HIPÓDROMO POLÍTICO

Por CARLOS Cortés

MAKI CANSADA DE NO GOBERNAR REYNOSA

Maki, la alcaldesa de Reynosa ya se cansó. En tan sólo nueve meses de gobierno se fatigo de “trabajar” y decidió irse de vacaciones para descansar de la ardua fatiga de un gobierno que no ha hecho nada. Y cuando digo nada es nada: la ciudad es un muladar, Reynosa tiene baches en los baches, las calles de la zona centro y las diferentes colonias parecen boca de lobo, tenemos más de 90 caídos en toda la ciudad que están colapsando, aunque algunos dicen que son 200, y ya están convirtiéndose en socavones. Reynosa es una desgracia para quienes viven ahí. Ya no es la ciudad de antaño, próspera y productiva, imán de personas de todo el país para hacer negocios.

En tan sólo tres administraciones, la de Everardo Villarreal Salinas, la de José Elías Leal y la de la cansada Maki, Reynosa se ha convertido en el patito feo del país. En estos menos de 7 años, los problemas en lugar de irse resolviendo se han ido incrementado de forma importante, lo que ha conseguido que las personas busquen mejores horizontes para vivir. Y en ese proceso Maki ha abonado y mucho.

Ejemplo de lo anterior, es que durante junio de 2017, la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país entre la población de 18 años y más aumentó a 74.9%, desde el dato previo de 72.9, % reportado en marzo pasado, y 70 % registrado en junio de 2016, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI. En el último trimestre, la percepción de inseguridad en Reynosa subió de 84.1% en marzo pasado a 89.6% en junio. Y aclaro, es sólo un dato de percepción. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad-mex/705956-mexicanos-perciben-el-pais-74-9-mas-inseguro-inegi

Asimismo, Reynosa se ubica como el municipio número 19 entre los 50 municipios más violentos del país, de acuerdo con un informe de la organización civil México Evalúa. http://gaceta.mx/2017/07/baja-violencia-letal-en-ciudad-victoria-y-nuevo-laredo-pero-crece-en-reynosa/ Maki Ortiz Domínguez, en lugar de atender sus responsabilidades, lanza la pelotita al decir, simplemente, que “es responsabilidad del estado y la federación”.

Y Maki se comprometió en campaña a resolver este y otros muchos temas, los cuales al día de hoy no se ve claro. Reynosa va de mal en peor. Para muestra, aquí parte de los promocionales de Maki en campaña. https://www.youtube.com/watch?v=BxJxYpc4uwQ

Asimismo, Maki a nivel nacional se ha quejado que para enfrentar a la delincuencia no cuenta ni con un chipote chillón, tratando de endosar a otras autoridades la solución de los problemas, no sólo el de la inseguridad, sino que ahora también le quieren endosar el tema del socavón, por sólo poner un ejemplo, al Gobierno del Estado. Y en los problemas de inseguridad de mayo pasado, Maki a la reportera Denisse Merker, le dijo que ella coadyuvaba con autoridades estatales y federales. ¿What? ¿Cuándo? ¿En dónde? Porque lo que quedó como constancia es que en esos momentos ella, Maki, y su familia se escondieron en Mission, y sus funcionarios, como el Alcaldito nomás no dieron la cara https://www.youtube.com/watch?v=6YGhRHgWhK8

Maki Ortiz Domínguez, en campaña, se desgañitó para gritar que sus prioridades de llegar a la Presidencia Municipal serían la Seguridad Pública y los servicios de la Ciudad, los cuales “son un sufrimiento en las colonias, la Ciudad está destruida. Y las aguas negras están arriba en las calles generando un problema de sanidad” ¿Usted cree que si ha cambiado Reynosa desde el primero de octubre de 2016 al día de hoy? La flamante alcaldesa no ha hecho una acción en beneficio de la ciudad. https://www.youtube.com/watch?v=g7KdpUetoi0

Pero el tema no es nada nuevo. Desde el 2013, el hoy Diputado Federal Jesús María Moreno Ibarra, ya había denunciado que Maki por arriba de la mesa es una y por debajo es otra, y la calificó como traicionera. Maki no tiene palabra. https://www.youtube.com/watch?v=YDx3HjMXZxE

Maki ha sido la gran decepción de Tamaulipas y de Reynosa. Y claro, en estos nueve meses se ha cansado de no gobernar, de no cumplir a la sociedad reynosense sus ofrecimientos y promesas de campaña, se ha cansado de darle las mejores condiciones para operar al orgullo de su nepotismo, su hijito Carlitos, a quien puso al frente del Sistema DIF Reynosa y a quien quiere convertir a como dé lugar en Diputado, por el PAN, el PRI o quien le quiera dar la candidatura. Y qué decir de su esposo Carlos Luis, a quien desde el área de compras del Ayuntamiento de Reynosa, Maki se ha cansado de darle las facilidades necesarias para engrosar sus cuentas bancarias personales y que viaje muy cómodo y muy seguro en una camioneta blindada último modelo.

Maki está cansada, muy cansada de no gobernar a la Ciudad de Reynosa, razón por la cual se tomó una inmerecidas, muy inmerecidas, diría yo, vacaciones de dos semanas. Si yo fuera el Jefe de Maki, como los ciudadanos de Reynosa que si son, yo no le autorizaba vacaciones ningunas. Simplemente, no se las merece.

Parafraseando a la propia Maki, este gobierno municipal ¡es una vergüenza!

Gracias por recibirnos.