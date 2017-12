CRÍTICAS Y…ALGO MÁS

Por: Felipe A. López Herrera

¡”MADRUGETE”! DEL PRI..RUMBO AL 2018?

Quienes andan pero bien contentos, son los empleados del Gobierno Federal, pues recientemente, les acaban de “ANUNCIAR” que serán integrados al programa de beneficencia Social, PROSPERA, Incluso algunos, aseguran ya haber sido “NOTIFICADOS” por personal responsable en el Municipio que la “Instrucción” es desde los Pinos.

Y de ser así, entonces la interrogante sería, ¿Acaso, el programa Social, prospera, cambia sus reglas para integrar al padrón de beneficiarios a los empleados del Gobierno Federal?, tomando en cuenta en que el programa PROSPERA fue creado para destinar apoyos económicos y sociales en beneficio y Apoyo de Familias de Recursos Económico, de ser verídico creo que esta ESTRATEGIA está encaminada por el Gobierno Federal, a EMPADRONARLOS, con “MIRAS” a fortalecer un proyecto político, que le permita dar la Batalla en el Proceso de Elección Popular del 2018, pues no hay que olvidar que está en juego la Silla Presidencial y en lo que corresponde al Estado de Tamaulipas, la participación para la elección de Diputados Federales y de la Cámara de Senadores, también la reelección de los 43 Alcaldes de los Municipio del Estado, la mayoría, Gobernados por el PAN.

Tal vez el Partido derrotado después de Gobernar el Estado durante 86 años de manera ininterrumpida y DERROTADO por el PAN en el proceso de elección popular del 2016, ahora pareciera que está dispuesto a recurrir a echar mano de los programas sociales del Gobierno Federal, como es el PROSPERA, al que pretende enlistar a los empleados y buscar o al menos intentar, salir victorioso en el 2018.

Considerando en que puede considerarse como parte de una ESTRATEGIA, fraguada derivado del RECHAZO de los Electores, lo que ha dado indicios a que este tipo de argucias emanadas de una estrategia que les permita, aplicar acciones equivocadas aun y cuando las reglas para la asignación de los Programas de Beneficencia Social, no son las adecuadas, lo que demuestra que el PRI, estaría recurriendo a actos de “DESESPERACIÓN” que no son más que SÍNTOMAS de la preocupación, ante un escenario de Elección Popular, en el que los Mexicanos han dado muestras de formar parte de un proyecto de Gobierno que GARANTICE un cambio verdadero, un cambio emanado de hechos y no, de PROMESAS.

Ante un escenario en el que se palpa, que el PRI, está dando muestras de DESESPERACIÓN!

Mi único lector, por hoy es todo hasta la próxima D. M. Y recuerden quejas y sugerencias al correo electrónico felipeangel64@gmail.com