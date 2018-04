HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

MAKI ESTÁ MANCHANDO AL PAN

Prácticamente estamos a menos de quince días de que inicien las campañas electorales en las cuales los ciudadanos habremos de decidir a quien queremos que nos gobierne a partir del próximo primero de octubre en las presidencias municipales de Tamaulipas.

Y como en botica, a lo largo y ancho del estado hay candidatas y candidatos que buscan, a como dé lugar, llegar a las alcaldías y gobernar los municipios durante los próximos tres años.

Y eso es entendible. Así es la política. Lo malo de todo es que hay candidatos que ya están manchados de corrupción, de soberbia, de frivolidad, de ineficiencia. Pero no sólo en la acción política. Hablo de la vida cotidiana, en donde, por ejemplo, Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa y candidata a la reelección, lamentablemente ha ido más allá.

Hemos platicado en este espacio que la Coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Reynosa, Belta Judith Mendoza Vázquez, fue literalmente corrida del su trabajo sin que la alcaldesa le haya concedido al día de hoy una audiencia para explicarle el motivo que la llevó a separarla del cargo. Tampoco, Maki le ha pagado a Belta lo que le adeudaba, no le ha permitido sacar sus pertenencias de dicha oficina, bajo un esquema de desprecio total, cuando Belta le entregó su vida durante más de año y medio. En resumen, Maki no le dio un trato respetuoso como su colaboradora que fue. Simplemente, le dio una patada y la echó del empleo, cuando la ingeniero no es político sino una mujer de trabajo.

Pero el tema no termina ahí, En represalia porque Belta ha hecho pública la situación, ahora su hermana, adscrita al área de Protección Civil, empieza a pagar los platos rotos. Ya pasaron del hostigamiento a las acciones que perjudican a la hermana de la ex funcionaria. Y eso habla de la calidad moral de Maki Ortiz y la pinta de cuerpo entero: poco profesional, vengativa y que no busca quien se la hizo sino quien se la paga. Así ha sido Maki y, tristemente, así será.

Maki, en el caso concreto de Belta, a través de Marco Antonio Martínez, titular de protección civil está presionando a la hermana de Belta como venganza por algo que su dream team le chismeo al oído y que ella ha sido incapaz de discernir si era cierto o no. Y las breves comunicaciones que ha tenido Marco Martínez con Belta no han sido de lo más profesional: han sido grotescas, amenazantes, ofensivas. Es decir, Belta está pagando “por algo” que ella aún no tiene claro.

¿Así debe de ser un político? Por supuesto que no. Maki ha dejado mucho que desear porque no sabe ser líder, no conoce las artes de la política y es un ser humano que desprecia a sus semejantes. Se siente de sanfre azul, cuando parece ser que se le olvidaron sus origenes. Y mientras la política es el arte de lo posible para Maki es el arte de aplastar a tus adversarios. Y con esa mala actitud, Maki está llevándose entre las patas al Partido Acción Nacional. Y eso la dirigencia estatal y nacional debieran tomar una decisión y no permitir que siga adelante con sus sueñors guajiros de mantenerse como alcaldesa: Maki nada aporta al bien y al progreso de la ciudad y menos aporta a su partido y a sus compañeros candidatos.

¿De qué tamaño es la corrupción en el Ayuntamiento de Reynosa que preside, todavía, Maki Ortiz? Baste decirle que en cuanto Belta dejó la Coordinación de Servicios Públicos, los nuevos titulares empezaron a cobrar a los choferes de los camiones recolectores de basura $1,500.00 por semana. Así como Usted lo lee, querido lector. Y para concoer el tamaño del negocio, habría que sacar cuentas: 43 camiones recolectores por 1,500 por semana por 4 semanas al mes: este negocito que debe ser mejor, les deja $258,000.00 pesos por mes, recursos que los trabajadores de limpia pública reciben como propinas por los ciudadanos y que más adelante tienen que reportar “a sus jefes”.

Además, también se debe investigar el enojo de los trabajadores a quienes se les hacen descuentos leoninos al acusarlos de faltar al trabajo y no se les demuestre. Lo que vive Reynosa, lo que viven los trabajadores municipales con esta pésima administración municipal de sanfre real, no está trayendo beneficios a la ciudad ni a la gente.

Hoy, todo lo malo que está haciendo Maki Ortiz, y que es mucho, el estado tan lamentable en que tiene a Reynosa, el desorden con el que trata de revertir lo que dejó de hacer a lo largo de más de 18 meses y la mala vibra que tiene con los ciudadanos, está pegando al PAN y lo llevará a la derrota si es que no intervienen las máximas autoridades del blanquiazul en México y en Tamaulipas. Maki, ni para la sociedad ni para los colaboradores del Ayuntamiento, no es digna de confianza.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg.