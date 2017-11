Hipódromo Político

Por CARLOS Cortés

#MAKILANDIA Y LA FÁBRICA DE MENTIRAS

El pasado día 17 de noviembre, la todavía alcaldesa de #Makilandia, Maki Ortiz Domínguez, publicó, literalmente y con horrores de ortografía, lo siguiente: “El día de hoy recibí un reconocimiento especial para nuestro municipio por parte del gobierno federal, por transparencia y rendición de cuentas, ¡Único de Tamaulipas! con una calificación de 98.5 en éste rubro. Seguiremos diciéndoles en que nos gastamos cada peso e invirtiéndolo en beneficio de nuestra ciudad. #Reynosa es #ProyectoDeTodos”.

Y en su maravilloso boletín de complacencias, digo, de prensa, que el Ayuntamiento de Reynosa emitió, se puede leer entre otros argumentos:

A) “La doctora Maki Esther Ortiz Domínguez recibió este viernes 17 de noviembre, durante el Seminario Buenas Prácticas FAIS 2017, el reconocimiento del Gobierno Federal por el uso eficiente, eficaz, transparente y participativo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, (FAIS), lo que ubica al Gobierno Municipal de Reynosa 2016-2018, entre los 20 mejores municipios en cumplimiento de las normas de transparencia y legalidad y es considerado como un modelo a replicar por su esfuerzo, iniciativa y creatividad”.

¿Sabrá acaso el Gobierno Federal qué en diciembre, la señora se embolsó más de 4 millones de pesos en la adquisición de mil luminarias las cuales cobró abusivamente en más de 7 mil pesos cada una, cuando el precio comercial no sobrepasa los tres mil pesos por unidad? Cosa nomás de preguntarle al Secretario Federal de SEDESOL, Luis Enrique Miranda Nava, si sabe que con sus reconocimientos están avalando a una política abusiva y rapaz que se está embolsando el presupuesto de Reynosa, y dándole argumentos para festinar el atraco que está haciendo de los recursos públicos del municipio y de los ciudadanos.

B) “El reconocimiento que destaca la transparencia del uso de los recursos del FAIS en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33, le fue entregado a la presidente municipal, Maki Ortiz, por la Secretaría de Desarrollo Social en base a la Convocatoria emitida para identificar, reconocer y difundir las buenas prácticas desarrolladas e implementadas por los gobiernos municipales y estatales de todo el país, calificando el de Reynosa entre los 20 seleccionados”.

¿Transparencia? ¿Así le llama la administración de Makilandia que no cumplió en tiempo y forma con la presentación de la página de transparencia del municipio como lo ordena la Ley en la materia y se ha estado embolsando los recursos de los ciudadanos para acrecentar su fortuna personal? Baste saber qué entre otras chuladas, dos empresas propiedad del Secretario Técnico del Ayuntamiento, ese que fue detenido por falsificación de firma y llevado esposado a rendir su declaración preparatoria, se encargan de los trabajos de Servicios Primarios pero sólo de membrete, y de factura por supuesto, ya que los trabajos se desarrollan con personal del municipio y con recursos del Ayuntamiento. Es decir, están cobrando un titipuchal de lana que debería ser aplicada en beneficio de la Ciudad y, me queda claro, que el alcaldito no va sólo en este JUGO$O NEGO$IO.

C) La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, María de Lourdes Flores Montemayor notificó al R. Ayuntamiento de Reynosa el requerimiento de la presencia de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez en el Seminario que se llevó a cabo los días 16 y 17 de noviembre en la Ciudad de México, inaugurado por el secretario de SEDESOL, Luis Enrique Miranda Nava, con la participación del Mtro. Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Antonio Malpeceres, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) y de la Dra. Jutta Ursula Kem, directora de Operaciones para México y Colombia del Banco Mundial.

Qué se puede decir de la encargada del despacho de SEDESOL federal en Tamaulipas, María de Lourdes Flores Montemayor, si, como ya se había publicado en este mismo espacio, la señora es acusada de ser prestanombres en el caso de enriquecimiento ilícito del ex Gobernador, junto con otros parientes directos, uno de ellos por cierto vocero de la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, quien desde sus tiempos como Jefe de Prensa del DIF Tamaulipas, del 2006 al 2011, se enriqueció ofensivamente. Cosa nada más de investigar su status financiero en 2005 y su cambio de vida a partir de ese año, sus ingresos como funcionario consentido de esa administración y como se ha transformado su forma de vida de 2011 a 2016, donde vivía y donde vive ahora, como vivía y como vive ahora y su afición por los peces caros. El cambio de vida de este personaje ha sido abismal y en una investigación del SAT y de la Auditoria Superior del Estado se van a encontrar con que José Manuel Flores Montemayor pasó de ser un funcionario de medio pelo a un millonario servidor público y empresario, como lo es, en la actualidad. ¿Usted cree en los milagros? Yo tampoco. Por cierto, cuando a Flores Montemayor se le terminan los argumentos, permite que florezcan los cobardes actos de violencia contra la prensa. https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=ifpnqyAW8bE

Además, al esposo y al hijo de María de Lourdes Flores Montemayor se les acusa de estar acabando con el agua del municipio de Jaumave, en donde, en un negocio de siembra de limones que claro que no es de ellos, como prestanombres de alguien, rentan el terreno y acaban impunemente con las riquezas naturales de ese municipio del cuarto distrito. Lo mismo ocurre con los sembradíos de olivo en Tula, en donde el hijo y esposo de Flores Montemayor, quien no ha pasado de ser la encargada de despacho de la dependencia federal, son quienes se despachan con la cuchara grande, con el cucharón. http://www.elregiodetamaulipas.com/nota.php?idnota=23647%20&idseccion=1%20v=0

Y por si fuera poco, María de Lourdes Flores Montemayor ya ha sido denunciada por pedir moches para que quienes necesiten puedan acceder a los programas de la dependencia federal. http://www.elplaneta.ws/inicio/?p=181684. ¿Así o más claro?

D) Este viernes 17, segundo día del Seminario, participó la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez en el módulo de Mejores Prácticas sobre Transparencia, Desarrollo Institucional y Contraloría Social, al ser el Municipio de Reynosa modelo a seguir, de acuerdo al resultado del análisis y evaluación de su propuesta en la sesión de SEDESOL Federal por medio del Subcomité del Estado de Tamaulipas que el pasado 24 de octubre lo colocó como uno de los mejores en el país en dicho tema, coincidiendo su participación en este Seminario con el Dr. Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Miguel Ángel Mancera Espinoza, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

Sin comentarios. No se puede evaluar en transparencia y honestidad a un municipio con funcionarios voraces, abusivos y transas.

E) El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, es administrado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria, que en Reynosa está aplicando el Gobierno de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez con eficacia, eficiencia y transparencia.

Sin mayores comentarios también. Sólo palabras huecas, sin sustento, sin fundamentos. ¿O como puede explicar la señora que a su hijo Carlitos, el orgullo de su nepotismo, lo haya puesto al frente del Sistema DIF Reynosa como presidente, lo traiga paseando en camioneta blindada, al igual que a su esposo Carlos Peña Garza, a quien lo hemos dicho hasta el cansancio, lo cesaron por transa de la delegación de CAPUFE en Tamaulipas, y le haya permitido subir tres veces los precios de los servicios del organismo en perjuicio de la clase más pobre y desprotegida de la ciudad? A Maki y a su familia le importa un pepino la pobreza. Ellos y sus secuaces llegaron a Reynosa a saquear las arcas públicas y lo demás, es lo de menos.

Por cierto, en el muro de Facebook de la alcaldesa aparecen muchos comentarios, algunos a favor de la señora y muchos más en contra. Entre ellos, sólo comentaré algunos: https://www.facebook.com/MakiOrtizD/photos/pcb.1557182157698705/1557178447699076/?type=3&theater

José Álvaro Garza Salinas, la felicita y reconoce porque él es parte del Ayuntamiento. Arturo Gutierrez “Sra Maki, la felicito por todos sus logros ., pero la vdd., estoy bastante desepcionado con la atencion que dan a la ciudadania, hace mas de 10 dias puse un reporte en COMAPA, y no me han dado solución., ya tengo el problema de drenaje dentro de mi casa., el reporte es 515141 , hablo todos los dias., y si mu atentos para contestar , pero no para solucionar., Pomga Atención ppor que voy a juntar toda el agua de drenaje que ingrese a mi domiciono y se las voy a platar en la presidencia”…

Esther P. Garcia Garcia “Esquina de Elias Piña con calle de la feria reporte 515718, COMAPA no resuelve y va para la tercera semana, unos adultos mayores tiene su vivienda con aguas negra”,

Alfredo Rdz “Aquí sigo esperando ya que ustede misma dió a conocer la pavimentación de la calle Francisco Zarco de la colonia nuevo amanecer y lo cual fue mentira x yo vivo en esa calle y está igual aquí en quiere engañar de q repararon la calle y está igual”

Así la felicita la Directora de Servicios Primarios del Ayuntamiento de Reynosa, Belta Judith: “Felicidades Dra. Maki por el desempeño y el trabajo; siempre en beneficio de los Reynosenses. Dios la bendiga. Y le deseo muchos éxitos mas”. Pues es la Directora de Servicios Primarios del Ayuntamiento. ¿Qué mas le puede decir?

Rachel De la Peña “Ahi le encargo lamparas de iluminacion en el cobat 22 villa esmerald y la que mueba lo del drenaje ya que todos los dias pisamos popo”

Olga Emilia Castillo Gracia “Merecido Dra Maki…felicidades sabemos q trabaja para el bien de Reynosa…quizas no sea el medio pero si recordand trabajo de Sec. Tec.de la REtama urege tirar la basura siempre hacemos llamado a serviciios primarios y no dan asistencia asi como falta de pipa de agua q para ese sector hace mucha falta…y otras situaciones como seguridad a.la entrada y salida de los alumnos Muchas gracias Dios le bendiga”….

Elvira Castro “Pues falta mucho por hacer,,,! Pues mi calle.solo la pavimentaron una parte y donde vivo …ahí se queda como barranco como arroyo…ni caminar se puede.y lleno de maleza y piedras en la oscuridad..

Y así como están las cosas…Calle San Ramón.Colonia Jarachina Norte”

Gilberto Fernandez Seysi “Vieja chismosa cual invirtiendo a beneficio de nuestro reynosa ?? Si aqui en reynosa lo unico que si es claro es que hay un buen de baches y mas inseguridad, por que no hay inversión en ningun rubro, no puede ser posible, no llené su facebook con fotos aparentemente de logros o los grandes reconocimientos que todos sabemos que es mas falso que nada, el reconocimiento y los aplausos se los daremos nosotros los ciudadanos, cuando termine una administracion con extraordinarios resultados !!”

No son todos. Lo que queda claro es que la única que ve trabajo y resultados históricos de su trabajo es ella. Los mortales, como Usted y yo, sólo vemos desesperanza en las colonias, en la gente pobre, en quienes esperan recibir beneficios de la autoridad municipal y sólo reciben limosnas. Así trata Maki a los reynosenses: como mendigos, como pedinches, como lacra. Se le olvidó que ella encabeza un gobierno fallido. Pero el tiempo se le acaba y un día no muy lejano tendrá que salir a la calle sin camioneta blindada, sin guaruras, sin poder. Y entonces… ¿Se atreverá? Yo creo que no… Tiempo al tiempo.

Gracias por recibirnos.