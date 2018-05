EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

MACHO CALADO

Y que le dicen a Daniel Peña Treviño, candidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Laredo que es un Macho Calado… y zaaassss que todos se quedan callados.

¿Qué es un macho calado en el argot popular? La versión en la red es: “un hombre que se aventuró a probar el sexo con otros hombres (como pasivo) y no le gustó”… recontra zaaasss.

Se lo dijo su compañero de partido Arnulfo Tejada Lara quien es el líder moral vitalicio del Movimiento Territorial de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Quiso quedar bien con el candidato y quedó mal, y es que ya dijo que Daniel Peña Treviño visitó el arcoíris vestido de rosa y se regresó porque no le gustó ese ambiente aunque sí probó eeeehhhhhhh.

Oiga y ahí mismo el candidato tricolor a presidente municipal neolaredense anunció que dotará de 300 patrullas en las primeras semanas a Nuevo Laredo.

Digo, no está mal como promesa electorera, pero primero que le dote de policías municipales a Nuevo Laredo porque los que existen no son policías…unos dicen que son veladores (Yahleel Abdala) y otros dicen (autoridad municipal vigente) que son guardias municipales, lo cierto es que es una figura jurídica deforme que la presidencia municipal no a querido remediar.

Y ya para agotar el tema de la campaña priísta a la alcaldía de Nuevo Laredo les cuento que hay dos personajes que le han estado haciendo daño a la clientela política de Daniel Peña Treviño.

Uno es su hermano Arturo Peña Treviño que espanta a la gente al no tratarla bien en los eventos del candidato a alcalde y me reportan a un tal señor Wallo (¿muy conocido?) que estuvo a punto de quitarle el asiento a varios militantes para dárselos a los candidatos (as) a regidores (as).

Caray, por qué se portan así con los simpatizantes, ¿qué no recuerdan que el 01 de julio necesitarán de su voto para no hacer mal papel en las urnas?

Cambiando de tema. Yo me pregunto por qué la regidora priísta de Victoria Churu Montoto Villarreal no quiso solicitar permiso sin goce de sueldo.

De plano uno se pregunta si están tan enamorados del servicio a la gente o del sueldo que les pagan los contribuyentes. Porque además se reelegirá en el cargo si es que gana su planilla.

Y me extraña, porque mientras ella anda con el PRI y cobra como regidora, su esposo le echa muchas porras a MORENA en su perfil de Facebook. Sé que cada quien es libre de manifestarse políticamente a favor de cualquier personaje o partido, pero ¡por favor más congruencia!

Por cierto ya que hablamos de manifestaciones políticas, les cuento que Andrés Zorrilla Moreno, candidato del PAN a la presidencia municipal de Madero acaba de recibir un buen espaldarazo político.

Hacemos notar que el ex alcalde priísta/Verde Jaime Turrubiates Solís se acaba de sumar al proyecto de Andrés Zorrilla con lo que se comprueba que el candidato del PAN hace política de puertas abiertas.

Porque el candidato del PAN a través de la coalición Por Tamaulipas al Frente se encuentra sumando fuerzas políticas para hacer del municipio de Madero una arena política en donde las ideas se confronten, sin mentiras, sin zancadillas y sin trampas.

MAQUIAVELITO

…En la ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Mérito Docente en la región centro, se entregó a personal federal y estatal: 57 medallas “Maestro Altamirano” (oro) por 40 o más años de servicio docente; y 230 medallas “Maestro Rafael Ramírez” (plata) por 30 años de servicio (Secretaría de Educación de Tamaulipas).

