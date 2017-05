EMPRENDEDORES POLÍTICOS

POR: Humberto Zúñiga López.

MAKI Y SUS 10 MOTIVOS PARA SOLICITAR LICENCIA.

-EL CONGRESO DEL ESTADO LA SANCIONÓ ÚNICAMENTE CON AMONESTACIÓN PÚBLICA Y LE PIDIÓ NO REINCIDIR EN SU CONDUCTA.

-SU SALUD PODRÍA EMPEORAR ANTE LA TENSIÓN A LA QUE ESTÁ EXPUESTA.

A MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, alcaldesa de REYNOSA, no le ha ido nada bien.

Ante el intrincado presente y el ominoso futuro que le depara, analizamos el por qué la alcaldesa podría pedir licencia.

Recordemos que los cargos de elección popular son irrenunciables, de acuerdo al artículo 36 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, así que los elegidos tienen solo la opción de solicitar una licencia aprobada en su caso por el CONGRESO DEL ESTADO.

Sin embargo, ya vimos que es el propio órgano legislativo el que le otorgó este martes en regalo anticipado al 10 de mayo, únicamente una AMONESTACIÓN PÚBLICA a manera de sanción, lo que no es otra cosa que el perdón a sus errores de conducta.

Pero por si acaso ella decidiera prescindir de su responsabilidad, he aquí algunas razones:

PRIMERO, porque ser la alcaldesa de la ciudad más poblada del estado con poco más de 1 millón de habitantes de los casi 3 millones y medio del total del estado, enfrenta el reto mayúsculo de atención en cuanto a obras y servicios para sus ciudadanos.

SEGUNDO, porque con su actitud, lejos de atraer recursos para satisfacer las necesidades de su pueblo, se la pasa empecinada confrontando al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y a sus colaboradores más cercanos, sin que ello le genere un futuro promisorio, porque este pleito se antoja de pronóstico reservado. “Se puso a las patadas con Sansón”, dicen los políticos de su propio partido.

El caso más reciente es cuando el ejecutivo estatal dijo: “si no ayudan, que no estorben”, aunque no mencionó directamente a la alcaldesa.

TERCERO, porque la compleja situación de inseguridad que se vive en todo su territorio, lejos de atraer inversiones, las alejan debido a la pésima imagen que ha trascendido fronteras, causando pánico, sin que se vea el fin de todos estos enfrentamientos entre bandas delincuenciales.

De hecho, hablan de que MAKI se refugia por las noches en su residencia de MISSION TEXAS.

CUARTO, porque su propio cabildo, síndicos y regidores pidieron su destitución por extender nombramientos de funcionarios municipales que no cumplían con lo dispuesto por la ley, mientras continuaban las investigaciones en torno a la posible comisión de faltas administrativas, que pudieran llegar a delitos penales, aunque reiteramos, solo recibió una amonestación pública y la advertencia de no reincidir en esta conducta.

QUINTO, porque si los de su propio partido no la quieren apoyar, menos abiertamente recibirá el espaldarazo de la federación, caso específico con el SECRETARIO DE GOBERNACIÓN que ha hecho acuerdos directos con CABEZA DE VACA, quien ha resultado un mejor gestor de lo que se esperaba en el inicio de su administración.

SEXTO, porque la mayoría de los recursos que envía el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, tienen por ley forzosamente qué pasar por las arcas estatales y luego ser canalizados a los municipios, así que tiene qué tocar puertas para que se le destraben los procesos administrativos.

SÉPTIMO, porque ya se pasó prácticamente casi un año, y después de ahí vendrá el proceso electoral de 2018, cuando se defina si su madrina MARGARITA ZAVALA es la elegida para disputar la presidencia de la república. Y si así fuera, todavía falta ver si gana la elección constitucional.

OCTAVO, porque con tan pocos resultados en materia de apoyos y obra pública, se antoja difícil que su partido la apoye para una reelección, así que su futuro es incierto. Máxime cuando es de todos conocido que la dirigencia partidista está identificada plenamente con el ejecutivo estatal.

NOVENO, porque todos los movimientos que ella realiza, así como sus funcionarios, son vigilados con lupa por el CONGRESO DEL ESTADO, así que tendrá muy poco margen de maniobra para operar el próximo proceso electoral, donde la joya de la corona es precisamente REYNOSA, la tierra del mandatario del estado.

DÉCIMO, porque la salud de la alcaldesa podría empeorar con toda esta presión en cuanto a la fluidez de los recursos, la inseguridad, las tensas relaciones con el estado y sobre todo, con las secuelas que le dejó el infarto cerebral en enero de 2014, que le mantuvo paralizada la parte izquierda de su cuerpo y la pérdida de la visión.

Por eso y por muchas otras razones más, sus amigos le recomiendan que se vaya a descansar a su casa.

Aunque de aquí a que esto suceda, solo son buenos deseos.