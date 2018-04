EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Maki: “Reynosa, de frente, con el Frente”

MAKI ORTIZ pisó anoche el primer peldaño de su ascenso a la victoria electoral del 1º de julio, luego que millares de reynosenses corearon su nombre minutos después de entregar su documentación como aspirante a candidata de la coalición “Por Tamaulipas al Frente” a la presidencia municipal.

Momentos antes del emotivo reencuentro con Reynosa tras mostrar sus documentos ante la Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral, ALICIA CAMPOS ALMODÓVAR, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ expresó en presencia de su Planilla y de los candidatos del Frente a diputados federales ERNESTO ROBINSON TERÁN y JUANA ALICIA SÁNCHEZ, su deseo de convertir a Reynosa en la mejor ciudad de México.

MAKI ORTIZ dijo que su aspiración tiene su soporte en el deseo de “un mejor Reynosa, un Reynosa de progreso, de paz y de valores”, al tiempo que estalló una salva de aplausos en el momento en que la presidente del Consejo Municipal Electoral extendió el oficio de aceptación a su registro.

El registro de MAKI se dio en un cálido ambiente, en presencia de su esposo CARLOS PEÑA y su hijo CARLOS VÍCTOR PEÑAORTIZ, así como el Coordinador general de la campaña del candidato presidencial RICARDO ANAYA CORTÉS, el diputado local con licencia JESÚS MARÍA MORENO IBARRA.

“Con un poco de tiempo, esta ciudad será la mejor del norte de México”, expresó MAKI ORTIZ, al referirse a su primero periodo de dos años, pero su aspiración de reelegirse para el segundo, de tres años.

Afuera del recinto institucional del IETAM, unos dos millares de personas de evidente extracción popular, esperaban a MAKI ORTIZ con encendidas muestras de afecto solidario.

A ellos, MAKI les dijo “los amo”, y les ofreció que con un poco de tiempo más, las obras del municipio, que en este corto periodo han sido las más grandes de la historia, hará más, hasta convertir a Reynosa en la mejor ciudad del norte de México”.

En su discurso ante los miles de ciudadanos, MAKI les ofreció honestidad, talento, transparencia y sabiduría.

“Y con la ayuda de Dios” -les dijo MAKI- Reynosa saldrá adelante.

“Con Reynosa, al frente, por el Frente”, remarcó MAKI, podremos salir y mirar de frente, a los ojos, como a mí me gusta hacerlo, a la ciudadanía”.

Millares de vecinos, particularmente mujeres, ovacionaron con porras a MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien casi salió en vilo ante las afectivas muestras de solidaridad popular a su proyecto.

En otro tema, le comparto que el ex secretario de Organización del comité municipal del PRI en Reynosa, CARLOS CAMACHO MONTOYA y el ex secretario de SEDESOL en la Administración del ex alcalde priista PEPE ELÍAS LEAL, VÍCTOR GARZA MENDOZA, ‘reaparecieron’ en el escenario político como coordinadores de la campaña política de la candidata de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ a diputada federal por el II distrito, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA.

OLGA JULIANA, ex alcaldesa priista de Nueva Ciudad Guerrero [2008-2010], quien en una entrevista reciente declaró tener la impresión “de que al menos en este sexenio, en Tamaulipas, (al PRI) no les interesa salvar el barco, es mi percepción; tal vez esté equivocada, pero no he visto mucho interés. Los veo paralizados”, convocó a conferencia de prensa para dar a conocer los ejes rectores de su propuesta como candidata a la siguiente legislatura federal.

El (nuevo) II distrito federal electoral, tiene su cabecera en Reynosa Norte y comprende los 5 municipios de la zona ribereña, una de las zonas de Tamaulipas más complejas en el rubro de inseguridad, pues en sus carreteras han desaparecido decenas de jóvenes y tiene un largo historial en materia de narcotráfico y ejecuciones ligadas a la delincuencia organizada.

Como alcaldesa, a OLGA JULIANA le tocó vivir la cresta de la crisis de inseguridad y padeció en carne propia este flagelo.

Sin embargo, su nivel académico y su vida ligada a la problemática de la zona, la convierten en 1 de las 2 mejores propuestas para ocupar la representación de este II distrito en la Cámara baja del Congreso de la Unión; la otra, la representa la candidata del PAN, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNES, quien elaboró un proyecto de desarrollo general que detonará el crecimiento económico de esta región.

En un diálogo con la prensa, OLGA JULIANA, quien a nombre del Partido Encuentro Social [que la propuso como candidata dentro de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ y pronunció el discurso de bienvenida al candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR durante su gira por Reynosa], destacó la importancia de atraer recursos y programas del gobierno federal para detonar el desarrollo y el crecimiento económico de esta zona, particularmente en turismo, aprovechando que en estos 100 kilómetros que comprende la región ribereña existen 3 presas, una de ellas -la Falcón-, un embalse internacional con perfil para pesca comercial y deportiva.

Las otras 2 son ‘Las Blancas’, de ciudad Mier, y la ‘Marte R. Gómez’, que comprende superficies de Camargo y Miguel Alemán, e irriga una vasta superficie abierta al cultivo, de Miguel Alemán, Camargo, Reynosa y Río Bravo.

También, anticipó que examinará con abogados y asesores profesionales el contenido del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, a efecto de defender este recurso y optimizar su aprovechamiento en beneficio de la comunidad agropecuaria del norte de Tamaulipas.

Dijo que Tamaulipas debe defender también las aguas del Río San Juan, que irriga la cuadrícula agropecuaria de una vasta superficie abierta al cultivo en el norte del Estado, a efecto de recuperar la rentabilidad de la agricultura y elevar la calidad de vida de la familia rural.

Al mismo tiempo, subrayó su preocupación por diseñar políticas públicas que contribuyan al saneamiento ambiental y la descontaminación de las aguas, y en materia de educación y cultura, matizó la importancia de que los padres se incorporen al desarrollo integral de sus hijos, a través de acciones que los involucren en las actividades de los niños y jóvenes.

Con ello, dijo, se acelerará el proceso de recuperación de la paz y la tranquilidad.

Por último, la candidata a diputada federal por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, acentuó la vecindad internacional que tienen los municipios tamaulipecos de este distrito con sus similares del sur de Texas, para cultivar lazos culturales y comerciales que enriquezcan esa vecindad y generen al mismo tiempo, prácticas comerciales que impulsen la economía de las dos fronteras.

“CHUCHÍN” SE TAMBALEA

De otro lado, deje compartirle que en pasillos del Comité Directivo estatal del PRI, cobró forma la versión de que el alcalde de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA, podría ser reemplazado como aspirante a la reelección, pues el agrietamiento que generó al partido la candidatura por MORENA del ex líder partidista VÍCTOR GARCÍA FUENTES, hizo encender ‘focos rojos’ en el tablero del PRI matamorense.

De hecho, antes de que se concretara la candidatura de GARCÍA FUENTES, asesores de primer nivel del alcalde JESÚS DE LA GARZA, ya habían ‘filtrado’ el dato de que no existen condiciones políticas en Matamoros para una virtual reelección, y esgrimían como argumentos: el desorden de la Administración municipal; la monopolización del uso del recurso presupuestal; el vacío de poder de un alcalde que nunca pudo poner orden entre sus subalternos y la proliferación de ‘generales’ en su gobierno, que habían convertido en ‘rehén’ al propio presidente municipal.

Bajo este escenario, la candidatura del ex presidente del comité municipal del PRI, se convirtió en la gota que derramó el vaso.

Hoy, con todo y el procedimiento interno que convirtió a ‘Chuchín’ en la propuesta oficial para la reelección, existe la posibilidad real de que se le reemplace, por no garantizar una victoria el 1º de julio.

‘CASCADA’ DE REGISTROS

En contraparte, los aspirantes del PAN a las alcaldías de los principales municipios de Tamaulipas, acuden hoy a los Consejos Municipales Electorales a registrarse oficialmente como candidatos a presidentes municipales.

Por Matamoros, lo hará CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, hoy sábado a las 13:00 horas, en el edificio del Consejo, sito en 7ª y Bastamente, en tanto hoy a las 9:00 horas, lo hace en Nuevo Laredo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien va por la reelección.

‘NETO’, EN CAMPAÑA

Lo que nos recuerda que, en respuesta de la queja de las familias y trabajadores de la colonia Humberto Valdés de los altos costos de los combustibles, el candidato a Diputado Federal por el 09 Distrito de la alianza Por México al Frente, ERNESTO ROBINSON TERÁN, sostuvo que al llegar al Congreso de la Unión apoyarán las propuestas de RICARDO ANAYA, candidato a Presidente de México, para acabar con los gasolinazos.

Dijo que desde la Cámara de Diputados buscarán los medios legislativos, acuerdos e iniciativas para impulsar esta medida, misma que buscará homologar el precio del combustible al precio que existe en Estados Unidos.

No es justo, dijo NETO ROBINSON, que las familias de Reynosa paguen mucho por la gasolina que utilizan sus automóviles para ir al trabajar, afectando la economía del hogar, eso, sostuvo, ya no debe pasar en cada uno de los hogares.

Otro de los temas que expuso NETO ROBINSON a los vecinos fue el relativo a mejorar los servicios de salud para todos los miembros del hogar mediante el servicio universal.

“Queremos estar cerca de ustedes con las acciones legislativas y de gestión y la salud es una de las preocupaciones de todas las familias, es por eso que ahí tenemos una propuesta para que haya mejor calidad de vida en la niñez, adolescentes, madres de familia, tercera edad, trabajadores y ciudadanos todos, vamos por mejores servicios para los reynosenses”, apuntó el candidato a Diputado Federal por el 09 Distrito de la alianza PAN-MC-PRD.

Cambio de orientación temática para compartirle que en Nuevo Laredo, Secretarios del Ayuntamiento reciben certificado expedido por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.; al acreditar la auditoría en Igualdad Laboral y no Discriminación que permitió al gobierno municipal obtener el Certificado Oro de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.

Nuevo Laredo es el primer municipio en todo Tamaulipas en certificarse en esta norma de adopción voluntaria con el objetivo de reconocer al Ayuntamiento como un centro de trabajo que cuenta con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

El alcance de la auditoría en igualdad laboral y no discriminación fue para todas las Secretarías del gobierno municipal, por lo que se entregó el certificado a los titulares de las mismas.

Participaron y recibieron el reconocimiento las Secretarías de: Ayuntamiento, Bienestar Social, Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios, Contraloría y Transparencia, Seguridad Pública y Vialidad, Administración, Innovación gubernamental, Cultura y Deporte, Desarrollo Económico; así como a la Oficina del presidente y Unidad de Género.

En el evento, también se entregó nombramientos a los enlaces de la Unidad de Género.

A nivel nacional, Nuevo Laredo es el séptimo municipio en recibir esta certificación y el segundo en obtener el oro.

De otro lado, diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas, en reunión de Comisiones, emitieron el dictamen final que contiene la lista de los 11 ciudadanos que solventaron los requisitos legales y las entrevistas de trabajo, mismos que aspiran a ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), asunto que será resuelto por el Pleno, mediante votación por cédula.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, continuó este viernes con la etapa de entrevista a los candidatos FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ DE LA FUENTE, ORLANDO JAVIER ROSADO BARRERA y JUAN CARLOS RUIZ DELGADO, quienes destacaron sus aptitudes para representar el cargo dignamente, además mencionaron la importancia de redoblar esfuerzos de forma conjunta, sociedad y gobierno, en el fomento a la cultura y respeto de los derechos humanos.

En sus intervenciones, los profesionistas resaltaron distintas propuestas para en caso de ser designados a este puesto, ponerlas en marcha, como programas de vinculación con diferentes instituciones para el fomento de los derechos humanos, revisar el marco jurídico en la materia para efectuar los planteamientos necesarios y estar a la vanguardia, coincidiendo en que todo persigue el bien común de los tamaulipecos y responder a las necesidades actuales.

Los entrevistados, atendieron los cuestionamientos de los Diputados, quienes se interesaron en conocer los aportes que pudieran hacer al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, así como su experiencia, trayectoria y pensamiento de actuación en cuanto a temas específicos en la materia.

Luego de concluir este proceso, en el cual los entrevistados durante este jueves y viernes solventaron las etapas correspondientes, los Diputados que integran de forma plural este órgano legislativo, votaron su procedencia y los integraron en una lista final que mediante el dictamen relativo se pondrá a consideración del Pleno, para posteriormente, mediante votación por cédula, realizar la designación del titular de la CODHET.

Es importante mencionar que la lista la integran también: OLIVIA LEMUS, JOSÉ MIGUEL CABRALES LUCIO, ARTURO JAVIER LÓPEZ CÓRDOVA, ALMA DELIA GÁMEZ HUERTA, JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN MORALES, MARÍA TAIDE GARZA GUERRA, JERÓNIMO RIVERA GARCÍA y OCTAVIO CÉSAR GONZÁLEZ LEDEZMA, quienes cumplieron con las reuniones de trabajo durante este jueves.

De esta forma, la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, desarrollo el procedimiento para llevar a cabo la designación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en un marco de transparencia y con estricto apego a las bases contenidas en la convocatoria.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) generó dos publicaciones científicas dirigidas al análisis de diferentes actividades empresariales, que se realizan en el estado, con la finalidad de describir los factores que están condicionando el desarrollo de los productos o servicios.

En este sentido, la líder del Cuerpo Académico Estrategias para el Desarrollo Regional, Dra. MARIANA ZERÓN FÉLIX, comentó que se trata de dos libros elaborados de manera conjunta por estudiantes de la Maestría en Dirección Empresarial y del Doctorado en Ciencias Administrativas, que se imparten en la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la UAT.

“Tenemos dos libros que hemos coordinado con estudiantes de posgrado, que son programas que se encuentran en el padrón de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)”.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.