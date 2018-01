            < Magda ya dio color

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Velaron armas los partidos opositores al PRI la noche del sábado para amanecer domingo, no sólo los que formarían el Frente con el PAN, o sea los tradicionales en la fundación del proyecto aliancista, el PRD y el Movimiento Ciudadano, ellos no dudaron de formar parte de la coalición, sino el PVEM que examinó con Acción Nacional la posibilidad de sumarse al frente, pero finalmente no fue así.

Hasta casi medianoche del sábado se firmaron los convenios de coalición del PRD con el Frente para el caso Tamaulipas. Antes se hizo lo propio con el PMC, donde le fue de maravilla al partido que encabeza Gustavo Cárdenas Gutiérrez al que le asignaron dos diputaciones federales la del 4º y 5º Distrito, con cabecera en Matamoros y Victoria, no se dijo quiénes van, pero la correspondiente a esta capital puede ser para Mónica Dávila de Cárdenas y la de Matamoros tiene que ver con los intereses de los Salazar.

Pero los nombre son especulación pronto sabremos los destinatarios de estas candidaturas una vez que Gustavo cruce acuerdos con el Comité Ejecutivo Nacional.

Asimismo se confirmó el VII Distrito con cabecera en Madero para el PRD.

Decimos que le fue muy bien a Gustavo por sus fortalezas naturales en ambos distritos, más la suma de Acción Nacional le abren un horizonte alentador.

En Matamoros donde su señor Padre, Don Jorge Cárdenas González fue dos veces alcalde y diputado federal, le abre un abanico de posibilidades con la integración de una buena estructura, igualmente en esta capital donde el propio Gustavo fue Presidente Municipal por el PAN, la única victoria obtenida bajo la bandera azul en la capital del estado.

2.- Tampico se convirtió en el epicentro político de Tamaulipas el fin de semana al recibir a dos de los tres candidatos presidenciables. El viernes estuvo Ricardo Anaya en el salón principal del Hotel Posadas que cuenta con un espacio para 800 a mil personas máximo, mientras que Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio en zona abierto a la orilla de la Laguna del Carpintero a donde acudieron poco más de dos mil personas principalmente de Madero.

La zona conurbada es un escaparate atractivo desde el punto de vista electoral contando con dos municipios gobernados por el PAN y uno por el PRI-PVEM-PANAL; ahí se deja sentir la fuerza de los petroleros en Madero, el centro industrial de desarrollo económico en Altamira y el asiento de fuertes capitales empresariales en el Puerto de Tampico.

No hubo declaraciones espectaculares, sino más de lo mismo de uno y otro precandidato y además tuvieron que compartir espacios con el anuncio de Magdalena Peraza Guerra de que “va por la reelección” de la alcaldía, sería la tercera ocasión, si bien la actual fue de dos años.

3.- El anuncio de la maestra Magda le pone sabor a la competencia electoral donde aún están en la arena azul por decidirse entre Jesús Nader y Eduardo Hernández Chavarría y por otra parte se echa abajo la versión extraoficial que en algunos espacios editoriales se hizo correr, de que la alcaldesa estaría pactando con el panista No. 1 del estado no jugar, a cambio de un puesto administrativo.

Peraza Guerra dio la declaración en un evento público y señaló que en la semana que hoy iniciamos pudiera definirse por cual partido va, en el entendido que debe ser por cualquiera de los tres que en coalición la postularon o bien repetir la alianza.

Existen versiones por parte del Presidente del PVEM, Patricio King de que el desempeño de la alcaldesa de Tampico ha hecho un buen trabajo y su partido vería con buenos ojos mantener esa presidencia municipal.

El PVEM tiene 237 alcaldías de las 2,474 que hay en el país y son muchas más de las que tiene el PANAL, que son 189. Sin embargo la militancia del verde es menor, pero juntas representan el 17 % del total de los ayuntamientos del país.

El partido Nueva Alianza ligado al magisterio y al SNTE registra 657 mil 864 militantes, mientras que el Verde tiene 308 mil 224 afiliados. Sumadas ambas fuerzas estarían aportando casi el millón de votos a José Antonio Meade, aunque si los multiplican conservadoramente por 5 integrantes de la familia es una suma importante.

4.- Retomando el tema del evento de López Obrador, En el templete estuvieron los expriistas Felipe Garza Narváez, Américo Villarreal, Erasmo González, Armando Martínez, José Ramón (JR) Gómez Leal, expanista y cuñado incómodo del gobernador; Arsenio Ortega del Partido del Trabajo y Abdiés Pineda de Encuentro Social ambos dirigentes de los partidos que va en coalición electoral en 2018; y el dirigente de MORENA en Tamaulipas, José Antonio Leal Doria. Los primeros cuatro mencionados permanecen en compás de espera, ni los descartan, ni los “palomean” para darles certidumbre de que serán candidatos.

La cuestión es que pese a la visita de AMLO, no hubo ni la más mínima señal para quienes han sido alentados y siguen esperando ser tomados en cuenta para abanderar una causa.

Pero en las mismas están en todos los partidos, puros rumores y ninguna certeza. Si bien ya a algunos les cayó el 20 de que las candidaturas federales del PRI se están “enlistando” en la ciudad de México; mientras que en el PAN una vez acordadas las que tendrán los partidos PMC y PRD, que son 4o, 5o y 7o distritos, las seis restantes son para Acción Nacional y asignadas por el panista No. 1 del estado. Aunque puede haber alguna excepción, no faltan los favores con la central nacional.