Alcaldesa Alma Laura Amparan, trabaja arduamente para que Altamira sea una Ciudad Próspera, Moderna e Incluyente.

—————————————————————————————-# Andrés Zorrilla Moreno: en Cd. Madero, los retornos de los Impuestos Federales son indispensables, para que haya una reciprocidad equitativa para la Ciudad. El Alcalde dijo que Ciudad madero, es uno de los Principales generadores de impuestos Federales, y eso debe de ser recíproco y equitativo para el Municipio, convirtiéndolos en beneficios públicos y en obra pública. De esta forma podríamos más rápido lograr, que toda la infraestructura de canales para desfogar agua sea más rápido; esto lo comentó en el Arranque de la construcción del dren pluvial, en la calle Antonio Abrego, entre calle Alberto Flores y Serapio Venegas, en la colonia Jesús Luna Luna. Con una inversión de más de dos millones de pesos; y concluyó diciendo el Alcalde Andrés Zorrilla, los Canales es un tema prioritario para nuestra gente, donde agradeció toda la sumatoria por la gestión de estos recursos. En otro orden, el Alcalde Andrés Zorrilla comento que Playa Miramar, se Consolida como espacio de convivencia familiar y turismo; la organización que se se ha estado desarrollando, a orillas de playa Miramar, durante los conciertos nocturnos, denominado Summer Fest, y todas estas acciones que se realizan en Miramar, reúnen un buen entretenimiento , seguridad y tranquilidad a las familias que asisten estos programas musicales. Los fines de semana que se han ido instituyendo, y los jóvenes ya los hacen suyos, ya que estaban en espera de que estas grandes veladas, sucediera en Miramar. Como Andrés Zorrilla, ha señalado en varias ocasiones, que la Administración que él encabeza, tiene entre sus objetivos, posicionar a Playa Miramar como el destino Turístico más Importante del Sur de Tamaulipas; y claro, en todas las acciones que se emprenden, cuentan con el apoyo del Gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

# Luis Enrique Arriola Vidal: En el sur de Tamaulipas, buscando la Unidad para la Dirigencia Estatal, del Partido Revolucionario Institucional. Luis Enrique Arriola Vidal, con 33 años de vida, forma una familia con su esposa y dos Hijos , es de Profesión Lic. En Derecho; Egresado de la Universidad de las Américas, generación 2005 – 2010. Cuenta con una maestría de Política de Gobierno, del Colegio de Tamaulipas, nos comenta que empezó su vida en la política, en una Organización Socia; a los 14 años de edad empecé a participar en la política, en las juventudes Priistas Municipales, en Cd. Victoria de donde soy Nativo; y siempre participando para involucrarme, en tratar de cambiar la vida de los ciudadanos, en una mejor calidad en su entorno. Fui, Presidente del Frente Juvenil Revolucionario, de la Capital de Tamaulipas, y posteriormente a nivel Estatal, del Frente Juvenil. Actualmente, soy el coordinador de la segunda subscripción de la red de jóvenes por México, del Comité Ejecutivo Nacional. Yo veo el ánimo de la Gente; que el PRI recupere las causas de la Sociedad, para que las siga encabezando ; el Partido se debe a su Gente, a su estructura, esa es la Fortaleza, debemos escuchar a la militancia que lucha día a día, y es por eso que a eso vengo, a escucharlos, ya que para ellos deben ser los cargos de representación popular. A esa gente, que te repito, los que se la parten diariamente, y no de gente, del Gobernante en turno, que tiene compromisos mezquinos. Te Platico, tengo una Carrera limpia, tengo una carrera hacia el Interior del Partido, te repito, fui Líder del sector Juvenil Estatal, Síndico del Ayuntamiento de Cd. Victoria, fuí el primer coordinador de Síndicos y Regidores, fui Gerente del Infonavit, en Matamoros, donde Ejercí más de tres mil ochocientos millones de pesos , en dos años, y no tengo el mas mínimo señalamiento al día, de corrupción, ni coludido con gente de mala nota. Soy una persona limpia, y es lo que necesita el Partido, con propuestas para renovar al PRI y tratar de Cambiar a México. El Partido tiene que recuperar las Causas y claro, estas causas las representa en el Gobierno, en el mejoramiento de la calidad de Vida de los Ciudadanos, y que el Partido estará vigilando a todos sus representantes de elección Popular. Mira, el actual Gobernador, tiene muy buenas intenciones de Hacer bien las cosas, pero tiene un mal equipo de trabajo, que no le están ayudando a salir a Gobernar, y es por eso que está llevando una gran decepción, este Gobierno del Cambio; que no ha Cambiado nada. Acabamos de tener una reunión, con la Senadora Diva Gastelum, como con varios secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, donde se recopilaron todas las peticiones de los Consejeros políticos y de la Clase política. Y es por eso, que en el mes de Agosto, arribara el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, ya que él es que llevara el Proceso, de la Renovación del Comité Estatal. Ya presenté mis cursos, ante el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, del Comité Ejecutivo Nacional, y los pase a participación. " ANDO BUSCANDO LA UNIDAD DE LOS PRIISTAS ,Y LA SOLIDARIDAD DE TODOS, PORQUE EN EL PRI ,NOS NECESITAMOS TODOS" (Lic. Luis Enrique Arriola Vidal)