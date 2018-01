T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González.

“MAKI ORTIZ VIVE EN LA ILEGALIDAD, EN TEXAS”.

EN REYNOSA MAKI, “NO ES GARANTÍA DE TRIUNFO”.

REZA EL ADAGIO que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y vaya que esto hay sobrada razón, porque simple y llanamente ha quedado claro que la alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, “no VIVE EN Reynosa”, “vive en Misión Texas”, pese a haber divulgado en un video, hace más de un año que ella, no viviría en McAllen o Misión, porque “sería vivir en la ilegalidad” y por consiguiente creo que, “sí está comprobado que ella allá reside”, entonces tiene tiempo de estar infringiendo la ley de Inmigración de los Estado Unidos y podría correr el riesgo de que, “LA MIGRA O LA BORDER PATROL la deporte” por estar de ilegal en suelo americano, salvo que su hijo Carlitos sea ciudadano estadounidense y le haya regularizado su estatus legal.

PERO desde el punto de vista político, a mi juicio, sale sobrando que la Dra. Maki viva o no en Reynosa, porque lo que vale, cuenta, inconforma e indigna a las familias proletarias de esta ciudad, es que ella como alcaldesa, se esté dedicado a mentirle al pueblo de Reynosa, “porque fue el que le dio el voto”, para ella ser la primera autoridad municipal “pese a haber llegado de forastera”, procedente de Chihuahua.

MAKI, por ser mujer, DEBERÍA COMULGAR CON LA CULTURA de la honestidad, verdad, seriedad, respeto y la responsabilidad, pero desgraciadamente, vemos con tristeza que la Doctora, pese a ser una profesional de la medicina, el tiempo que ha tenido para ocupar cargos de regidora, Diputada Federal, Senadora y ahora alcaldesa, se ha dedicado a “AMASAR FORTUNA” y mentirle a la sociedad de todos los estratos sociales de Reynosa.

Y POR ESTE fundamental motivo, a MAKI, la han dibujado y exhibido en redes sociales con “la nariz de pinocho”, como identidad y burla de la gente hacia ella, por su forma de pensar y actuar e incluso por ofender a la sociedad que creyó en su persona. Porque MAKI, tiene a Reynosa en el más cruel de los escenarios por la falta de obras de infraestructura social, porque la ciudad está plagada baches en calles y avenidas, falta de alumbrado público e incluso infestada de problemas de distinta índole. Y pese a ello, todos estos problemas a la alcaldesa “le han sido ambiguos, ecuánimes e indiferentes. Porque en esencia, a MAKI, Reynosa y sus familias no le importan, porque ella, “no nació en esta tierra”. Misma tierra en la que ahora MAKI, habrá de peregrinar nuevamente PARA BUSCAR EL VOTO del pueblo de Reynosa (II Distrito) para intentar ser por segunda vez Diputada Federal. Candidatura que según ella, pregona, se la debe a la Candidata Presidencial Independiente MARGARITA ZAVALA DE CALDERON, pues MAKI, “así lo ha pregonado a los cuatro vientos”.

LO QUE SI hay que reconocerle a MAKI, es la gran habilidad que como actriz de cinematografía ha logrado, porque hasta hoy en día, ha sabido mentirle no nomas a las familias humildes de las colonias, ejidos y ranchos de Reynosa que, pensaron que ella era una buena mujer, sino también al PAN, porque sí esta señora, ya se anuncia o se dice, será la candidata a Diputada Federal por el II Distrito, eso habla de que su actitud de víctima, allá en la CUPULA DE Acción Nacional, ya le surtió efecto para ser candidata a legisladora, lo que a mi juicio, “sería un garrafal error del PAN”, porque MAKI, con todo respeto “YA NO ES GARANTÍA DE TRIUNFO”, por estar identificada ante la sociedad como una genuina MITOMANA.

Y FIJENSE BIEN, SI EL PAN en Tamaulipas, proyecta seguir consolidándose, “para pintar más de azul al Estado”, la dirigencia nacional Panista que comanda DAMIAN CEPEDA, tiene que ver, analizar y pensar muy bien sus decisiones. Y si ya le prometieron tal abanderamiento a MAKI, “como premio de consolación”, el PAN correría el riesgo de no ganar este importante espacio político, porque el II Distrito es Reynosa y “MAKI a Reynosa le ha quedado muy mal”, excepto, lo que dicen algunas encuestas de “medio pelo”, quienes le patentizan, naturalmente “solo lo que ella quiere escuchar”. Y no, la verdad.

MAKI dijo en campaña que transformaría a Reynosa, porque su antecesor el siniestro personaje de PEPE ELÍAS LEAL, dejó la ciudad en condiciones infrahumanas, es decir muy desastrosas, por el marcado abandono prevaleciente en todos los rincones de la ciudad, pero al paso de un año y meses de Gobierno de MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, “Reynosa está peor que nunca”, CUYA ETIQUETA DE AGRAVIO SOCIAL para las familias de Reynosa, es lo que ya predomina en la mente del electorado, los que sin duda, “ya no verán a MAKI como la salvadora”, porque esta señora como autoridad municipal, está dejando a Reynosa, peor que como la dejaron PEPE ELÍAS Y EVERARDO VILLARREAL, los que al igual que MAKI, “se dedicaron más al beneficio propio que al bien colectivo”.

Y EL ESPOSO DE MAKI DONDE ESTA?.

OTRA DE LAS INTERROGANTES, que son de enorme trascendencia y relevancia política en Reynosa, es la desaparición del CARLOS LUIS PEÑA GARZA, el esposo de MAKI, cuya desaparición de este señor, se generó de manera repentina, es decir desde que, en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE), inició una CARPETA DE INVESTIGACIÓN, en la que data que, “el consorte de la alcaldesa” de Reynosa, está presuntamente involucrado en los delitos de promover a menores de edad en la prostitución clandestina, cuyo delito es de alto metraje jurídico, cuya pena es de muchos años de prisión, así como también verse inodado en la probable venta de drogas en la zona de tolerancia, donde incluso aducen que, este señor Carlos Luis, estaba cobrando cuotas, aprovechando el engranaje o escaño político de su esposa la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ.

CABE RECORDAR que personal de Presidencia, todos días veían a don Carlos Luis Peña Garza, deambular por pasillos del palacio y estar dedicado a llevar con atención los negocios redituables, como el de eventos especiales, alcoholes, sanidad, juegos y sorteos, “principalmente el compras” y otros muchos más que le estaban redituando jugosas ganancias a este señor, eso nadie lo ignora, porque comentan que don Carlos, era el encargado de esta clase de operaciones, por lo que, no se descarta que el marido de MAKI, tenga que ser llamado ante la Procuraduría de Justicia y por tanto, esto deja entrever que don CARLOS, “ha venido tomando las debidas precauciones”, por aquello de que, “le pueda caer al voladora”.

PARA FINALIZAR, les diré que, MAKI ORTIZ y su esposo Carlos, con todo y lo que ella y su reducido grupito de amigos y demás crean, no estará salvada de la acción legal cundo se revisen a fondo sus cuentas públicas y se llame también a su marido por lo expuesto por un testigo que, en redes sociales ya ha dado amplia explicación “de la turbia actividad del presunto lenón esposo de Maki”, temas que deben tomar en cuenta los integrantes de la cúpula nacional del PAN, para que eviten cometer el garrafal error de cobijar a Maki, con la Candidatura a Diputada Federal porque esta señora, le ha causado enrome daño A LAS FAMILIAS DE Reynosa, cuya mujer se ha ganado el repudio y el odio de la mayoría de la gente, que realmente vota, las que con toda certeza, NO LE DARAN EL VOTO para que MAKI siga teniendo fuero político, porque MAKI a la gente de Reynosa, “le ha quedado muy mal”. O no?.

PERO También hay que señalar que, PARS SUCEDER en la Presidencia Municipal a MAKI, “una vez que esta se retire, para irse a la campaña”, si es que el PAN la hace candidato a Diputada Federal, como repito, ella lo pregona: Surgen los nombres de MIGDALIA LÓPEZ HINOJOSA, JAVIER GARZA DE COSS y el de ALFREDO CASTRO OLGUÍN. Peo en fin veremos que habrá de suceder.

Por hoy es todo y hasta mañana.

