PRESENCIA

ANA LUISA GARCIA G.

< Lupita Flores, Senadora a partir de abril

< Afecta al PRI, cuentas mochas de militantes

< FGCV supervisa e inaugura obras en el sur

< Y Miguel Cavazos no llegó a SEDESOL

1.- La Auditoría Superior del Estado tiene detectadas 15 empresas fantasmas que emitieron facturas por la prestación de algún servicio a municipios y al propio Gobierno del Estado del sexenio y trienios anteriores inmediatos. Dichas operaciones van de un millón 500 mil pesos la más alta, hasta 20 mil pesos la mínima, estos proveedores no ha sido posible localizarlos.

Al mismo tiempo que el calendario electoral avanza, las investigaciones a cargo de la Auditoría Superior del Estado arrojan datos que se convertirán en dolor de cabeza principalmente para el PRI, porque se trata de sumas aun no justificadas que corresponden a ejercicios de instituciones y gobiernos en su mayoría de extracción priista. Y esto de alguna manera pegará en el ánimo electoral de los tamaulipecos.

Las empresas que extendieron facturas por servicios prestados, entre ellas comercializadoras o dedicadas a la renta de maquinaria para obra pública no han sido ubicadas físicamente, ni identificadas porque hubieran cambiado de razón social o domicilio. Estos resultados se obtuvieron al realizar investigaciones de campo y no se encontraron.

Las facturas que extendieron esas empresas no sólo a municipios, sino a OPD (Organizaciones Públicas Descentralizadas) y al propio Gobierno del Estado ponen al descubierto una conducta ilícita en perjuicio de las instituciones y del pueblo tamaulipeco.

En este renglón de empresas fantasmas no se ha precisado a cuánto asciende el monto, pero forma parte de la suma global de 15 mil millones de pesos, que luego fue reducida a 8 mil millones de pesos en números redondos.

Sin embargo, no importa cuánto de esa suma corresponda a estas facturas apócrifas adjudicadas a empresas o razones sociales que no aparecen por ninguna parte, sino la forma, el engaño en si sería el delito.

Más vale que aparezcan esos proveedores porque los 120 días que tiene la Auditoría para dar resultados, serán dados a conocer de acuerdo a lo estipulado por la ley a mediados de junio, es decir a un par de semanas antes de las elecciones del 1 de julio. Y no sólo este renglón de faltantes, sino otros de mayor monto y perjuicio a las arcas públicas.

El PRI como institución no merece estos descréditos, pero hay un epidemia en todo el país y cada día hay un brote de este mal llamado corrupción, el más reciente se está dando en Nayarit en el marco de la alternancia, el nuevo gobierno es panista y obviamente llegó revisando el estado de cuentas y ahora con la guerra entre Ricardo Anaya y dependencias del gobierno priista, están saliendo a relucir a nivel a nivel nacional actividades financiadas con recursos públicos en beneficio de particulares, como el exgobernador saliente de esa entidad.

En estas circunstancias adversas parece cada vez más difícil que salga a flote el Tricolor en la contienda del 1 de julio.

2.- La maestra Lupita Flores de Suárez fue llamada por el senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Alta, para considerarla entre los elementos que serán llamados en abril próximo a incorporarse a ese foro en virtud de las bajas que se han tenido por solicitudes de licencia de legisladores para incorporarse a tareas de partido, o en busca de otros puestos de elección popular.

Anastasia Guadalupe Flores Valdez inició su carrera política como regidora en Matamoros durante la administración de don Jesús Roberto Guerra Velazco, fue en dos ocasiones Secretaria General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (más conocida como CNC), su liderazgo campesino lo inicio al frente del Décimo Tercero Comité Municipal Campesino (Matamoros); fue diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y Subsecretaria General de Gobierno.

En una breve charla telefónica le preguntamos que representa para ella asumir un puesto de esta naturaleza, y que fuera al final del periodo, por 5 meses 3 semanas, sin titubear nos expresó: Es un privilegio y una gran oportunidad de poder servir a mi estado. Siempre habrá algo que hacer aunque sea breve el lapso.

Lupita tiene programado un viaje internacional de dos semanas y regresa al país en abril y entonces se estaría dando este ascenso de la tamaulipeca, con la cual nuestra entidad contará con tres mujeres en la Cámara Alta, las otras dos de extracción panista.

Le debemos a Usted la explicación legal que fundamenta el ascenso de la estimada maestra Flores, de manera extraoficial trascendió que se debía a que logró una votación alta en el 2012. En esa ocasión la maestra Lupita Flores fue compañera de fórmula de Manuel Cavazos Lerma y ambos perdieron frente a Francisco García Cabeza de Vaca y Maki Ortiz Domínguez. El exgobernador priista al ir en primer lugar de la boleta se convirtió en Senador por el principio de segunda fuerza política y la hoy futura senadora estaría en las misma condiciones de segunda fuerza, quizá esa es la explicación, pero prometemos investigar cuales son los principios inherentes al caso, que dieron sustento a esta determinación.

Por otra parte, desde el punto de vista político la suma de Lupita Flores de Suárez le abre un espacio en plena campaña, le permitirá apuntalar de alguna manera a su partido el PRI, del que fue Secretaria General del Comité Directivo Estatal. Asimismo Sergio Guajardo Maldonado a quien ella lo cuerpeó para su ascenso a la central campesina contaría ahora con un fuerte puntal en la matamorense, una mujer de mano suave pero muy firme, al fin maestra.

3.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con el Director General de INFONAVIT, David Penchyna Grup en un evento celebrado en Altamira y en ese marco el mandatario asumió el compromiso de construir las condiciones idóneas para propiciar el desarrollo de viviendas dignas en todo el estado, para el efecto firmó los convenios conducentes.

Asimismo dijo que se convertirá en el principal aliado de municipios y organismos operadores de agua y de desarrollo urbano para crear el entorno y la infraestructura de servicios que permitan la generación de esta clase de obras para generar viviendas.

El gobernador tamaulipeco anda muy motivado con las perspectivas de inversiones que traerá la Reforma Energética para nuestra entidad y en esa tesitura observa la necesidad de estar preparados para satisfacer las necesidades de vivienda que generará el empleo y por consiguiente la atracción de nuevos núcleos sociales en ese entorno.

García Cabeza de Vaca también estuvo en eventos de Tampico y Madero, inaugurando y supervisando obras. Saludando a mucha gente de los tres municipios, los videos subidos en portales de la zona sur, permiten apreciar la buena recepción que tuvo en esos puntos geográficos. Sin duda, el primer panista de la entidad está en campaña, sabe que no basta la promoción de los candidatos, y es que en ese espacio de oportunidades aprovecha para reiterar diversos compromisos de su gobierno para mejorar el entorno social.

4.- Y Miguel Cavazos Guerrero no llegó. Desde el viernes de la semana pasada se corrió la especie de que el hijo del senador y exgobernador Manuel Cavazos Lerma sería el nuevo Delegado de la SEDESOL Federal, versión que surgió de las oficinas centrales de la dependencia donde se giraron órdenes para los preparativos.

Este martes empezó a manejarse el rumor que de plano Cavazos no llegaría y posiblemente no habría ningún cambio. La aun titular Lourdes Flores Montemayor también sigue invisible de tal manera que no obtuvimos ninguna versión oficial.