EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¿MAMÁ RICA?

¿Qué está pasando en el PRI Tamaulipas? Les pregunto esto porque todos los días los tricolores nos sorprenden.

Y es que cuando no están metidos en escándalos administrativos, están siendo señalados como lavadores de dinero sucio o de plano les descubren más propiedades que al nopal.

A lo que me lleva a plantear una nueva pregunta ¿Qué se siente tener MAMÁ RICA?. Tu te preguntarás ¿por qué pregunta esto?

Sencillo. Porque en la tierra de los “ricos requesón”, es decir que se hacen de la noche a la mañana (el requesón cuaja así de rápido), acaba de trascender que alguien parece tener MAMÁ RICA y no lo sabíamos.

Y es que se señala a la ex regidora priísta de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Apolonia Carrizales (al menos 2 veces ha sido regidora) como dueña de una mansión de por lo menos 400 mil dólares ubicada en una zona de mucha exclusividad en Laredo, Texas.

Pero aclaro, no es saturación, solamente les presentamos el trascendido antes que nadie y ponemos a consideración de la ex regidora para que si ella quiere aclarar lo haga. Mientras eso sucede solamente podemos decir que es presunta propietaria de una mansión. No afirmamos aún.

Por lo que en este espacio les presentamos la imagen de la residencia que se cree es de ella, de la ex regidora tricolor neolaredense, que además es lideresa de maquiladoras en esa ciudad fronteriza. De hecho de ahí proviene su poder político.

Y como pilón les comento que la ex regidora y presunta propietaria de la mansión en el fraccionamiento Alexander Estates, en la ciudad de Laredo, Texas, es la mamá del flamante candidato a diputado federal del PRI por el distrito 01 de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El candidato es Juan de Dios Juanes Carrizales, y nadie sabe de qué sombrero de mago fue sacado a la hora de nominar candidato del PRI en Nuevo Laredo.

Y bueno, pues suponemos que la dos veces regidora y lideresa de obreros de maquiladoras y mamá de él, fue la que le dio el empujón desde su residencia de burgués en Laredo, Texas, si es que esa casita es de ella…vuelvo a decir no afirmo…que ella lo desmienta si desea.

Porque aún quiero darle oportunidad de la duda, para que ella aclare si esa casonona es de su propiedad, y si se la sacó en una rifa o la compró con el dinero de una tanda, o sencillamente no es de ella.

Digo, si es que ella quiere aclarar esto, pero creo que debería hacerlo. Total, si no es de ella asunto aclarado. Pero es una trascendido enorme el que está creciendo aún más en Nuevo Laredo por esta mansión que está pegando hasta Ciudad Victoria..

Subrayo que no acusó de nada a la señora lideresa de empleados de maquiladora, pero tengo una duda con respecto a la propiedad de esa mansión, y es que se me hace extraño que la señalen como una burguesa que dediende los intereses de los obreros desde una mansión en lado gringo.

¿Cobra en Tamaulipas y vive en Texas? ¿Dirige una organización obrera desde los Estados Unidos? ¿Así viven todos los obreros de maquinadoras? ¿La residencia es de ella? ¿No es de esa propiedad esa mansión? ¿Estamos ante una representante del Club de los Ricos requesón de Nuevo Laredo? ¿Sí o No? Son interrogantes que debería responder, si es que ella cree que es importante para la carrera política de su hijo y de ella misma.

osjinuf@gmail.com