T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAGDA PERAZA, YA PERDIÓ LA PRESIDENCIA DE TAMPICO

X.-PARA MÍ LOS HECHO SON LOS QUE CUENTAN Y ESE ES MI COMPROMISO CON TAMPICO

X.-CHUCHO NADER: “NO VENGO A HACER PROMESAS, OFREZCO RESULTADOS”, DESTACÓ

AL FORMALIZAR AYER su candidatura ante el INE, apoyado por poco más de 5 mil almas y, de esta manera emprender su camino hacia la Presidencia Municipal de Tampico, el connotado panista y empresario JESÚS NADER NASRRALH, en su mensaje destacó que, “no vengo a hacer promesas, ofrezco resultados”, eso es lo que desean las familias de mi querido pueblo a las que con respeto le digo: “tengan la plena certeza de que eso habremos de hacer”, para juntos sacar al puerto jaibo del marasmo social y económico por el que, “lamentablemente, el pueblo ha venido atravesando”.

TAMPICO ES UNA CIUDAD que merece mucho más de lo que hasta hoy tenemos, y si expreso esto, es porque se debe atender con tenacidad y perseverancia, cada una de las demandas populares, pero vayamos más allá para decirles que Tampico, “necesita de más empresas nacionales, extranjeras y privadas, para con ello, fortalecer la demanda de empleos, y de la misma manera, instrumentar las mejores estrategias para consolidar el tan valioso renglón turístico, cuya “Industria sin chimeneas” debe aprovecharse en toda su extensión, pero también atenderé otros muchos rubros más, los que creo, “fortaleceré junto al pueblo de este puerto, desde la Presidencia Municipal”.

POR TAL MOTIVO, quiero decirles que, “TAMPICO ES PARA LOS TAMPIQUEÑOS, “diciendo y haciendo”, para unidos hacer historia en esta hermosa ciudad porteña. Y por esta razón, desde aquí les reitero que, “no vamos a hacer promesas, vamos a dar resultados que es lo que ustedes quieren” y a eso le vamos a apostar, aludiendo el fuerte prospecto panista a la alcaldía, que las familias hoy más que nunca están convencidas de que, “hace falta un cambio de verdad y eso es lo que un servidor se propone, para lograr que nuestra comunidad, tenga lo que merece”, remarcó tajante y sin ruedas el panista “Chucho” Nader, quien en todo momento fue vitoreado por las miles de gentes reunidas en el magno evento.

HAY QUE DESTACAR que, en el multitudinario acto de apoyo a Jesús “Chucho” Nader Nasrralh, es la prueba fehaciente de que, las gentes de las colonias populares, sectores rurales y familias hasta de los más recónditos lugares de esta jurisdicción municipal, “ya no quieren más de lo mismo”, y por ello, hoy el contexto ciudadano porteño, está decidido “a definir una nueva historia política y social” y, esa historia “la habrá de encabezar sin duda Jesús Chucho Nader”, expresaron sin cortapisas vecinos de la colonias México, Morelos, la borreguera, el cascajal y de otras muchas más, reunidos en el registro del connotado panista y empresario Jesús Nader, abanderado de la Coalición Por “México al Frente” en pos la Presidencia Municipal de Tampico.

POR LO ANTERIOR, es importante señalar que, varios de los ahí reunidos, entre ellos Manuel Vasconcelos, Pedro Martínez, doña Juliana Peralta, Onésimo Reyna y otros muchos más señalaron al unísono “ya no querer más de lo mismo”, refiriéndose a DOÑA MAGDALENA PERAZA, porque “la septuagenaria maestra”, la vez pasada prometió mucho y nos engañó y como no ha hecho lo que dijo habría de hacer “ya no la queremos en la presidencia” y por este motivo “ella, ya no tendrá el voto de miles de tampiqueños decepcionados”, porque si confiáramos en ella, dijeron, “nuevamente nos volvería a mentir y engañar a todos”.

MAGDALENA PERAZA, es una señora que, la verdad, ha llegado al fin de su ciclo político, porque si ella, “hubiera sido más sentada, cauta y metódica y no cruel, malvada y mentirosa”, COMO LA TILDAN LAS FAMILIAS DE TAMPICO, tengan la plena certeza de que hoy, la gran mayoría de las familias Del puerto, estarían dándole el apoyo, pero a como se contempla el panorama y el malestar social en su contra, eso habla de que, a DOÑA MAGDALENA PERAZA YA NO LA QUIEREN EN LA PRESIDENCIA MUNCIPAL de Tampico y “sino pal baile Vamos”.

PORQUE SÉPASE y entiéndase que, cuando un político se esfuerza por servir, atender y estar al tanto de las más elementales demandas de su pueblo, “lo demuestra bajo el marco de los hechos” y LA VERDAD, “la respetable septuagenaria” MAGDALENA PERAZA GUERRA, hasta hoy en día, “se ha preocupado más por atender sus intereses personales, así como los intereses de sus recomendados, entre los que están los de una tal “PATY CASTRO”, identificada ésta, como una mujer de “comportamientos raros e indescifrables”, motivo por el cual la edil de Tampico, lo que ya se ha ganado, “HA SIDO EL DESPRECIO Y EL REPUDIO DE LA SOCIEDAD PORTEÑA”, la que, en dos veces anteriores confiaron en ella, pero hoy doña Magdalena, tendrá lo que merece y eso, se habrá de reflejar con la emisión del voto el día primero de julio del presente año.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, los conceptos de aprecio, respeto y cariño de un servidor público para su pueblo, deben reflejarse en sus acciones y, eso en Tampico dejó de reflejarse hace ya buen tiempo y por esta razón fundamental, MAGDALEÑA PERAZA, desde ahora, ya perdió la Presidencia Municipal, porque en la silla del palacio municipal, “las grandes mayorías ya no la quieren” y si no, “el tiempo es el que sobre el particular “os dará la razón”. Y por ello, las gentes de todos los sectores y fuerzas vivas de Tampico, “SE HAN VOLCADO EN JUBILO” apoyando al destacado panista y empresario JESÚS “CHUCHO” NADER NASRRALH.

GUSTAVO RICO, POLÍTICO QUE FUE TRAIDOR Y SERVIL A PEPE ELÍAS

AL ESTILO DE LA VIEJA usanza del PRI, el hoy aspirante tricolor a la Diputación Federal por el IX Distrito Electoral GUSTAVO RICO DE SARO, dijo a vecinos de la Colonia La joya”, haría calles y un sinfín de cosas que no podrá cumplir, como cuando no cumplió como regidor “por ser traidor al pueblo y servil al gobierno” de JOSÉ “PEPE” ELÍAS LEAL, porque regidores de esa época a Rico de Saro, “lo tienen en el concepto de traidor y servil””.

POR LO QUE una vez más, se confirma que, vivales de la política como Gustavo Rico de Saro, no andan en busca de servir a la sociedad, ni representarlos con dignidad como él lo aduce, sino porque “no quiere estar más tiempo fuera del presupuesto” y por eso, Rico de Saro, se ha lanzado al ruedo para ver si gana y obviamente tener un decoroso salario, compensaciones y demás prestaciones, pero cuando ya sea diputado, si es que gana, tengan la certeza que Rico de Saro, jamás se acordará de las promesas que hoy les anda haciendo a los vecinos de las colonias populares. Y aunque Gustavo dice ser, “parte del nuevo y renovado PRI”, la etiqueta de traidor y servil, difícilmente se le podrá quitar de encima.

“ANDRÉS ZORILLA Y ALMA LAURA AMPARAM SON GARANTÍA DE TRIUNFO”.

POR OTRA PARTE, les diré que ayer en medio de grandes ovaciones “el alcalde con licencia” de ciudad Madero ANDRÉS ZORILLA MORENO, se registró ante el Instituto Estatal Electoral y de la misma forma lo hizo en Altamira la alcaldesa “con licencia” ANA LAURA AMPARAM, ambos con gran raiting político en sus pueblos, a grado tal de que, se aduce que, “Zorrilla y la señora Amparam” son garantía de triunfo, ese es el sentir de la gente en ambas comunidades.

PUES EN el caso de Altamira ni Carlos Toral, ni Armando Martínez Manrique y mucho menos Lucero Zaleta son oponentes de peso para la alcaldesa Alma Laura Amparam. Mientras que, en ciudad Madero, ni Julio Cesar Barrientos del PRI pese al apoyo que dicen tiene de los petroleros que comanda el repudiado Diputado Federal EDRAS ROMERO VEGA, Julio, no ha podido despegar para nada, ocurriéndole lo mismo a Adrián Oseguera, el que, apoyado por Morena PES y PT, se encuentra muy distante de que pudiera darle batalla al alcalde Zorrilla Moreno, de quien por cierto diremos “tiene una preponderante posición política en su querido pueblo, Madero, Tamaulipas.

