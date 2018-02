Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Maki, Nader y Raúl.

Si está bien dicho, Maki Ortiz Domínguez es la rebelde del panismo en este proceso electoral, pero, también está claro que, hay razones de peso para ello, como el hecho de defenderse de las embestidas que algunos aventureros de la política panista generan para sacarla de la jugada.

A juzgar por los hechos, en vez de debilitarla la fortalecen, de otra forma no puede entenderse que este sábado por la tarde contingentes muy grandes y representativos de Reynosa estuvieron en esta capital para acompañas a su líder en el registro ante el comité estatal del PAN, para que pueda reelegirse en el cargo.

Dicen los que saben, que trabas por todos lados, golpes en todos los sentidos y quemes a más no decir, para hacerla inelegible, le han hecho lo que el aire a Juárez, es decir, nada, porque sigue con su plan como en la época de la Reforma el Presidente Benito Juárez García, jamás se salió de su objetivo a favor de la patria.

La movilización de gente de Reynosa a esta capital generó mucho ruido y expectativas, porque no faltó quien dijera que se trataba de personas de municipios cercanos que fueron invitados a hacerla de reynosenses, pero, a verdad es que la ex subsecretaria de Salud del Gobierno Federal tiene un grupo político que no vacila en acudir a cualquier sitio de la entidad.

El otro ruido que hay por la intención de reelección que tiene la alcaldesa Ortiz Domínguez, es al interior de su partido, en virtud de alterar decisiones que se tomaron sin considerar la opinión de los militantes y los ciudadanos, obligará a que los caprichos de políticos circunstanciales no se realicen.

Al grito de que es mejor candidata que cualquiera de los que aspiran, porque las encuestas de preferencias le favorecen y de que la reelección contenida en la Legislación Electoral es para dar oportunidad a quienes hacen buenos gobierno para que continúen, señala que es el momento propicio para que el PAN la vea primero a ella y que escuche las voces de los ciudadanos.

Ella afirma que no se trata de guerra entre panistas y, sin embargo, sus acciones dicen lo contrario, porque busca defenderse de los líos que le generan para sacarla de la jugada y quedarse con el municipio a base de calumnias en su contra.

Por otro lado, en la sede del PAN, estuvieron el empresario de uniformes, Jesús Nader Nasrallah, para decir a los dirigentes de su partido, que se registraría como precandidato a la presidencia municipal, misma que, según su juicio debe de ganarse.

El hombre deja la Secretaria de Administración del Gabinete estatal, a la que llegó gracias a sus buenos oficios en la campaña del 2016 y al desempeño que tuvo en los cargos públicos que le dieron durante la época de la alternancia en la Presidencia de la República.

El exdiputado federal del PAN, Raúl García Vivián, quien renegó de su partido porque no lo hicieron candidato a la alcaldía de Reynosa y se fue a competir por el Partido Convergencia, predecesor del Partido Movimiento Ciudadano, pero, perdió de manera estrepitosa, llevó papeles para registrarse.

Ahora quiere ser alcalde de Río Bravo y al parecer contará con todo el respaldo de los que deciden desde el poder político estatal, para que evite la permanencia de Juan Diego Guajardo Anzaldúa en la alcaldía por tres años más.

En el caso de los prospectos al Senado de la República por el PAN, hablan de que no hay lugar para precipitarse, que todo está calculado para el momento preciso, de tal manera que la fórmula que harán Gerardo Peña Flores y María Elena Figueroa Smith, deberá impactar frente a sus competidores de las otras coaliciones o bien a los que lleguen por los partidos que trabajan solos en este proceso.

Dicen que los muy enterados que, en cuanto Peña Flores sea investido como candidato a Senador, también se convertirá en el prospecto natural para la sucesión gubernamental del 2022 y a lo mejor volverá a encontrarse contra el priísta Alejandro Guevara Cobos, quien también va por la gubernatura de la entidad.

Los otros.

El doctor Felipe Garza Narváez, sigue en espera de la confirmación del comité nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que le nominen como candidato a Senador.

Por cierto, en materia de precampañas, los que andan para formalizar sus candidaturas a la Presidencia de la República terminaron sus actividades y ahora deberán de esperar la confirmación de los partidos que les postulan de acuerdo al procedimiento que señalaron ante las autoridades electorales.

En asuntos del municipio, cada vez son más automovilistas los que señalan la urgencia de arreglar el bacherío que tienen los cruces de las avenidas citadinas con las vías del tren o de lo contrario, indican que el municipio invierta en un proyecto a través del cual se saquen los rieles del primer cuadro de la ciudad y que se trasladen allá muy al poniente de la ciudad, paralelo si se quiere a la interconexión que existe entre la carretera a Monterrey a la altura del Río Corona, con la rúa Victoria Zaragoza, para que ya el tren no atraviese la ciudad.

Desde luego, la mejor solución es que se decida por el arreglo de los cruces, mínimo con asfalto, pero, si la idea es que sea mejor, tendrían que usar concreto para que quede de primera.

Dicen que las brigadas de bacheo, sólo esperan luz verde del equipo del alcalde, porque muchas personas les han abordado para pedir que arreglen los pasos de las vías.