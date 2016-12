EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Ma. Esther tiene permiso

2018 planteará la batalla crucial y definitiva entre dos rivales clásicos de la política fronteriza: FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

OSCAR le ha ganado las partidas a CABEZA DE VACA desde que derrotó en las urnas a GERARDO PEÑA FLORES, a quien FRANCISCO quiso dejar como sucesor en la presidencia municipal después de su período (2005-2007).

Y en el 2015, cuando hizo postular a su hermano ISMAEL como candidato a diputado federal por el II distrito, LUEBBERT le volvió a ganar, con su esposa MARÍA ESTHER CAMARGO como candidata.

En la elección municipal del 2016 no se puede decir que CABEZA le haya ganado a LUEBBERT, porque el candidato derrotado del PRI, ERNESTO ROBINSON TERÁN, no era del equipo político del ex senador priista, aunque debe aceptarse que la alcaldesa MAKI ORTIZ, ganó la elección potenciada por el “efecto CABEZA DE VACA”, cuyos vientos generaron también otras victorias en Tamaulipas.

Ahora, cuando ya está en marcha toda la estrategema preelectoral para posicionar a MARÍA ESTHER como candidata del PRI a la presidencia municipal de Reynosa en el 2018, empieza a tomar forma el escenario definitivo de la última batalla política electoral CABEZA-LUEBBERT, cuyo resultado impactará sustancialmente la carrera política de estos dos personajes.

A saber:

a)- Si MARÍA ESTHER es postulada por el PRI en el 2018 como candidata a presidenta municipal, y pierde la elección, ese será el adiós de su esposo OSCAR del escenario político Tamaulipeco, pero,

b)- Si la Sra. DE LUEBBERT gana la elección frente a cualquiera de los candidatos que postule el PAN, sea ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, GERARDO PEÑA FLORES o JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, otro será -ya sin el control político de Reynosa- el poder del Gobierno del Estado, acotado ya -si gana MARÍA ESTHER, decimos-, por el peso político de aquella ciudad, hipotéticamente en manos del PRI y de OSCARF LUEBBERT.

Tenemos entendido en cortito -pese al incierto panorama interno de la dirigencia estatal del PRI-, que LUEBBERT ya recibió ‘luz verde’ para impulsar la precandidatura de su esposa MARÍA ESTHER, pese a que ella no ha hecho nada que favorezca su gestión como diputada federal, excepto sonreír y posar para la foto anunciando programas del gobierno federal, pues no se molesta en contestar las llamadas que la requieren, y la mujer que le sirve como asistente jamás da curso a las entrevistas que se le piden a la legisladora.

Pese a eso -lo cual no es asunto menor, pues en campaña ofreció el oro y el moro a cambio del voto ciudadano, que se le dio creyendo en sus (hoy falsas) promesas-, los LUEBBERT y su equipo de operación de primer nivel, ya emprendieron las primeras acciones para posicionarla para el reto político-electoral del 2018.

Pero, de otro lado, a todos les queda claro que FRANCISCO viene con todo por Reynosa.

Hoy, puede decirse que Reynosa es gobernado por el PAN.

… Pero no por CABEZA DE VACA.

La relación MAQUI-CABEZA no ‘embona’ bajo la superficie, si bien a ras institucional hay una supeditación del poder municipal, al estatal, pero…

La última declaración pública del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, en el sentido de que ese cuerpo colegiado “no está satisfecho” con la respuesta de MAKI ORTIZ respecto a los requerimientos de su Cabildo y del propio legislador ÁNGEL GARZA, deja claro que todavía no se liman asperezas entre los dos poderes.

Quienes están muy cerca del núcleo del conflicto, sostienen que los propios caracteres de los dos gobernantes los enfrenta: MAKI no cede, ni transige, ni da su brazo a torcer.

Antes al contrario: lejos de plegarse a las exigencias institucionales, teje alianzas con personajes e instituciones de notorio cuño tricolor, como ‘blindaje’ contra el ‘golpeteo’ estatal que se avecina.

Eso, dificultará en el 2018 el ‘aterrizaje’ del cabecismo en la silla municipal de Reynosa.

Es decir, FRANCISCO primero tendrá que ‘neutralizar’ -¡o disciplinar, vaya!- a MAKI, para después acomodar sus fichas.

Solo entonces, la batalla CABEZA-LUEBBERT se dará sin distracciones de ninguna naturaleza, pero en Reynosa al priismo le queda claro que CABEZA viene por todo.

Y que será él, personalmente, quien ‘monitoree’, pulse y decida cómo se resolverá Reynosa en el 2018, pues en Nuevo Laredo ENRIQUE RIVAS ‘ya entendió’ la jugada del Gobernador, mientras que Matamoros será atendido por CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ y en Tampico ya un grupo de expertos, encabezados por puro ‘peso pesado’ del PAN -sin excluir al cabecista 100% puro ‘Loncho’ MEJÍA, ‘Chucho’ NADER y GERMÁN PACHECO-, empiezan a ‘amarrar’ la jugada del 2018, dado que la profesora MAGDALENA resultó ser, al final, pura ‘pájara nalgona’.

… Pero en Reynosa, LUEBBERT va con MARÍA ESTHER.

Eso escríbalo.

Por cierto, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA afirmó que “en materia de seguridad pública mi gobierno no va a titubear”, al reunirse con las 43 alcaldesas y alcaldes de la entidad, quienes le reiteraron su apoyo en la tarea de fortalecer las instituciones policiales, sin simulaciones, de frente a esta problemática que los afecta, a fin de restablecer el orden y la paz social.

“Ahí es donde yo quiero reiterarles a todos el apoyo y el respaldo total del estado a sus gobiernos, que nos tengan confianza, pues para mí este es un tema clave para el bien desarrollo de nuestro estado”, precisó.

Dio su voto de confianza a los gobiernos municipales, y reiteró que cuentan con él respaldo de la Secretaría de Marina y el Ejército, que han contribuido a las tareas de regresar la tranquilidad en las ciudades de la entidad.

En este sentido, CABEZA DE VACA pidió a las alcaldesas y alcaldes denunciar los hechos delictivos que ocurren en sus ciudades.

“Háganoslo saber, para ayudarlos, háblenle al Secretario general, háblenle al gobernador directamente4, yo los atiendo, pero lo que si no puedo yo permitir es que no se puede seguir con las simulaciones, las simulaciones no van a seguir más, añadió.

En el mismo encuentro, el Gobernador presentó a los Secretarios de su gabinete y puntualizó que en cada una de las áreas hay personas con capacidad y profesionalismo para sacar adelante la encomienda asignada.

Pidió el gobernador a los alcaldes acercarse a ellos con la confianza de encontrar aliados que permitan desarrollar proyectos y programas de una forma ágil y transparente.

Por asociación temática, en Matamoros el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE resaltó el valor y la disposición de los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, al resaltar su compromiso de trabajar para que mejoren las condiciones de la corporación y por el bienestar de las familias.

Reunidos en la estación número tres de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, en ocasión de recibir y entregar el donativo de equipo y un camión contra incendios de la hermana ciudad de Harlingen, Texas, el jefe de gobierno de Matamoros hizo hincapié en la de que todos contribuyamos para que esta corporación de servicio a la comunidad cuente con lo necesario para desempeñar su invaluable labor.

Nuestro compromiso es gestionar fondos y fortalecer al Patronato de Bomberos para que a su vez resuelvan las necesidades de los bomberos, puntualizó el presidente municipal en su mensaje a los asistentes.

Al mismo tiempo, agradeció al diputado local ANTO TOVAR GARCÍA todo el apoyo y las gestiones realizadas para hacer posible este donativo, consistente en un camión equipado para el combate de incendios, uniformes, equipo completo para protección contra incendios, una bomba para ríos 16, tanques de aire comprimido, 3 camillas y 20m overoles para incendios forestales.

De otro lado, el comparto que el Presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, refrendó su compromiso de coordinación al plan de trabajo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en una reunión a la que asistieron los 43 alcaldes tamaulipecos en la capital.

Durante la reunión -explicó el munícipe- el mandatario tamaulipeco pidió a los alcaldes sumar esfuerzos para sacar adelante los programas sociales y económicos que buscan posicionar al estado a nivel nacional e internacional, dejando de lado colores partidistas.

“Al terminar la reunión le reiteré al gobernador, mi amigo, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA nuestro apoyo, participación y compromiso con el plan de trabajo que ha diseñado para sacar adelante al Estado, que incluye convertir a Nuevo Laredo en una zona económica atractiva, moderna, que genere empleo pero más que eso, otorgue seguridad económica para las familias neolaredenses”, manifestó ENRIQUE RIVAS.

El munícipe aprovechó la oportunidad para agradecer a GARCÍA CABEZA DE VACA la cercanía que ha mantenido con los neolaredenses, pues desde que inició su mandato ha visitado 4 veces esta frontera, y en enero del 2017 lo hará de nuevo para la cumbre de Gobernadores fronterizos.

Concatenando temas, autoridades municipales mantienen los operativos para atención y auxilio de paisanos y se preparan para el retorno de los connacionales. Se espera que el regreso sea en el periodo entre el 28 de diciembre y la primera semana de enero.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo y la Dirección de Tránsito y Vialidad trabajan desde diferentes puntos de atención y agilidad de vialidades para hacer más efectivo el cruce de paisanos por esta frontera.

Además continúan laborando lo más de 40 elementos de la guardia municipal para reforzar el trabajo de los agentes viales.

Mientras que en Reynosa, niños de esta ciudad disfrutaron con la doctora MAKI ORTIZ, de una Posada Navideña con atractivos concursos y animada por payasos; 218 niños de la Casas Hogar San Francisco, Del Niño, Josías y Betania, San Vicente y de la Casa Hogar MAMI, fueron festejados con la alegre fiesta navideña organizada por la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a cargo del doctor EDUARDO BLADINIERES CÁMARA.

En esta celebración, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó regalos a los pequeños, a quienes felicitó y dirigió un emotivo y breve mensaje que causó algarabía entre los homenajeados que disfrutaron de su fiesta en la Ciudad de las Familias Felices, donde también estuvieron presentes la segundo síndico del Ayuntamiento ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMÁN, los regidores KARLA MONTESINOS TREVIÑO y SIXTO REYES VERAZA y por la Secretaría de Desarrollo Social, LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR.

Además de los regalos que los niños recibieron de la doctora MAKI, disfrutaron aprendiendo con una obra teatral que los indujo a conocer la señalización urbana y la seguridad vial, con la finalidad de que sepan conducirse como peatones y guarden la precaución debida en la vía pública para su propio beneficio.

Desde otra perspectiva, el Ayuntamiento de Río Bravo, que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, se caracteriza por ser un gobierno honesto y transparente, líder en desarrollo humano, con una infraestructura sustentable, capaz de generar una mejor calidad de vida y oportunidades para la familia.

“Nuestra filosofía de gobierno sustentable se basa en diseñar

políticas públicas que incluyan la participación ciudadana, mediante

el cumplimiento del marco legal con la implementación de programas que favorezcan el desarrollo humano integral y ejecutando obras y

servicios eficientes”, comentó el munícipe GUAJARDO ANZALDÚA.

Así mismo, agregó que, “el desempeño de la función pública con

efectividad, exige como principal objetivo servir a la población con

vocación, base fundamental para tomar las decisiones

inherentes a la responsabilidad asumida, por ello ejerceremos nuestras funciones de acuerdo a un conjunto de valores que serán los criterios fundamentales para el buen desempeño de nuestro gobierno”.

Mediante estas acciones la sociedad riobravense será beneficiaria de la práctica de los funcionarios públicos, que están obligados a cumplir con las demandas que los ciudadanos requieren a partir de los valores como lo es la eficiencia, eficacia, participación ciudadana, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que el diputado local, ANTO TOVAR GARCÍA, festejó a lo grande a los responsables de zona y Asesores Territoriales del Distrito 10, en una tradicional posada realizada en las instalaciones del Salón Mundo Nuevo.

La posada navideña fue el pretexto para otorgar un merecido agradecimiento a la estructura priista tras el triunfo del PRI en el Distrito 10, durante la pasada elección del 5 de junio.

“Les devuelvo la fiesta como diputado, llevo más de 20 años de conocerlos, es lo menos que puedo hacer para verlos felices, es un orgullo y satisfacción convivir en familia y cerrar el año cumpliendo uno de mis compromisos de premiar a las personas que me hicieron triunfar en el pasado proceso electoral”, manifestó el diputado ante los presentes.

Al Diputado ANTO TOVAR lo acompañó su esposa la señora ERIKA ALEJANDRA GONZÁLEZ y sus hijas, así como el Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Matamoros, VÍCTOR MANUEL GARCÍA FUENTES, JUAN JOSÉ CARMORLINGA y otros funcionarios municipales

Lo que nos recuerda que en un gran ambiente, integrantes de la estructura estatal, sectores y organizaciones del PRI, convivieron en la tradicional posada navideña y, donde la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, reconoció el esfuerzo de los priistas durante el 2016 y, al mismo tiempo, aprovechó para desear una feliz navidad y próspero año 2017.

En compañía de JOSÉ HERNÁNDEZ CUESTA, Secretario General del CDE; de la presidenta del ONMPRI diputada SUSANA HERNÁNDEZ FLORES; del Secretario General de la CNOP EFRAÍN DE LEÓN LEÓN, la dirigente destacó lo importante que es para el Revolucionario Institucional los integrantes del Comité.

Por último, como parte de la formación de investigadores en farmacología, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participan en importantes proyectos que buscan generar soluciones a las problemáticas que impactan actualmente a la sociedad en su conjunto.

Es el caso del joven CARLOS ENRIQUE MONTALVO BLANCO, recientemente egresado de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán y cuya tesis de licenciatura ganó el Premio Universitario 2016.

Con el tema “La obesidad exacerba el dolor articular y la pérdida de hueso peri articular en un modelo experimental de artritis reumatoide unilateral”, CARLOS ENRIQUE MONTALVO, buscó evaluar el impacto de un medicamento en personas con obesidad.

Por hoy es todo, seguimos pendientes.